Súlyos dolgok derültek ki a hazai ingatlanpiacról: milliókat engedhetnek most az eladók

Megrengette az ingatlanpiacot az elmúlt időszakban tapasztalt recesszió, miközben a kereslet hónapról hónapra esik, az áremelkedés megállt. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa, arról beszélt, felerősödött a vásárlók alkupozíciója, így bizonyos szegmensekben akár 10 százalékot is lecsíphetnek az irányárból. A szakértő szerint ez összességében árcsökkenést fog előidézni, de az alkuképesség nem tart örökké: amint helyreáll a világ rendje, az eladók is ragaszkodni fognak az általuk elképzelt árhoz.

Május óta valósággal bezuhant a kereslet az ingatlanpiacon, miközben a lakosság jobbára kivárásra játszik, addig a befektetők inkább máshol keresnek helyet a pénzüknek a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa egy példával szemléltette a kialakult piaci viszonyok súlyosságát. Emlékeztetett, hogy miközben 2006-ban, az akkori válságot megelőzően 225 ezer volt a tranzakciók száma egy évben, tavaly csak 175 ezer, idén pedig valószínűleg nem haladja meg a 135 ezret sem, ami kedvezőtlen trend, jelentős csökkenést jelent.

2012-ben fordult elő utoljára, hogy 100 ezer alatti tranzakciószámot regisztráltak az országban és nem elképzelhetetlen, hogy ez jövőre megismétlődik majd. Eltűnt több ingatlant kereső réteg, amit a hétköznapi kényszervásárlók nem tudnak pótolni. Persze sok múlik majd azon is, hogy a kormány az otthonteremtési támogatások közül melyiket tartja meg, esetleg hoz-e intézkedést új lehetőségekről

– fogalmazott.

Bátran lehet alkudozni

Gadanecz Zoltán úgy folytatta, az árak jellemzően fél évvel szokták követni a keresletben kialakult változásokat. A drágulás mostanra már a múlté, stagnálnak az ingatlanárak, ugyanakkor akinek konkrét elképzelése van, most tudja alighanem a legjobb üzleteket kötni.

Visszatért az alku a piacra. Mivel kevesebb az érdeklődő, az eladók is hajlanak arra, hogy inkább olcsóbban megszabaduljanak az ingatlanjaiktól, főleg, ha valamilyen okból sürgős számukra az eladás. Így a vásárlók vannak most helyzetben, bátrabban tudnak az irányár alatti ajánlatot tenni és az esetek többségében sikerrel is járnak

– mutatott rá.

A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy 50 millió forintos lakás esetében eddig pár százezer forintnál többet aligha engedtek a tulajdonosok, most az is reális lehet, hogy 5 millió forinttal olcsóbban odaadják.

A szakértő azzal zárta a gondolatait, mivel az embereknek van lehetősége most válogatni és kapkodniuk sem kell, az alku talán még tovább erősödhet. Arra viszont figyelmeztetett, hogy amint a piac magára talál és visszatérnek a vevők, ez a trend visszafordulhat és a kiemelkedő engedmények időszaka lezárul.

Címlapkép: Getty Images