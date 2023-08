Horror áron a legújabb slágergyümölcsök a piacon: dübörög a szezon, de ki bírja megfizetni?

A legfrissebb adatok szerint jelentős növekedés várható az Európai Unióban az őszibarack és a nektarin termésében 2023-ban 2022-höz képest. Az őszibaracknál a szakértők mintegy 3 százalékos növekedést jeleznek, a nektarinnál pedig 16 százalékos növekedést várnak, míg a lapos baracknál több mint 50 százalékkal több termés várható idén. Magyarországon a tavalyinál akár 15 százalékkal is több őszibarack teremhet, a kérdés csak az, hogy ez az árakban realizálódik-e augusztusban.

Európában nincs hiány őszibarackban és nektarinban

Az Europêch’ előrevetítése szerint az Európai Unió négy vezető őszibarack- és nektarintermelő tagországában (Spanyolország, Olaszország, Görögország és Franciaország) az őszibarack és nektarin termése (ipari nélkül) várhatóan 14 százalékkal 2,68 millió tonnára emelkedik 2023-ban az egy évvel korábbihoz képest. A nektarin termése 1,32 millió tonnára (+16 százalék), az őszibaracké 1,03 millió tonnára (+3 százalék), a lapos baracké 335,9 ezer tonnára (+58 százalék) nőhet. Az ipari őszibarack termése10 százalékkal lehet több (690,9 ezer tonna).

Spanyolországban a nektarin termését 621,1 ezer tonnára (+63 százalék), az őszibarackét 299,4 ezer tonnára (+29 százalék), az ipari felhasználású őszibarackét 292,1 ezer tonnára (+41 százalék) jelezték előre a szakértők a megfigyelt időszakban. A laposbarack mennyisége 58 százalékkal lehet több (335,9 ezer tonna). A spanyolországi előrejelzést árnyalhatja az aszály, ami hatással lehet a termés menynyiségére.

Olaszországban a friss fogyasztásra termelt mennyiség 43 százalékkal 869,2 ezer tonnára csökkenhet 2023-ban, ebből 446,6 ezer tonna a nektarin, 422,6 ezer tonna pedig az őszibarack. Görögországban a termés csökkenése várható. Az ipari célú őszibarack termése a várakozások szerint 331,5 ezer tonnára (–4 százalék) csökkenhet 2023-ban, ami 14 százalékkal lenne kevesebb az előző öt év átlagánál.

Franciaországban a mezőgazdasági minisztérium júliusi jelentésében 231,1 ezer tonna (+1 százalék) őszibaracktermést (beleértve a nektarint és az ipari barackot is) jelzett 2023-ra. Az Európai Bizottság adatai szerint az őszibarack átlagára 2023 júliusban volt, mint az előző év azonos időszakában: Olaszországban 1,26 euró/kilogramm (–14 százalék), Spanyolországban 1,13 euró/ kilogramm (–29 százalék), a nektariné Olaszországban 1,26 euró/kilogramm (–2 százalék), Spanyolországban 1,08 euró/kilogramm (–30 százalék).

Magyarországon idén több őszibarack lesz, mint tavaly: mégis egekben az ára

Az Eurostat adatai szerint az őszibarack és nektarin termése 2022-ben 21,8 ezer tonnára (+90 százalék) nőtt. Az Agrárközgazdasági Intézet Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról című kiadványa szerint az őszibarack szedése 2023. július 16-án 31,3 százalékon állt, a termésátlag 5,6 tonna/hektár körül alakult, ami 15 százalékkal több a tavalyi hektáronkénti termésnél.

A KSH adatai szerint Magyarország őszibarack- és nektarin-külkereskedelmi egyenlege negatív volt 2022-ben: a behozatal 11,4 ezer tonna, a kivitel 1,23 ezer tonna. Az idei év első öt hónapjában az előző év azonos időszakához képest 25 százalékkal kevesebb (559,1 tonna) nektarin és őszibarack érkezett az országba.

Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon az őszibarack termelői ára 10 százalékkal (766 forint/kilogramm) volt magasabb 2023 25–32. hetében, mint egy évvel korábban. Az importból származó őszibarack nagykereskedelmi ára (1371 forint/kilogramm) 3 százalékkal emelkedett 2023 17–32. hetén az előző év azonos időszakához képest.

