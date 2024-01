Fillérekből termelheted télen is ezt a szuperzöldséget: kert sem kell hozzá, itt a titka

Már nem csak a nagyáruházak hűtőpultjaiban, de online is vásárolhatunk friss csírákat. Egy a bökkenő, bárhonnan is szerzzük be: 10-15 ezer forintot is kóstálhat a kilós ára. Minek is ennyiért megvenni, ha magunk is elkészíthetjük? Csíráztatni tényleg roppant egyszerű, s bár a művelet azért igényel némi rutint, ez könnyen elsajátítható. Csíra kisokosunk következik, amelyben azt is eláruljuk, melyiket milyen betegség ellen együk.

A téli időszakban, amikor kevés a friss zöldség és a gyümölcs, a saját termesztésű csírák az egyik legjobb áron elérhető hazai vitaminbombák lehetnek. Ezek sincsenek ingyen, majd meglátjátok, de legalább, ha a hozzávaló edényeket és magokat beszereztük– tavaszig szinte minden napra vághatunk magunknak élő, és vegyszermentes finomságokat. Rendszeres fogyasztásukkal pedig a legtermészetesebb formában járulhatunk hozzá egészségünk fenntartásához – de erről majd külön is szólunk! Tavaly a horrorinfláció a legalapvetőbb zöldségek árát is az egekbe röpítette Ahogy a HelloVidék is írt róla, 2024-ben a friss zöldségek és a zöldségkonzervek drágulása volt a legmarkánsabb, a gyümölcsök ára kevésbé emelkedett. Utoljára Magyarországon az 1990-es években volt megfigyelhető ennél nagyobb éves infláció – 1991-ben 35, 1992-ben pedig 23 százalékos drágulást regisztráltak. A KSH adatai szerint tavaly decemberben a fogyasztói árak átlagosan 5,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, novemberhez viszonyítva pedig átlagosan 0,3 százalékkal csökkentek. 2023-ban az előző évhez képest átlagosan 17,6 százalékkal nőttek az árak. Míg 2022-ben 14,5 százalékos inflációt mértek, addig tavaly a fogyasztói árak átlagosan már 17,6 százalékkal nőttek, ezen belül a legnagyobb mértékben az élelmiszerek drágultak: 25,9 százalékkal. Nem egy - alapélelmiszernek számító - zöldség egy éve alatt 15%-os vagy afölötti mértékben drágult. Összegyűjtöttük azokat, amelyeknek az ára legdurvábban megemelkedett: Zöldségek hazai értékesítési ára (2024. 4.hét) – Éves változással (%) Belföldi Újburgonya: 500,00 Ft (kg) - Éves változás: 138,1%

Belföldi tölteni való paprika (30-70 mm): 1.200,00 Ft (kg) - Éves változás: 21,21%

Belföldi sárgarépa - Hazai értékesítési ár: 300,00 Ft (kg) - Éves változás: 20%

Belföldi fürtös paradicsom - Hazai értékesítési ár 1.550,00 Ft (kg) - Éves változás: 13,14%

Belföldi zeller - Hazai értékesítési ár 400,00 Ft (kg)- Éves változás: 14,29% Tegyük hozzá azért, egy-két kivétel akadt, például a belföldi fejes káposzta, az import gömb paradicsom, vagy a hazai burgonya és vöröshagyma árai az elmúlt egy évben 4-5 %-kal mérséklődtek. Ezzel sem viccelnek: ha boltban veszed, 10-20 ezer forintra jön ki a csíra kilója is Jelenleg a hazai zöldségfronton, ha a fóliás és külföldről behozott méregdrágán kínált zöldségeket nem vesszük meg, a téli gyökérzöldségek, a friss rukkola és a saláta az, ami még elérhető. Jelenleg egy fej jégsalátát örülünk, ha 600-700 forintért megkapjuk a piacon, 900-1000/kg alatt nincs se paprika se paradicsom, ha osztunk/szorzunk, a saját termesztésű csírák valóban a legjobb áron elérhető, hazai vitaminbombák lehetnek. De ezek sincsenek ingyen, majd meglátjátok! Ha nincs kedvünk bajlódni velük, akkor online webáruházakból is beszerezhetünk magunknak a friss csírákat. De készüljünk fel rá, hogy egy kis szendvicsre vagy salátára való zöldnek is horror ára lehet: Csíra-árak 2024. januárjában: SPAR Natur*pur Bio póréhagyma csíra 50 g: 999 Ft (19 980,00 Ft/kg) (Spar)

Bio keverékcsíra 100 g: 699 Ft (6 990,00 Ft/kg) (Spar)

