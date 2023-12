Ezzel tönkreverheted az új évet: 300 ezer forintos büntetés is járhat azoknak, aki ezt elhibázzák

Karácsonykor rengeteg szemét keletkezik a háztartásokban: csomagolóanyagok, ajándékszatyrok, zacskók. Kézenfekvő lehet ezektől a kályhában, kazánban megszabadulni, azonban ez nagyon nem ajánlott. Magyarországon szeméttel fűteni tilos, akár 300 ezer forintos bírság is járhat érte, és a szabály alól a színes csomagolópapírok, ajándékzacskók sem kivételek! Sőt, a katasztrófavédelem szerint ezzel megnő a kéménytüzek kockázata is! A Pénzcentrumnak nyilatkozó Mukics Dániel szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy a kiszolgált karácsonyfa sem a kazánba, kályhába való - legalábbis idén biztosan.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője ugyanis a Pénzcentrum megkeresésére közölte, hulladékot égetni tilos! Fűtés céljából sem lehet elégetni akármit. Kizárólag kezeletlen fahulladékkal szabad fűteni, a begyújtáshoz pedig fekete-fehér papírt lehet használni. A fényes csomagolópapír, festett kartondoboz és a többi, karácsonykor keletkező hulladék sem való a kályhába, kazánba! Ezek mérgező gázokat bocsátanak ki, amelyek lerakódnak az ember ruházatán, a bőrön, a tüdőben, komoly megbetegedésekhez vezethetnek. A légkörbe jutva nemcsak a saját magunkat és családunkat, hanem az egész lakókörnyezetünket veszélyeztetjük, sőt még a kazánt, kályhát, kandallót és a kéményt is tönkretesszük vele. Ha valaki csak két hétig szeméttel fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményében ezalatt, mintha fél évig száraz fával fűtött volna - húzta alá Mukics Dániel, aki szerint a kémény belső falára lerakódott, egyre vastagodó korom és kátrányréteg az egyik befűtés alkalmával meggyulladhat, ezt nevezik a tűzoltók kéménytűznek. Évente átlagosan nyolcszáz és ezer közé tehető a kéménytüzek száma, minden hetedik lakástűz a kéményben alakul ki. Idén december 18-ig 791 ilyen esethez vonultak ki a tűzoltók - tette hozzá, majd pedig még egyszer kiemelte: Ne a kazánban szabaduljunk meg a karácsonykor keletkező szeméttől! Ráadásul Magyarországon az érvényes jogszabályok szerint a hulladékégetés jogsértő tevékenység is, 300 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, őt adott esetben bűncselekménynek is minősülhet. És hogy mi számít hulladéknak? Ennek kapcsán Bendik Gábor, a Levegő Munkacsoport munkatársa a HelloVidéknek nemrégiben azt mondta, jogi értelemben minden olyan dolog, aminek a birtoklásától meg akarunk válni, vagy kötelesek vagyunk megszabadulni, az hulladéknak számít. Korábbi felméréseik szerint a magyar lakosság egyharmada fűt rendszeresen, vagy "hébe-hóba" hulladékkal - a rezsiárak emelkedése miatt ez az arány vélhetően emelkedett. A Pénzcentrum teljes cikke itt olvasható! Címlapkép: Getty Images