A 2023-as piaci évre az alacsonyabb árak jellemzőek: a 2022-es árakhoz képest kb. 6%-kal csökkentek, de még mindig 9%-kal a 2018-2022 közötti öt éves időszak átlagára felett vannak, azaz korántsem alakult ki olyan szintű piaci krízis, mint a kajszi esetében. Július végén itt is feszültté vált a piaci helyzet, azonban a szupermarketekben folytatott kampányok képesek voltak megfelelő szinten tartani a keresletet. A Spanyolországból érkező importáru volumene magasabb volt ugyan, mint 2022-ben, de nektarin esetében 25%-kal, őszibaracknál pedig 5%-kal elmaradtak az előző öt év átlagos szintjétől

- közölte a FruitVeb.

A vidéki fogyasztói piacokon a 32. héten a hazai őszibarack átlagára az AKI PÁIR friss adatai szerint mind Debrecenben, mind Szegeden 900 Ft, a hazai termesztésű nektarin kilóára pedig fajtától függően 800 és 1200 forint között mozog.

Ezért együnk sok őszibarackot

Szinte nincs olyan szervünk, amelynek ne tenne jót az őszibarack. Tele van vitaminnal, ásványi anyagokkal, ráadásul sokféleképp elkészíthető. Már egyetlen közepes gyümölcs is képes fedezni napi C-vitamin szükségletünk 13,2 százalékát. Ez a tápanyag pedig felgyorsítja a sebgyógyulást, és segít az immunrendszerünk erősítésében is. Ráadásul a rák kialakulásával összefüggésbe hozott szabadgyökök elleni harcban is nagy segítségünkre van, írja a webmd.com szaklap.

Egy antioxidáns , az úgy nevezett béta-karotin az, melytől olyan szép sárgás-pirosas színe lesz a baracknak. Amikor azonban elfogyasztjuk, ez a testünkben A-vitaminná alakul, ami viszont az egészséges látás megőrzésének kulcsa. Ez az összetevő ráadásul az immunrendszer egészséges működésének fenntartásában is fontos szerepet tölt be.

, az úgy nevezett béta-karotin az, melytől olyan szép sárgás-pirosas színe lesz a baracknak. Amikor azonban elfogyasztjuk, ez a testünkben A-vitaminná alakul, ami viszont az egészséges látás megőrzésének kulcsa. Ez az összetevő ráadásul az immunrendszer egészséges működésének fenntartásában is fontos szerepet tölt be. Gazdag rostokban: Már egy közepes barack is a napi rostszükségletünk 6-9 százalékát fedezheti. A magas rosttartalmú ételek pedig olyan egészségügyi problémák kivédésben segíthetnek, mint a diabétesz, a szívbetegségek és a vastagbélrák . A leginkább tetten érhető hasznát azonban a vécén tapasztalhatjuk meg, megakadályozza ugyanis a székrekedés kialakulását.

Már egy közepes barack is a napi rostszükségletünk 6-9 százalékát fedezheti. A magas rosttartalmú ételek pedig olyan egészségügyi problémák kivédésben segíthetnek, mint a diabétesz, a szívbetegségek és a vastagbélrák . A leginkább tetten érhető hasznát azonban a vécén tapasztalhatjuk meg, megakadályozza ugyanis a székrekedés kialakulását. Kalóriaszegény: Az őszibarack 100 grammja 41 kalóriát tartalmaz, egy átlagos méretű gyümölcs tehát kevesebb mint 60 kalóriát, ráadásul nincsenek benne telített zsírsavak, koleszterin vagy nátrium. A barack 85 százaléka víz, ennek ellenére eltelít, mivel magas a rosttartalma. Ha ezt fogyasztjuk, sokkal később leszünk éhesek újra.

Az őszibarack 100 grammja 41 kalóriát tartalmaz, egy átlagos méretű gyümölcs tehát kevesebb mint 60 kalóriát, ráadásul nincsenek benne telített zsírsavak, koleszterin vagy nátrium. A barack 85 százaléka víz, ennek ellenére eltelít, mivel magas a rosttartalma. Ha ezt fogyasztjuk, sokkal később leszünk éhesek újra. Kiváló E-vitamin-forrás: Bár általában az olajos magvakat és a dióféléket tartjuk a legjobb E-vitamin -forrásoknak, a barack könnyen versenyre kelhet velük. Ez az antioxidáns testünk többféle sejtjének is nagyon fontos. Ráadásul segít az egészséges immunrendszer megőrzésében, valamint az erek belső falán keletkező lerakódások megelőzésében is.

