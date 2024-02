Így csinálj az ablakpárkányból minikertet: ezeket télen is fillérekből termesztheted

A mai kor egyik nagy csodái közé sorolják sokan a mikrozöldségeket, ennek oka pedig az, hogy könnyen termeszthetők, ízletesek és nem utolsósorban rendkívül egészségesek! Állítólag ötször annyi tápanyag található, mint teljesen kifejlett változataikban, de készüljünk fel rá, hogy egy kis szendvicsre vagy salátára való mikrozöldnek is horror ára lehet. Szakértő segítségével most eláruljuk, hogyan is érdemes belevágni az otthoni termesztésébe.