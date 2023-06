Fillérekért vehetsz mesés nyaralókat ezeken a vidékeken: 2 millió alatt is van ajánlat

Ha külterületen pincét-présházat, hétvégi nyaralót veszünk, állami támogatásokról ne is álmodjunk, viszont, ha van egy kis megtakarításunk, meseszép panorámájú birtokokhoz juthatunk, akár pár millió forintért is. Meg is néztük, mennyiért lehet most, a nyári főszezon előtt vidéken nyaralóknak is beillő ingatlanokat vásárolni. Olyan birtokokat kerestünk, amelyeken szilárd falazatú építmény is található, gondolva arra, hogyha valaki lakáscéllal vagy víkendházként szeretné használni - ne kelljen teljesen újat építenie. Bár, tegyük hozzá - a válogatásunkban szereplő birtokok jó része akár borászkodásra is alkalmas, nem kell feltétlenül csak víkendházakban gondolkodni…

Ahogy az múlt heti tóparti nyaraló-körképünkből is kiderül, a Balaton-part közelében gyakorlatilag 20 millió alatt nem nagyon lehet nyaralóhoz jutni. Erre a problémára is remek megoldás lehet egy lankás helyoldalon egy pince! Már akkor nem egy olyan tóparthoz közeli ingatlanra bukkantunk, ahol pár évtizeddel ezelőtt még szőlő- és gyümölcstermelés folyhatott. Ezért is gondoltunk arra, hogy körbenézünk, mennyiért lehet most ilyen nyaralókat és pincéket vásárolni. Olyan birtokokat kerestünk, amelyeken szilárd falazatú építmény is található, gondolva arra, hogyha valaki lakáscéllal vagy nyaralóként szeretné használni - ne kelljen teljesen újat építenie.

Mennyiért lehet most vidéken nyaralókhoz jutni?

Az elmúlt években nagy volt kereslet a nyaraló ingatlanok iránt – írta a HelloVidék megkeresésére az Otthon Centrum. Az idei év első öt hónapjában azonban visszaeséséről kell beszámolni. Ahogy megjegyezték:

A tavalyi év első öt hónapjához képest az idei forgalom 40%-kal alacsonyabb. Tekintettel erre igaz az a megállapítás, hogy sokan kivárnak, illetve sokan a bizonytalanabb helyzetben nem szeretnének egy második/hétvégi házat, amelyre a megvétele után még sokat rá is kell költeni. Azok, akik mégis a vásárlás mellett döntenek magasabb összegért vásárolnak. Tavaly 22,8 millió forintért keltek el a nyaralók, az idei év első öt hónapjában pedig 28,4 millióért. Összegezve: kevesebb adás-vétel, viszont magasabb átlagár jellemezte a piacot. Aki vesz, az inkább minőségi ingatlant vásárol.

A fenti megállapítás igaz a négyzetméterre vetített átlagárakra is – emelte ki az Otthon Centrum. Országos összevetésben 40%-kal 537 ezer forintra nőtt az értékesített nyaraló ingatlanok négyzetméterára.

Egyre fontosabbak az energetikai paraméterek

Az alapvető tendenciák most már a nyaralópiacon is hasonlóak, mint a lakáspiacon: drasztikusan nő a kínálat, az árak pedig araszolnak lefelé – közölte a HelloVidékkel Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ha az adatokat nézzük – nyilatkozta a szakember, ez azt jelenti, hogy idén júniusban éves összevetésben 30 százalékkal nőtt az eladó -nyaralóingatlanok kínálata, miközben már a kínálati árak is 1-2 százalékkal alacsonyabbak, mint tavaly ilyenkor a legtöbb nyaralóövezetben.

Érdekes, hogy az árak csökkenése csak idén indult be, de a tényleges árelőny 1-2 százaléknál jóval nagyobb lehet, mivel az átlagos alku mértékre az előző évi 5-6 százalékról 8-9 százalékra emelkedett. Mivel a vevők száma is 40 százalékkal csökkent, ezért azoknak az eladóknak, akiknek fontos a nyaraló értékesítése, már engedniük kell az árból.