Bár általában az olajos magvakat és a dióféléket tartjuk a legjobb E-vitamin -forrásoknak, a barack könnyen versenyre kelhet velük. Ez az antioxidáns testünk többféle sejtjének is nagyon fontos. Ráadásul segít az egészséges immunrendszer megőrzésében, valamint az erek belső falán keletkező lerakódások megelőzésében is. Egészségesen tartja a csontokat: A kálium képes kiegyensúlyozni a magas sótartalmú étrend hatásait. Emellett csökkenti a vérnyomást, a csontritkulást és a vesekő kialakulásának veszélyét. Egy nap körülbelül 4700 milligramm káliumra van szükségünk. De miért fedeznénk ezt étrendkiegészítőkből, ha már egyetlen kis barackból is 247, egy közepesből akár 285 milligramm káliumot nyerhetünk?

A kálium képes kiegyensúlyozni a magas sótartalmú étrend hatásait. Emellett csökkenti a vérnyomást, a csontritkulást és a vesekő kialakulásának veszélyét. Egy nap körülbelül 4700 milligramm káliumra van szükségünk. De miért fedeznénk ezt étrendkiegészítőkből, ha már egyetlen kis barackból is 247, egy közepesből akár 285 milligramm káliumot nyerhetünk? Fluoridot tartalmaz: Bár az érett barack mézédes, mégis segíthet fogaink egészségének megőrzésében, tartalmaz ugyanis fluoridot . Ez az ásványi anyagot, mely a fogkrémek fontos alkotóeleme, több ételben is megtalálhatjuk, így a barackban is. Segít megszabadulni a fogszuvasodást okozó baktériumoktól a szájban.

Még a konzerv változatot is érdemes fogyasztani

Ha gyomorbántalmaink vannak, akár a konzervbarack is segíthet rajtunk. Alacsonyabb ugyan a rosttartalmuk, mint a friss gyümölcsnek, ám nagyon puha a textúrájuk és könnyen emészthetőek. Az úgynevezett "gyomor-bélrendszeri lágy diéta" részeként a konzervbarack segíthet a gyomorbántalmak enyhítésében, a hasmenés és a bélgázok megszüntetésében. Arra azonban ügyeljünk, hogy ne cukros lében áztatott verziót vásároljunk.

És mi a helyzet a nektarinnal?

A két növény nemcsak rokon, hanem a nektarin az őszibarack egyik „mutáns” változata. Mindkét növény Ázsiából származik.

A botanikusok észrevették, hogy az őszibarackfákon néha nőtt pihe nélküli nektarin is, a sima felületet pedig egy recesszív gén okozta. A külső felületet leszámítva mindkettőnek igen gazdag íze van, sőt, számos receptben fel is cserélhető a két gyümölcs. Amellett, hogy a nektarinban található recesszív gén meggátolja a piheképződést, további apró különbségek is fellelhetőek a két gyümölcsben.

A nektarin általában kisebb és szilárdabb, mint az őszibarack, de a betegségekre is érzékenyebb. Az őszibarack szaftosabb, sok vizet és kevés kalóriát tartalmaz: egy megtermett gyümölcs körülbelül 70 kalóriának felel meg, emellett 3 gramm rostot és sok A- és C-vitamint tartalmaz.

Mint ahogyan a neve is utal rá, a nektarin valamivel édesebb, több cukrot tartalmaz, ugyanakkor több C-vitamint, káliumot és kétszer annyi A-vitamint tartalmaz, mint egy őszibarack. Mindkét növény lehet sárga és fehér húsú.

Az viszont közös a két gyümölcsben, hogy szinte egyszerre érnek be, valamint mindkettő lédús, édes és tápláló gyümölcs.

A nektarinban nagyon sok vitamin fellelhető, de kiemelkedően magas a C- és B-vitamin aránya. Dupla annyi A- és C-vitamint tartalmaz, mint a sárgabarack.

A nektarin tartalmaz vasat, foszfort, káliumot és magnéziumot, magas niacin (B3 vitamin)-, szelén-, és cinktartalma javítja a közérzetet, és segít leküzdeni az idegességet.

A gyümölcs gazdag bioflavonoidokban, különösen karotinoidokban. Ezek az antioxidánsok megvédik a szervezetet a ráktól és más betegségektől, mivel csökkentik a sejtek károsodását, és a béta-karotin segítségével megakadályozzák a rák kialakulását. Rostokkal is jócskán rendelkezik, ezzel javítja az emésztést, valamint hozzájárul a szív egészségének megőrzéséhez és a koleszterinszint fenntartásához is.

Címlapkép: Getty Images