Bajban a szállítmányozás: ennyit keres ma Magyarországon egy klasszikus futár

"Nem mondom, hogy nem feszít a munkaerőhiány, de a piac szabályozza önmagát. A szolgáltatásoknak működni kell, ha nagyon megdrágul a munkaerő, akkor drágulás lesz a piacon. De ez előbb-utóbb egyensúlyba fog kerülni, úgy gondolom, ezek átmeneti időszakok. Ezt minden cégnek menedzselnie kell, persze lesznek ennek is vesztesei, akik nem tudják ezeket a kihívásokat kezelni" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Farkas Gergely. A GLS Hungary Kft. ügyvezető igazgatójával a csomagszállítás jelenéről és jövőjéről beszélgettünk, olyan témákat is érintve, mint a csomagautomaták térnyerése, az Amazon terjeszkedése vagy éppen a szén-dioxid-kibocsátás problémája a fuvarozásban.

Nálunk közvetlenül kevésbé jelentkezik ez a probléma, de tény, hogy nehéz embert találni bizonyos járatokra. Gyakorlatilag visszatértünk a covid előtti időkhöz, akkor is nehéz volt a helyzet ebből a szempontból. Az európai piacon versenyzünk, ez pedig azt jelenti, hogy sokszor a német meg francia bérekkel kell versenyezniük a fuvarozóknak

- közölte Farkas Gergely, a GLS Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, aki azt is elmondta, hogy folyamatosan keresitek az embereket. A covid miatt sajnos nálunk is esnek ki munkavállalók, az pedig nagy kihívás, ha egy helyszínen többen megfertőződnek.

Mennyit kell ma fizetni Magyarországon egy klasszikus csomagszállító futárnak?

A minimálbér-emelésnek nincs közvetlen hatása itt, mert nálunk nem annyit keresnek. Érdemes tudni azt is, hogy azért életszínvonalbeli különbség van a magyar és nyugati kollégáik között, nyugaton a gépkocsivezetők leginkább minimálbért keresnek. Az viszont tény, hogy kamionos fronton tényleg közvetlenül a nyugattal kell versenyezni bérekben, a csomag kiszállításban viszont itt még nem tartunk. De ha például a nyugati határ mellett van egy depónk, tekintettel kell lennünk arra is, hogy a határ túloldalán mi van. Ettől függetlenül nincs nagy elvándorlás. Az is nagyon számít, hogy milyenek a munkakörülmények.

- tette hozzá Farkas Gergely.

Címlapkép: Getty Images