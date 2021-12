Nehéz időszakot zártak a magyar termelők: ezzel lehetne felpörgetni a hazai piacot

Automata öntözőberendezések és árnyékolás, termálvizes fűtés: többek között ilyen technológiai megoldásokkal próbálják mérsékelni a szélsőségessé váló időjárás okozta károkat a szentesi zöldségtermelők. Az ötszáz szentesi és környékbeli termelőt tömörítő DélKerTÉSZ egyik tagjánál már holland mintára, ledes lámpákkal megvilágított üvegházakban is termelnek koktélparadicsomot. A termelők folyamatosan azon dolgoznak, hogy egyre több magyar zöldség legyen elérhető a téli időszakban is, és bíznak abban, hogy a decemberben hungarikummá vált szentesi paprikát, a magyar zöldségeket még többen keresik majd a boltok polcain. Az időjárás mellett azonban a termesztéshez elengedhetetlen alapanyagok, az úgynevezett inputanyagok árának emelkedése is megviselte az idei zöldségtermelést.

A műtrágya, az üzemanyag, gáz, az áram, és a kamatteher drágulása pedig jövőre jelentős hatással lesz friss piaci termelésre.

A szélsőséges időjárás miatt nehéz időszakot zártak a szentesi zöldségtermelők: télen a sokáig tartó napfényszegény időjárás, tavasszal a hosszan tartó fagyok és nyáron a sorozatos hőhullámok mind kihívás elé állították a zárt fóliás és üvegházi termelőket. Az év második felétől pedig az termesztéshez szükséges alapanyagok, az úgynevezett inputanyagok árának emelkedését szintén kezelniük kellett. A friss piaci termékeknél a műtrágya, gáz, az áram, az üzemanyag árának és a kamatteher költségeinek növekedése át fogja írni a friss piaci termelést jövőre is. Előfordulhat, hogy néhány termelőnél csúszhatnak akár az ültetések is, és ezeket az energiaköltségeket ki kell gazdálkodni – derül ki az ötszáz szentesi és környékbeli termelőt tömörítő DélKerTÉSZ összeállításából.

Tonnák, milliárdok, hektárok

A DélKerTÉSZ-nél összességében az első tizenegy hónapban 5200 tonnával több zöldséget értékesítettek mint az előző év azonos időszakában, így az értékesített mennyiség 50920 tonna volt. Az árbevétel pedig 10,8 milliárd forintra rúgott, ami 1,3 milliárddal több mint tavaly. Idén egyébként már 143 hektáron termelnek a tagok.

„Idén vegyesen alakult a kép. A friss piaci termékeknél 2020-as 22 ezer tonnáról 26 ezer tonnára nőtt a beszállított mennyiség az új üveg- és fóliaházaknak köszönhetően 2021 tizenegy hónapjában. A parikafélék területe öt hektárral nőtt, és több mint 13 ezer tonnára növekedett az értékesített mennyiség, az árbevétel pedig 6,6 milliárd forintot tett ki. A hegyes erős paprika jó időszakot zárt, TV-paprikából 14 százalékkal több jött be éves szinten idén, míg a kápiát jobban érintette az időjárás viszontagsága. A fürtös paradicsom esetében viszont 40 százalékkal növelte a termelői közösségünk a termelt mennyiséget, és további öt üvegházban zajlott a termelés” – mondta a DélKerTÉSZ elnöke, Nagypéter Sándor.

Fel kell készülni a klímaváltozásra

Szentes fontos hajtató körzet, ez az innovatív termesztési forma azt jelenti, hogy szabályozott környezetben, precíz, szinte izolált környezeti viszonyok mellett – többek között termálvízzel fűtött zöldségházakban - tudnak a zöldségek fejlődni.

Azonban az időjárás hatásai alól természetesen így sem tudják teljesen kivonni magukat. Nagypéter Sándor kiemelte, hogy a klímaváltozásra fel kell készülni, ennek a hatásait pedig technológiai fejlesztésekkel tompítani lehet. A forróságban például szükség van megfelelő szellőztetésre, árnyékolásra, automata öntözőberendezésekre, extrém forróságban pedig akár lassan már Magyarországon is felmerülhet az igény a hűtésre.

Paprikával és paradicsommal a magyar termelők egyébként április közepétől november végéig teljesen el tudják látni a magyar piacot. Az év vége felé, a hidegebb időben ugyan az előállított mennyiség csökken, de ilyenkor is van még magyar paprika.

A DélKerTÉSZ termelői pedig folyamatosan azon dolgoznak, hogy egyre több magyar zöldség legyen elérhető a téli időszakban is, a következő szezontól ebben segítenek az üvegházépítések.

Sőt, a DélKerTÉSZ tagjai között van olyan is, aki holland mintára az idei évi téli szezonban már ledes lámpákkal megvilágított üvegházakban is termel koktélparadicsomot. Így télen is egyre több magyar koktélparadicsom van a boltok polcain.

Népszerű a magyar zöldség külföldön is

A paprika az egyik leggyakrabban vásárolt zöldség a magyarok háztartásokban. Míg mennyiségben még mindig a tradicionális paprikafajtákat keresik a leginkább a magyarok, addig főleg a fiatalabb korosztály körében egyre népszerűbbek a különlegességek és a színesebb, édesebb fajták. A pandémia hozadékaként pedig a vásárlók változatlanul előnyben részesítik a csomagolt termékeket.

A szakember szerint a külpiacokon is jelentős az igény a magyar zöldségekre, nagyon népszerű például a kápia paprika, de a paradicsom esetében idén is jelentős volt az exportra való értékesítés, amely a hétszeresére nőtt éves szinten. A szentesi paradicsommal egyébként leginkább a közép-kelet-európai régió nagy áruházláncaiban találkozhattak a vásárlók. A december óta hungarikumnak számító szentesi paprikát - ide tartozik a fehér töltenivaló (TV), a hegyes erős, a kápia és paradicsomalakú paprika – pedig a vevők Közép-Kelet-Európában és Németországban is megvásárolhatják már.

A nemzetközi piacokon is sikeres és versenyképes magyar zöldségekhez arra is szükség van, hogy azokat fejlett technológiával állítsák elő, hatékony logisztikai rendszerek legyenek, a DélKerTÉSZ pedig ezen az úton halad.

Címlapkép: Getty Images