Pusztító látlelet a magyar vidékről: a családok harmada tengődik a létminimum alatt

Óriási a baj, egyre több rászoruló fordul segítségért alapítványokhoz, de az adakozók szinte teljesen eltűntek. Élelemre és pelenkára lenne a legnagyobb igény, de sokan vannak, akiknek készpénzre lenne szükségük, mert már nem tudják kiváltani a gyógyszereiket, elmaradtak a rezsivel vagy az albérlet fizetésével - írta a Népszava.

Nagyon nagy a baj, az elmúlt években négyszeresére emelkedett az adománykérők száma. Jelenleg 378 család vár ételt, és 718-nak ruhára, pelenkára, készpénzre lenne szüksége - nyilatkozta a Népszavának Móznerné Eőry Mercedes, a hátrányos helyzetű családokat, életkezdő fiatalokat, időseket, betegeket felkaroló Angyaljárat Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Azt mondja, nem is lehet megmondani, kik vannak nagyobb bajban, a családok, az egyedülállók, vagy az idős emberek, akiknek nem a pénzük lett kevesebb, hanem a kiadásuk nőtt meg annyival, hogy a megélhetésük veszélybe került.

Élelemre és pelenkára van a legnagyobb igény, de sokan vannak, akiknek készpénzre lenne szükségük, mert már nem tudják kiváltani a gyógyszereiket, elmaradtak a rezsivel, vagy az albérlet fizetésével.

Ám adománycsomag és pénz sem nagyon érkezik az alapítványhoz, ezek nélkül pedig nem tudnak segíteni. Van olyan támogató – mondta –, aki eddig minden hónapban 20 ezer forint értékű élelmiszercsomagot vásárolt, amelyből 3-4 család étkezését oldotta meg az alapítvány.

Hasonló helyzetben van a Tündérpakk Közhasznú Alapítvány is. Pataki-Szomolányi Tímea is arról beszélt, hogy a fenntartási költségre is alig jön össze havonta a támogatás, közben egyre többen kérnek segítséget, de a támogatók elfogytak. Családokat, nehéz sorsú, bántalmazott édesanyákat segít a szervezet, nemrég pelenkát, bébiételt, tisztasági csomagot, tartós élelmiszert vitt fővárosban élő családoknak. Még több adományra lenne szükség, ám míg korábban cégektől, civilektől érkezett pénz, élelmiszercsomag, ruha, ez most szinte a nullára csökkent.

Nem jobb a Vasárnapi Merőkanál Egyesület tapasztalata sem. Varga Kati önkéntes is azt mondta, sokkal több a rászoruló, és egyre kevesebb a segítség. Nyolc éve, 2015-ben civil kezdeményezésként indult az ételosztás. Szentendrén, vasárnaponként a városi és környékbeli rászorulók kaptak meleg ebédet. Azoknak, akik betegek, vagy bármiért nem tudnak elmenni az ételosztás helyszínére, kiszállítják az ebédet, jelenleg 40 adagot. A helyszínen korábban 80 adagot osztottak ki, és mindig maradt repeta is, sokan egy-két adagot haza is vittek, hogy még hétfőn, kedden is jusson meleg étel az asztalra.

Létminimum alatt az ország harmada

Miután a Központi Statisztika Hivatal 2015-ben bejelentette, hogy az 1991 óta évente közölt létminimum értéket a jövőben szakmai okok miatt nem számítja ki, pontos és naprakész adat nincs róla - írta a lap. A Policy Agenda idén közzétett számításai szerint 2020-ban 124 820 forint volt az a legkisebb összeg, amely egy elfogadható életszínvonalat biztosít, becslése szerint ennél alacsonyabb jövedelemből élt a lakosság 30 százaléka. A rászorulókat támogató alapítványok szerint ez az arány jelentősen emelkedett.

Címlapkép: Getty Images