- tette hozzá Balogh László.

A hazai ingatlanpiacon tapasztalható lassulás a nyaralók, hétvégi házak szegmensében is érzékelhető volt, amelyek az esetek többségében nem belterületen, hanem a településeken kívül, zártkerti telkeken helyezkednek el. A 2022-es első negyedévben érezhető szárnyalást egy visszafogottabb, kínálati oldalról erősödő, keresleti oldalról gyengülő piac váltotta fel. Így hiába megfizethetőbb egy zártkerti ingatlan, mint egy belterületi lakóingatlan, a vásárlók sokkal alaposabban vizsgálják meg az épületek energetikai jellemzőit, mint korábban. Amennyiben nem csak jó idő esetére, hétvégi használatra szeretnék ezeket az ingatlanokat fenntartani, úgy érdemes számolni azzal, hogy a külterületeken elhelyezkedő gazdasági épületek felfűtése sok esetben nagyobb kihívás, hiszen jellemzően ezeken a területeken jóval hidegebbek az esték, mint a sűrűn lakott területeken, így itt sem elegendő a jól működő fűtésrendszer, elengedhetetlenek a jól záró nyílászárók és a kiváló szigetelés

– nyilatkozta a HelloVidéknek Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője is, aki azt is elárulta a HelloVidéknek, hogy az energetikai paraméterek fontossága minden eddiginél jobban előtérbe került az érdeklődők számára.

Idén 22%-kal drágábbért lehet nyaralónk a Balatonon

Ahogy Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Hellovidéknek elmondta, jelenleg majdnem 15 ezer eladó nyaralóingatlan közül válogathatnak azok, akik valamelyik nagy üdülőövezetben szeretnének nyaralót vásárolni. A nyaralóvásárlást tervező vevők száma ugyanúgy lecsökkent, mint a lakóingatlanok esetében, aminek legfőbb oka az ingatlanpiacot övező bizonytalanság.

Fontos tudni, hogy a nyaralóvásárlás szinte mindig luxusberuházásnak számít, ezért általában ez az első olyan kiadás, amit a potenciális vevők elhalasztanak, ha bizonytalanra fordulnak a gazdasági kilátások. A nyaralópiacon most ez érződik, viszont ez azoknak a vásárlóknak a malmára hajtja a vizet, akik a piacon maradnak: ők 30 százalékkal szélesebb kínálatból tudnak válogatni, és konkurens-vevők híján nagyobbat tudnak alkudni is.

- tette hozzá az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

Az Otthon Centrum kimutatásai szerint továbbra is a Balaton a legdrágább, ahol négyzetméterenként átlagosan 744 ezer forintba került egy nyaraló. Ez 22%-kal magasabb, mint tavalyi év első öt hónapjában mért érték. A legdrágább nyaralóingatlanok a Balaton keleti medencéjének nagyobb településein találhatók: Siófokon, Zamárdiban az átlagos négyzetméterár meghaladta az 1 millió forintot idén. A fővárostól távolodva a fajlagos ár csökken – ez a korábbi években is így volt. Bár a vízpartok közvetlen közelében továbbra is megmaradt a milliós négyzetméterár, a part 500 méteres sávján kívül már átlagosan 600 ezer forintos fajlagos ár jellemző például Balatonszemesen és Balatonbogláron vagy éppen a vele szemben elhelyezkedő Révfülöpön.

A Velencei-tó közelíti meg leginkább a Balatonra jellemző árszintet, ám a fajlagos átlagár itt inkább a Balaton nyugati medencéjének áraival van egyszinten, ahol 700-800 ezer forintos négyzetméteráron találni nyaralóingatlanokat.

