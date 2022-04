Nyakunkon a tojáskrízis: drágállják a vásárlók, de mi lesz itt húsvét után?

Hatalmasat drágult a tojás az utóbbi hetekben, van, ahol 20 forinttal került többe, mint korábban. A vásárlók a piacokon és a nagyáruházak polcain akár 70-80 százalékos árdrágulás tapasztalhatnak. Elég csak körbenézni a piacon a legolcsóbb tojások 45 forintba kerülnek, míg a drágábbakért 70 forintot is elkérnek. A boltokban ugyan már 39 forintért is lehet tojást venni, de a mélyalmos vagy szabadtartású, jobb minőségű tojások ára akár a 100 forintot is elérheti. A húsvét itt van a nyakunkon, de mi lesz utána, milyen tojásárakkal számolhatunk? Erre is kíváncsi volt a HelloVidék, amikor Tojásszövetség mezőgazdasági titkárával, dr. Molnár Györgyi interjút készített.

Tény, hogy egyre aggasztóbb a helyzet a magyar tojáságazatban

Ahogy nemrégiben a HelloVidék is megírta, egyre aggasztóbb a helyzet a magyar tojáságazatban. Amíg a magyar piac retteg az áremelkedéstől, a termelők hónapok óta önköltségi ár alatt kénytelenek értékesíteni a tojást. Miközben az elmúlt években gyakorlatilag alig-alig emelkedett a tojás átvételi ára, a takarmány, a benzin, a csomagolóanyagok árai mind-mind folyamatosan és drasztikusan emelkednek – nyilatkozta a HelloVidéknek a Tojásszövetség mezőgazdasági titkára, dr. Molnár Györgyi.

A tojástermelőket legérzékenyebben a takarmányárak érintették. Csak 2021-ben 40-45 százalékos volt a drágulás. Ehhez képest ugyanebben az időszakban a tojás ára mindössze 10 százalékot emelkedett. Miközben az előállítás egyre többe kerül, aközben önköltségi áron vagy az alatt sikerült csak eladni a tojást

- emelte ki a szakember, aki azt is hozzátette, hogy az Európában zajló orosz -ukrán háború még hátrányosabb helyzetbe hozta az amúgy is nehéz helyzetben lévő ágazatot.

Az elmúlt hónapokban 60-80 százalékkal emelkedtek a takarmányárak, gyakorlatilag napról napra változik minden. A másik oldalon a gáz- és a kőolaj mennyisége, ára és kereskedelme is egyre kiszámíthatatlanabb, és ez mind hat a termelési költségekre is. Nagyon nehéz tervezni, hogy mekkora önköltséggel számoljunk, mennyiért is kellene reálisan eladni a tojást

- tette hozzá Dr. Molnár Györgyi.

Megbolygatta az európai piacot a háború

Az európai tojáshelyzethez hozzátartozik, hogy az EU-nak két nagy tojásexportőre van: Anglia, ami szűk 50 százalék, a másik pedig a háborúba sodródott Ukrajna, 23 százalékkal. A háború kitörésével ez az ukrán importlehetőség egyik napról a másikra szűnt meg. Innentől kezdve teljesen új kereslet/kínálati helyzet állt fel az unióban, mindenki kereste a helyét, hogy honnan vásárolhat, honnan pótolhatja ezt az importot. A kínálati helyzetből egy keresleti állapot alakult ki, és ez magával hozta a termelői szempontból előnyös tojásár-emelkedést – emelte ki a szakember. Ilyenkor azonban felmerülhet a kérdés, hogy mennyire hiányzik majd ez az import az EU-ból. Lesz-e elég tojás az unióban?

