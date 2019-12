Nagy munkát nem vállalnak a mesterek: jobban megéri külföldön?

Ahogy a portál írja, a Fix24.hu országos felmérése szerint a szakemberek 57 százaléka még mindig úgy gondolja, hogy külföldön érdemesebb munkát vállalni, viszont 43 százalékuk szerint itthon is meg lehet élni a kétkezi munkából. A kutatásból az is kiderül, hogy az elmúlt években 60 százalékuk fejlődést tapasztalt hazai vállalkozásában, szakmájában, ezért a jövőben is pozitív változással számolnak. Visszaesésre mindössze 6 százalékuk számít, stagnálásra pedig minden ötödik szakember.

Azoknak, akik éppen hozzáértő szakembert keresnek nagyobb munkára, nem mutat jó irányt a statisztika. Csak minden tizedik szakembernek lenne kapacitása elkezdeni egy nagyobb munkát, 30 százalékuk esetében egy hónapot kellene várni, 13 százalékuknál pedig akár hat hónapot is.

A kisebb volumenű munkákhoz, átlagos megbízásokhoz kapcsolódóan 40 százalékuk a maximum 250 ezer forintos árat szabta, 18 százalékuk a 250-500 ezer forint közé esőt, efelett pedig már csak 16 százalékuk szerez megbízást.

Ennek ellenére a munkák megválasztásához kapcsolódó motivációt 32 százalékuknak a szakmai kihívás és valamivel kevesebb, a szakemberek 29 százalékának a kapott díjazás határozza meg.

Csak 16 százalékuknál számít kiemelkedő tényezőnek az időintervallum.

A mesteremberek 17 százaléka 3000 forint feletti nettó órabért kap, ám a szakmunkások közel fele 1500-2500 forintot keres. Egy átlagos mester ember nettó órabére 2500 forint.