Vegyes csíra 130 g: 1 099 Ft (8 453,85 Ft/kg) (Spar és Tesco) Lássuk akkor, mennyibe kerül most az otthoni csíráztatás? Ha otthon szeretnénk magunknak csíráztatni, akár pár ezer forintból is megúszhatjuk, főként, ha jó előre, még tavalyról sikerült vetőmagokat elspájzolnunk, és megvan már hozzá már a tálcánk is. Ha csíráztatni akarunk, ahhoz kell egy csíráztatótál, amit online webáruházakban is beszerezhetünk: jelenleg 3000 forint körüli áron már kapható, a határ pedig a csillagos ég. Különféle csíráztatóedények – és online webáruházakban: Csíráztató üvegedény - lyukacsos tetővel: 2.490 Ft

Csíráztató kezdőcsomag (Csíráztató tál + 5 fajta mag): 8750 Ft

Mungo csíráztató tál – antracit 5490 Ft

2 db-os Magcsíráztató Edénykészlet: 12082 Ft A csíráztatáshoz kell még mag, ennek csomagja 300 forintnál kezdődik. Rengeteg csíramag közül válogathatunk, amiből aztán pár nap alatt ízletes csemegét nevelhetünk, a semleges ízű lucernától a curry ízéhez hasonlító görögszénáig. A csíráztatáshoz használható magok közül a legnépszerűbbek a lucerna, a búza, a mustár, a lencse, a zöldbab, a napraforgó és a tök magja. A magokat bioboltokban, online boltokban vagy a helyi piacokon is beszerezheted. Az év bármelyik szakában ajánlott az online webáruházak kínálatát böngészni, hiszen így könnyebben tudnunk ellenőrzött minőségű magvakat vásárolni. Csíramag árak online webáruházakban: Csírázó magvak - Sós retek válogatás (15 gramm): 185 Ft (akciós)

Piros cékla csírázó mag (10 gramm): 250 Ft (akciós)

Napraforgó - 500 g: 3260 Ft

Legeldle Kóstold Végig, 18 fajta csíramag: 5990 Ft A csírázáshoz más már nem is kell, csak víz Ha már mindent beszereztünk a csíráztatáshoz, egy fontos dolgot azért ne felejtsünk el: magát a vizet! A csírák növekedéshez szükséges víz minősége is nagyon fontos. A csapvízben található klór és más vegyi anyagok károsíthatják a csírákat, ezért érdemes szűrt vagy forrásvizet használni. Nagyon oda kell figyelni rá, hogyan csináljuk Élelmiszerhigiéniai szempontból sokkal nehezebb csírát termeszteni és értékesíteni, mint például mikrozöldet. A csírákat nedves közegben kell tartani, de folyamatosan figyelni kell rá, hogy ne penészedjenek be! Meg kell tudni különböztetni a penészt a hajszálgyökerektől – és ha egyszer bepenészesedik, onnantól kezdve az egész tálcát ki kell dobni. A WHO besorolása alapján a csírák közepesen kockázatos növényi eredetű élelmiszerek csoportjába tartoznak, mivel a csírák előállításához szükséges feltételek a kórokozó baktériumok szaporodása számára is ideálisak (kedvező hőmérséklet, magas páratartalom, hosszú csíráztatási idő). A Gazt-evő blog szerzője, Papp-Felber Anita, aki maga is őstermelő, az alábbi hasznos tanácsokat adta a HelloVidéknek: Kezdjük egy jó hírrel: a csírázáshoz nem kell sok fény, sem külső tápanyag, csak víz. Áztasd be a magokat: Az áztatás elősegíti a csírázást, és eltávolítja a magokból a gátoló anyagokat. Általában 6-12 órán át hagyjuk így, majd leöblítéjük őket. Helyezd a magokat a csíráztató edénybe: A csíráztató edénybe helyezett magokat naponta kétszer öblítsd le, és távolítsd el a felesleges vizet. Várd meg, amíg kicsíráznak: A csírák kicsírázása általában 3-7 napig tart, attól függően, hogy milyen magokat használsz. Tárold a csírákat: Ha a csírák már kicsíráztak, tárold őket hűtőszekrényben, és fogyaszd el őket 3-5 napon belül. A TikTokon is számtalan hasznos videót találunk a csíráztatáshoz: #kertészvagyok #frypage #gardentok #zöldség #kertészkedés #viral #egeszsegeseletmod #egeszsegestaplalkozas ♬ Can't Tame Her - Zara Larsson @martikertesznaploja Nem kell extra felszerelés,hogy Neked is egészséges és friss csírád legyen otthon!! Mutatom, hogy készül? #csíráztatás Jó ha tudod! A Tudatos Vásárló jó tanácsai a csírafogyasztáshoz 1. Csíráztatáshoz csak csíráztatásra szánt magokat használjunk fel.



