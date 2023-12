Felejtsd el a Haribo-t: így készíthetsz egészséges gumicukrot házilag

Tegye fel a kezét, aki nem szereti a gumicukrot?! Ezért is joztunk nektek egy olyan receptet, amivel nemcsak a magatok kedvére, de a gyerkőcökére is tehettek! Sőt, karácsony közeledtével, remek meglepetés-ajándék is készülhet belőle! Ráadásul szuperegészséges is lehet a végeredmény, nem viccelünk!