Ha távolodunk a tóparti ingatlanoktól, a Balaton - felvidék továbbra is kedvelt a nyaralóvásárlók körében. Itt 300-450 ezer forint közötti árak jellemzők négyzetméterenként, például Lesencetomajban 341 ezer forint, Felsőpáhokon 400 ezer, míg Nemesgulácson 450 ezer forintos négyzetméterárat tapasztalt az Otthon Centrum az idei év első négy hónapjában

A legdrágábban a Balaton keleti medencéjében, míg a legolcsóbban a Tisza-tó mentén lehet tóparti ingatlanhoz jutni. Itt akár a balatoni ár harmadáért 300-400 ezer forintért is lehet nyaraló ingatlanhoz jutni. Tiszafüred és Abádszalók a drágább, a köztes települések olcsóbbak. A vízparti ingatlanok négyzetméterára azonban itt is a településen tapasztalt átlagárnak a duplája, vagyis 600-800 ezer forint

- emelte még ki az Otthon Centrum.

Mennyire népszerűek a hegyek és pincék - nőtt vagy csökkent az ilyen hirdetések száma?

A külterületi, zártkerti ingatlanok, hegyek, pincék piacán is változó képet mutat a kereslet és ennek megfelelően az árazás is – közölte Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője a HelloVidékkel. Ahogy elmondta, Komárom-Esztergom megyében a 30-40 milliós zártkerti ingatlan sem ritka, de alapvetően helyrajzi kérdés a népszerűség és az ár is. A Duna menti, a Dunakanyarban található települések hétvégi házainak árazását, a Szentendrén vagy például Biatorbágy vonzáskörzetében található zártkerti ingatlanok árait szinte össze sem lehet hasonlítani mondjuk a keleti régiókban található hasonló jellegű ingatlanokéval, ahogy a népszerű borvidékeken található zártkertek is lényegesen más értéket képviselnek.

Ahogy Balogh László az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a HelloVidéknek közölte, a legnépszerűbb települések nem csak a környezeti adottságok vagy az ingatlanárak miatt közkedveltek, hanem azért is, mert ott akár állandó jelleggel lehet lakni. A távmunka és a home office lehetősége egy új vevői és bérlői réteget nevelt ki, akik szívesen töltik az idejüket szinte az egész évben valamelyik tóparton. Ebből a szempontból azok a nyaralóközpontok jöhetnek szóba, ahol a mindennapi élethez szükséges infrastruktúra kellőképpen kiépült, így nem nagy meglepetésre a balatoni régió a legnépszerűbb.

Mennyiért lehet most vidéken ingatlanhoz jutni?

A Duna House Barométer májusi adatai szerint itthon az ingatlanpiacon 10 187 adásvétel történt. 10 000 feletti tranzakciószámot utoljára tavaly júniusban becsült az ingatlanközvetítő cég, ez az adat azonban az előző évhez mérten csekélyebb, de továbbra is 19%-os visszaesést jelez. Vidéken már meghaladta a 30-at, a fővárosban 40 millió forintra nőtt az első lakásra fordított összeg.

Ha külterületen pincét-présházat, hétvégi nyaralót veszünk, állami támogatásokról ne is álmodjunk, viszont, ha van egy kis megtakarításunk, és nem vágyunk mindenáron tóparti víkendházra, meseszép panorámájú, szomszéd nélküli birtokokhoz juthatunk, akár pár millió forintért is.

Az Ingatlan.com rendszerében 4653 találat van most nyaralóra

Az Ingatlan.com rendszerében található 4653 nyaralónak feltüntetett találatból 17 olyan ingatlanra bukkantunk, amit 1-2 millióért megvásárolhatunk. Túlnyomó többségük egykori pinceépület, művelésre alkalmas területtel.

A legolcsóbbat Balmazújvárosban kaphatnánk meg, egy 1 szobás, 15 négyzetméteres kis házacskát, amihez kicsivel több mint 800 négyzetméter telek dukál. Közművekről nincs hír, de területen – a fotók alapján- gyümölcsfákat is találunk.