Miután az EU önellátó, sőt többet termel, mint amennyire szüksége van, ezért erősen exportorientált is. Ráadásul a múlt évhez képest a mostani előrejelzések azt mutatják, hogy 1,5 százalékkal bővül a termelés, ezért azt gondolom, hogy áruhiányról vagy szűkösségről nem kell beszélni. Itt az exportőrnek azért végig kell gondolnia, hogy hova mennyit ad el, hogy tényleg biztonságos legyen az EU ellátása, de azt gondolom, hogy az exportőrök megfontoltak

- folytatta a szakember.

Marad elég hazai tojás húsvét utánra is?

Arra a kérdésre, hogy mennyi tojás lesz idén a húsvéti időszakra, illetve hogy lesz-e elég hazai tojás a kereslet kielégítésére, Dr. Molnár Györgyi elmondta, hogy húsvétkor meg karácsonykor mindig komoly bővülés van, az ünnepi időszak előtti két hétben megduplázódik a kereslet. A szakember úgy gondolja, hogy lesz elég hazai tojás, és noha van egy kis hullámzás az ágazatban, ez rendeződni fog. A magyarok amúgy éves szinten fejenként 243 tojást esznek meg, amiből az következik, hogy az éves szükséglet körülbelül 2,3 milliárd darab.

Ennek jellemzően a 4-7%-a, mintegy 100-150 millió tojás szokott elfogyni a húsvéti időszakban.

Milyen tojásárakkal számolhatunk húsvét után?

Az árak kapcsán Dr. Molnár Györgyi megjegyezte, nyilván ilyenkor van egy erőteljes kereslet a tojás iránt, ami áremelkedéssel is jár, de jellemzően húsvét után csökkenni szoktak az árak. Idén azonban erre nem lehet majd számítani. Ezeket a költségtényezőket valahogy ki kell gazdálkodni, hogy tovább folyjon a termelés, és biztosítani kell az ellátást. Ez a keresleti piac azonban – tette hozzá- nem fog megszűnni, az árak maradnak vagy inkább emelkedni fognak.

Kíváncsiak voltunk még arra is, mennyit emelkedhet még a tojás ára, hol lehet a vége? Dr. Molnár Györgyi erre a kérdésünkre azt válaszolta:

Februárban azt mondtuk, hogy legalább a 40 forintot el kellene érni a termelői árnak , a 13. héten ez Aki adatai szerint 38,55 forint volt az átlagos termelői ár (M méret). De nem tudom megmondani, hogy mi lenne az a megfelelő ár, ami most fedezné a tojástermelők költségeit. Mert amikor a termelők odaérnek, hogy most már jó, akkor jön egy újabb emelkedés a költségekben, és megint hozzá kellene igazítani az árat. Ez egy nagyon nehéz feladat, közben meg elfogadtatni az áruházlánccal az új, kikalkulált árakat.

Még több magyar gazdálkodó hagy fel a tojástermeléssel?

A Tojástermelők Szövetségének mezőgazdasági titkára szerint egyelőre nem látni, hogy mekkora most a bizonytalanság a szektorban, lesznek-e, akik abbahagyják a termelést, vagy sem. Főként, hogy az elmúlt időszakban azért végre elkezdtek emelkedni is az árak:

Ha ez marad, és a termelő megkapja a munkájáért járó minimális értéket, akkor helyére kerülhet végre az ágazat. Ha ez borul, akkor lehet számítani további lemorzsolódásra. Termelői szempontból most egy kicsit meg lehet nyugodni, nyilván nem tudjuk, mit hoz az Európai Unióban a tervezett ketreccsere, hogy hosszú távon hogyan alakul a takarmányhelyzet, alapvetően ez a két tényező fogja meghatározni, de nemcsak a tojástermelő életét, hanem minden állattenyésztőét

- mondta végül bizakodva Dr. Molnár Györgyi.

Idén jóval drágábban húsvétolunk! Nem csak a tojás drágult, a húsvéti menü idén több 10 ezer forinttal kerülhet többe, mivel a sonka , a zöldségek ára, de még a fonott kalács ára is bődületesen megemelkedett.

Címlapkép: Getty Images