Meglepő, mi lesz a rezsiválság miatt bezárt luxushotellel: Fülöp-szigeteki melósok költöznek ide

Elfogadtunk egy, az épület bérlésére vonatkozó 2+2 évre szóló ajánlatot, melynek keretében egy országosan több létesítményt üzemeltető cég vendégmunkásokat fog itt elszállásolni.

Többek között ez olvasható abban a sajtóközleményben, amelyet Csonka Tamás, a Hotel Pelikán tulajdonosa és ügyvezetője juttatott a Nyugat.hu szerkesztőségébe, és amely arról szól, hogy 21 év után bezár Szombathely egyik legismertebb és legelegánsabb szállodája.

Mint kiderült, körülbelül száz munkavállaló érkezik majd a szállodába a Fülöp-szigetekről:

Ők lesznek majd elszállásolva az említett épületben

– közölte a lapnak Marai Zoltán, az iSi Automotive Hungary Kft. ügyvezetője, aki azt is elmondta, hogy az első lakók várhatóan október végén, november elején érkeznek.

A cégnél egyébként már most is dolgoznak külföldiek, vannak például Szerbiából, Mexikóból és Thaiföldről is. A cég stratégiájában, tudtuk meg, kiemelt helyen van a szombathelyi gyár, amihez további munkaerő kell, amit egyszerűen nem tudnak megoldani helyi szinten.

A fülöp-szigeteki munkaerőre többek között azért esett a választás, mert cégcsoporton belül már alkalmaznak onnan érkező munkavállalókat, és jó tapasztalatok vannak velük kapcsolatban.

Ennek az az egyik magyarázata, hogy a Fülöp-szigeteken nagyon nehéz az élet, így a külföldön dolgozó vendégmunkások az európai munkalehetőséget nagyon megbecsülik.

Szombathelyre várhatóan férfi munkavállalók jönnek majd. A Fülöp-szigeteken bevett életforma, hogy családos emberek vállalnak külföldön munkát, a férfiak a fizetésüket hazaküldik a családjuk megsegítésére.

A Hotel Pelikán tulajdonosa a bezárást egyébként egyrészt a megugrott rezsiköltségekkel, másrészt a visszautasított pályázatokkal indokolta.

