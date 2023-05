Dübörög a jó idő, kezdődik a szedd magad szezon: itt a lista, hol érdemes nézelődni

Egyre jobb az idő és megkezdődnek az első Szedd Magad Akciók, amely során kedvező áron gyűjthetünk gyümölcsöket, zöldségeket és virágokat. A külön erre a célra létrehozott pertálon a gazdaságok/kertek elérhetőségi és megközelíthetőségi adatait megyénkénti bontásban is megtaláljuk.

Első nagyobb akció az eperszezonnal kezdődik. Hamarosan nyitnak a Szedd Magad Eper földek is (néhány már meg is nyitott). Jelenleg 33 gazdaság jelezte, hogy idén is tartanak Szedd Magad Akciót. A 2023-as frissített lista ezen a linken található, ide kattintva:

szeddlemagad.hu