2 – 5 millió forint közötti áron már nagy a szórás, de elég pofás – nyaralóként feltüntetve, de jó részt hegyi birtokokat és zártkerteket tudnánk venni.

A gyógyfürdőjéről is nevezetes Lentiben, a Máhomfai-hegyen például már 2,8 millióért miénk lehet 21 nm-es mediterrán jellegű pince-présház felújított tetővel, 2252 nm-es telekkel. Ahogy írják róla: a vezetékes víz a pinceszintig be van vezetve, a villany beköthető. A környéken egyre többen életvitelszerűen laknak. Az ingatlan télen-nyáron jól megközelíthető. Kis ráfordítással könnyen lakhatóvá tehető. Belmagasságának köszönhetően kétszintesíthető. A telek felső végéből csodálatos panoráma tárul elénk, a pár kilométerre található szlovén hegyekre. Ezenkívül a telekhez közel esik Ausztria és Horvátország is.

Ilyet se láttunk még! 4,2 millióért spéci buborékházban pihenhetünk

Az Ingatlan.com leírása szerint Délegyházán, a Szakura-tónál épült hazánk egyik legújabb üdülőfaluja, melynek különlegességét az egyedülálló, speciális kupola alakú dómok adják. A 12,5 hektáros területen megvalósuló dome kemping részeként 90 ilyen épületet állítottak fel. Az első 15 db vásárolható meg Délegyházán: 4,2 millióért.

A legdrágább nyaraló Balatonudvariban egy 10 szobás nyaraló, saját medencével, közel egymilliárd forintért – viszont nem kevés, 4159 m2 területtel.

Lássuk, mi a helyzet a hazai borvidékkel!

Nem meglepő, de a fentebb sorolt nyaralóként definiált ingatlanok egy jó része, ahogy korábban is említettük hegyi pince vagy külterületen fekvő zártkerti ingatlan, az elmúlt évtizedekben hobbikertészkedésre, bortermelésre használt terület. Ezért is voltunk kíváncsiak arra, hogy az Ingatlan.com adatbázisában konkrétan hány pincét és présházat hirdetnek. Meglepődve tapasztaltuk, hogy ennek száma azért elenyésző: országosan összesen 393 ilyen hirdetést találni.

Közel egy milliárdért már egészen nagy szőlőbirtokokat is vásárolhatunk! Pincebirtokosok lehetünk olyan patinás borvidékeken, mint a Tokajon vagy a Balaton-Felvidéken. 300-400 millióból már Egerben is egész pincerendszert kapatunk, de megakadt a szemünk azon a hirdetésein is, amelyben Gyöngyösön 100 millióért egy szőlőnek és bornak szentelt tanyát (kúriával, vendégházzal és tekintélyes borospincével) vásárolhatunk.

Az pedig, hogy önmagában egy balatoni panoráma mennyit is ér, mi sem bizonyítja jobban, minthogy egy panorámás, valljuk be őszintén, elég romos, pince-présház termő szőlőterülettel 64,9 millióért eladó Tagyonban:

Borvidékek eloszlása

Az ország borvidékein jelen pillanatban – az Ingatlan.com adatbázisában - 15 millió forintig összesen 236 (tavaly nyáron 183 ) pince, présház várja új tulajdonosát. Így oszlik meg ez területileg (a teljesség igénye nélkül):

Balaton környéki: 50 találat (összesen 150 találat)

Tokaj borvidék: 8 találat (összesen 17 találat)

Egri borvidék: 20 találat (összesen 22 találat)

Zalai borvidék: 16 találat (összesen 21 találat)

Bükki borvidék: 14 találat (összesen 19 találat)

Tolnai borvidék: 11 találat (összesen 9 találat)

Mátra borvidék: 0 találat (összesen 4 találat)

Soproni borvidék: 1 találat (összesen 1 találat)

Pécsi borvidék: 11 találat (összesen 14 találat)

