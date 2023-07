Elképesztő fényűzés: döbbenetes pénzeket beletolnak a gyerekzsúrokba a magyarok

HelloVidék 2023.07.04. 09:34 Megosztom

Manapság több százezer forintba is kerülhet egy születésnapi buli, sőt a legdurvább gyerekzsúrok egy kisebb panellakás árát is felemészthetik. A szülők és a kicsik pedig sokszor egymást akarják túllicitálni, pedig van olyan helyzet, amikor tényleg megéri profi segítséget hívni - számolt be róla az RTL.

Régen elég volt csak áthívni a gyerekeket, enni egy jó csokitortát és ajándékozni. Mostanra azonban egy szülinapi zsúr már nem áll meg itt. Külön műsor kell, animátorok, speciális torták, adott esetben még helyszín is. A járvány után rengetegen örömmel fogadták, hogy újra tarthatnak nagy bulikat gyereküknek, de sokaknak ez nem választás kérdése. A szülinapi zsúrokra ugyanis szinte kötelező meghívni minden óvodás csoporttársat vagy iskolai osztálytársat, amivel a résztvevők száma pillanatok alatt legalább húsz fő lesz - hangzott el az RTL cikkében. A legolcsóbb opciók esetén ötezer forintot kell fizetni minden gyerek után, és általában tíz gyerek az elvárt minimum. És ebben az összegben még nincsenek benne a felnőtt belépők, amiket a szülőknek kell megvásárolnia a szülinapos gyerek szüleinek. - tudhattuk meg. Húsz gyerek, és ugyanennyi felnőtt esetén már így is bőven százezer forint feletti összeget kell elkölteni. Ennél már csak drágább lehetőségeket találni. A Minipoliszban egy születésnap háromórás játékkal már nyolcezer forint, az Elevenparkban van háromórás hétvégi buli 10 700 forintért gyerekenként, a MOM Játszóházban pedig 15 ezer forintért kínálják gyerekenként a csillámtetkós, buboréktáncos és lufihajtós bulit. A további extrákkal a végső összeg pedig tovább emelhető. Az rtl.hu-nak nyilatkozó anyuka elmondta, hogy végül talált egy olyan helyet, ami különleges is volt, és gyerekenként ötezer forintba került, de még így is kétszázezer forint körüli összeget költöttek el, miután az alapköltséghez hozzájöttek a szülők belépői, az ételek és italok, valamint a torta. Ez utóbbi már nem lehet csak valami sima, egyszerű torta, hanem olyan tortákat kell vinni, amiket az anyuka „Instagram-tortaként” jellemzett: különböző formatorták, amik 14-16 szelet esetén már harmincezer forint felett vannak. Az otthoni szülinap is gyakran kész lakodalom már Amikor pedig egy „sima” születésnap már nem elegendő, tematikus zsúrok tömkelege közül lehet választani az otthon ünneplőknek. Ilyenkor egy adott téma köré szervezik meg a zsúrt: a lakást vagy kertet ahhoz illeszkedő dekorációval díszítik fel, az animátorok jelmezbe öltözve jelennek meg, és a különböző feladatok és játékok is az adott téma körül forognak. Lehet ez klasszikus, mint a hercegnős, a tűzoltós, a kalózos vagy az unikornisos, illetve népszerűek a különböző filmekhez és sorozatokhoz kapcsolódó zsúrok, mint a Verdák, a Jégvarázs, a Star Wars, a Harry Potter, Mancsőrjárat és persze a szuperhősős bulik. Valamint legújabban a gyerek körében rendkívül népszerű számítógépes játék, a Minecraft köré szervezett szülinap zsúrok. A különböző csomagok ára jellemzően ötvenezer forint környékéről indul, de ezért általában legfeljebb tíz fős zsúrokat vállalnak, egy órára. Ha a szülők azt szeretnék, hogy legalább két órán át lefoglalják az animátorok a gyerekeket, minimum százezer forintot kell kifizetniük, és akkor ebben még nincsen benne a torta, valamint a rágcsálni valók, édessütemények és az üdítők, valamint a dekoráció, amivel már pillanatok alatt kétszázezer forintnál, de inkább afelett jár a születésnapi zsúr költségvetése. Ha pedig olyan csomagot választanak a szülinapos gyerek szülei, ami már ételeket, süteményeket, gyümölcsöket és csokiszökőkutat is tartalmaz, négyszázezer forintnál is többet fizethetnek. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!