2. Gyerekek, várandós nők, idősek és gyenge immunrendszerrel rendelkezők ne fogyasszanak nyers csírát.



3. Vásárláskor mindig hűtött, friss terméket válasszunk.



4. Ha boltban vettük, ne puszta kézzel, inkább gumikesztyűben nyúljunk a dobozba és vegyük ki az étkezésre szánt csírát.



5. Ne fogyasszunk kellemetlen szagú terméket.



6. Ha étteremben vacsorázunk, és aggódunk a megbetegedés lehetséges kockázata miatt (ami nem valószínű, de lehetséges), érdemes inkább mást rendelni. Miért fogyasszunk csírát? A csírák áldásos hatása ősidők óta jól ismert. Vannak közöttük lágy, markáns, pikáns és kifejezetten csípős ízűek is. Magas a vitamintartalmuk, jelentős az aminosav-, az enzim-, az antioxidáns- és az ásványi anyag tartalmuk, és ezáltal fontos, értékes – és nem utolsó sorban finom – tápanyagforrást jelentenek. Magas tápértékű, teljes egészében emészthető élelmiszerek, amelyek azonnali energiát biztosítanak a szervezet számára. A csírákat szinte mindenbe belerakhatjuk, hogy gazdagítsuk ételeinket és felturbózzuk őket tápanyagokkal. Salátákat, készételeket, sülteket, szendvicseket - tényleg, szinte bármit megbolondíthatunk egy adagnyi friss csírával. A csíra számos jótékony hatása mellett könnyen emészthető, és magas tápértékű zöldség. Kifejezetten ajánlott a hidegebb hónapokban fogyasztani, mivel vitaminhiányos időszakban támogathatjuk vele az immunrendszerünket. Az egészséges táplálkozás kihagyhatatlan eleme, ami ráadásul költséghatékony is, hiszen fillérekből megtermeszthetjük magunknak a napi természetes vitaminforrásunkat. Plusz egy pont, hogy nagyon jól néznek ki növekedés közben, így élő dekorációként is jól. Csíra kisokos – melyiket milyen betegség ellen együk? Végezetül lássuk, melyik csíra mire jó! A válogatásban a Tudatos Vásárlók oldala segített: Búza: A klorofill segíti a vér oxigénszállítását, tisztítja a májat, egyensúlyban tartja a vérnyomást, elősegíti a vércukor szinten tartását, növeli a radioaktív sugárzás elleni védelmet, segíti az emésztést. Gyulladásgátló, baktériumölő hatású, hurutoldó. Erősíti az idegrendszert, potencianövelő.

A klorofill segíti a vér oxigénszállítását, tisztítja a májat, egyensúlyban tartja a vérnyomást, elősegíti a vércukor szinten tartását, növeli a radioaktív sugárzás elleni védelmet, segíti az emésztést. Gyulladásgátló, baktériumölő hatású, hurutoldó. Erősíti az idegrendszert, potencianövelő. Hajdina: Magas a fehérjetartalma. Riboflavin- és rutintartalma serkenti az agyat és erősíti az érfalakat. Csírája főételként is felhasználható. Értékes adalék kenyér tésztájához.

Magas a fehérjetartalma. Riboflavin- és rutintartalma serkenti az agyat és erősíti az érfalakat. Csírája főételként is felhasználható. Értékes adalék kenyér tésztájához. Zab, rozs: Magas a B- és E-vitamin tartalma. A B-vitamin elengedhetetlen az idegrendszer helyes működéséhez, az E-vitamin pedig a bőrt és a hajat táplálja.

Magas a B- és E-vitamin tartalma. A B-vitamin elengedhetetlen az idegrendszer helyes működéséhez, az E-vitamin pedig a bőrt és a hajat táplálja. Lencse: Jelentős a rosttartalma. Koleszterincsökkentő. Mézga- és pektintartalma miatt az étkezések után hirtelen fellépő vércukorszint-emelkedést jelentősen csökkenti, ezért alkalmas a cukorbetegek diétájának kiegészítésére. Jelentős a magnézium-, vas-, cink- és krómtartalma.

Jelentős a rosttartalma. Koleszterincsökkentő. Mézga- és pektintartalma miatt az étkezések után hirtelen fellépő vércukorszint-emelkedést jelentősen csökkenti, ezért alkalmas a cukorbetegek diétájának kiegészítésére. Jelentős a magnézium-, vas-, cink- és krómtartalma. Szójabab: Tartalmazza az összes nélkülözhetetlen aminosavat. Magas az E-vitamin, réz-, cink- és lecitintartalma.

Tartalmazza az összes nélkülözhetetlen aminosavat. Magas az E-vitamin, réz-, cink- és lecitintartalma. Zöldborsó: Természetes inzulinszabályzó, koleszterincsökkentő, vérnyomásszabályzó és szíverősítő. Rákblokkoló és rákmegelőző anyagokat tartalmaz. Jelentős vasforrás.

