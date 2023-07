Kezdődhet az aratás? Mutatjuk, milyen termésre számolnak idén a gazdák

Kifejezetten jónak ígérkezik az idei kalászos termés Magyarországon, és a termelők bizakodnak amiatt is, hogy a búza ára a nemzetközi piacokon elindult felfelé, jóllehet ennek még egy-két hónapja sem volt semmi jele - számolt be róla az Agrárszektor.

Mint írták, rontja az összképet, hogy az árpa ára továbbra is alacsony, és mindkét termésből várhatóan kínálati piac alakul ki a magas átmenő készletek és a jó termésvárakozások miatt. Ezzel együtt is elérheti a 6 millió tonnát a hazai búzatermés, ami nagyon jónak számít.

Hagyományosan Péter és Pál napján, vagyis június 29-én kezdődik az aratás, de mivel az időjárás már régóta nem követi a hagyományokat, ezért nincs kőbe vésve ez a dátum sem. A csapadékos, hűvös tavasz és az esős nyárelő miatt a búza aratása is csak a következő napokban indulhat el, míg az árpa esetében néhány helyen már be is fejeződtek a munkák.

Egyelőre tehát csak az árpáról lehet biztosat mondani.

Az árpa országosan nagyon jónak ígérkezik, az Alföldön, Békés megyében például Gyomaendrőd, Kőrösladány környékén már be is fejezték az aratást. Ott 6,5 tonna körüli átlagokról számoltak be a termelők, amely nem kiugró, de azért jó eredménynek számít

– mondta el az Agrárszektornak Raskó György agrárközgazdász, majd hozzátette:

A Jászságban szintén 6-7 tonna között van a hektáronkénti átlag. Alacsony ugyanakkor a termés fajsúlya, amely némi problémát jelent, a mennyiség viszont az átlagosnál több. A Közép-Dunántúlon még jobb eredmények születtek, 8 tonna körül van az árpa hektáronkénti hozama.