Természetes inzulinszabályzó, koleszterincsökkentő, vérnyomásszabályzó és szíverősítő. Rákblokkoló és rákmegelőző anyagokat tartalmaz. Jelentős vasforrás. Lenmag: Esszenciális zsírsav tartalma gátolja a koleszterinlerakódást, gyulladáscsökkentő.

Esszenciális zsírsav tartalma gátolja a koleszterinlerakódást, gyulladáscsökkentő. Brokkoli: Sulphoraphane-t tartalmaz, ami megakadályozza a rosszindulatú sejtburjánzást.

Sulphoraphane-t tartalmaz, ami megakadályozza a rosszindulatú sejtburjánzást. Fokhagyma: A népi gyógyászatból ismert gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatású, immunerősítő. Koleszterincsökkentő, antioxidáns hatású, fiatalító.

A népi gyógyászatból ismert gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatású, immunerősítő. Koleszterincsökkentő, antioxidáns hatású, fiatalító. Hagyma: Antibiotikus és méregtelenítő hatású, gyógyírt jelent a gyulladásokra, fekélyekre. Daganatgátló, csökkenti a koleszterinszintet, növeli a szervezet ellenálló képességét.

Antibiotikus és méregtelenítő hatású, gyógyírt jelent a gyulladásokra, fekélyekre. Daganatgátló, csökkenti a koleszterinszintet, növeli a szervezet ellenálló képességét. Póréhagyma: Természetes antibiotikum. Tisztítja a véráramot, májat. Egyesíti a hagyma és a fokhagyma élettani hatásait. Emésztőszervekre jótékony hatású.

Természetes antibiotikum. Tisztítja a véráramot, májat. Egyesíti a hagyma és a fokhagyma élettani hatásait. Emésztőszervekre jótékony hatású. Retek: Természetes antibiotikum, tisztító, méregtelenítő, immunerősítő hatású. Elősegíti a felesleges nyálka eltávolítását, tisztítja a légzőszerveket, megfázás esetén megszünteti a homlok- és orrmelléküreg dugulását. Vizelethajtó, tisztítja a húgyvezetéket, húgyhólyagot, vesét. Kis mennyiségben étvágygerjesztő. Csökkenti a reumatikus fájdalmakat, magas foszfortartalmú vegyületei elmulasztják a pattanásokat, tisztítják, szépítik a bőrt.

Természetes antibiotikum, tisztító, méregtelenítő, immunerősítő hatású. Elősegíti a felesleges nyálka eltávolítását, tisztítja a légzőszerveket, megfázás esetén megszünteti a homlok- és orrmelléküreg dugulását. Vizelethajtó, tisztítja a húgyvezetéket, húgyhólyagot, vesét. Kis mennyiségben étvágygerjesztő. Csökkenti a reumatikus fájdalmakat, magas foszfortartalmú vegyületei elmulasztják a pattanásokat, tisztítják, szépítik a bőrt. Lóhere: Általános közérzetjavító, vitalitást fokozó. Alkalmazható a változókori hőhullámok enyhítésére.

Általános közérzetjavító, vitalitást fokozó. Alkalmazható a változókori hőhullámok enyhítésére. Mustármag: Izzasztó hatása miatt főleg betegségek idején ajánlható a fogyasztása. Tisztítja a vért, az emésztőrendszert és a májat. Hajhullás megállítására is javasolható.

Izzasztó hatása miatt főleg betegségek idején ajánlható a fogyasztása. Tisztítja a vért, az emésztőrendszert és a májat. Hajhullás megállítására is javasolható. Rukkola: A zsázsához hasonló élettani hatásokkal rendelkezik. Nagy mennyiségű telítetlen zsírsavtartalma miatt szív- és érrendszeri betegségekben diétás kiegészítő. Magas E-vitamin tartalmú. Csökkenti a gyulladásokat.

A zsázsához hasonló élettani hatásokkal rendelkezik. Nagy mennyiségű telítetlen zsírsavtartalma miatt szív- és érrendszeri betegségekben diétás kiegészítő. Magas E-vitamin tartalmú. Csökkenti a gyulladásokat. Zsázsa: Gyógyhatása miatt ősidők óta nagyra becsülik. Cukorbetegeknek különösen ajánlott. A zsázsacsíra rendszeres fogyasztásával megelőzhető a szívinfarktus, 80%-ban tartalmaz telitelten zsírsavakat, amelyeknek jelentőségük van a szív- és érrendszeri betegségeknél. A klorofill tisztítja, megújítja a vért. Magas E-vitamin (1200mg/kg) tartalma értágító, alvadásgátló hatású, vizelethajtó, egyben vérnyomáscsökkentő is. Az antioxidánsok (A-, C-, E-vitamin, ß- karotin és szelén) erősítik az immunrendszert, késleltetik az öregedést, csökkenti a gyulladást, segít a mellrák és a vastagbélrák megelőzésében, növeli a férfierőt.

