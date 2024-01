Jöhet az újabb sztrájk a Volánnál? Erre készülnek a buszsofőrök

Nagyon úgy néz ki, hogy ismét sztrájkba léphetnek a buszsofőrök, ha a január 16-i bértárgyaláson sem sikerül megegyezniük a Volánnal a szakszervezeteknek. Az újabb munkabeszüntetés támogatottsága jelenleg 20-40 százalékos szinten áll. Erről Dobi István a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke beszélt lapunknak. A szakszervezeti vezető ugyanakkor borúlátó, és semmi esélyt nem lát az egyességre.

Gyűlnek a viharfellegek

Folytathatják a tiltakozást a Volánbusz dolgozói januárban, bérajánlatot ugyanis még mindig nem kaptak, a tárgyalások következő fordulója ugyanis Dobi István a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke szerint nem kecsegtet semmi jóval. A vállalatvezetőség ígérete alapján csak január 16-án folytatódik a bértárgyalás, ezért az érdekképviselet addig felméri, támogatnának-e a munkavállalók egy újabb tiltakozást.

A MÁV-Volán csoport vezérigazgatója, a következő CSÉT ülésen, 2024. január 16. napján fogja közölni, az idei évre szóló és a leányvállalatoknál végrehajtható bérfejlesztési mértéket. Abban az esetben, ha ez a mérték a Volánbusznál dolgozók számára elfogadhatatlan és annak növelését a tárgyalások során nem tudja a SZAKSZ elérni, akkor elkerülhetetlenné válik az újabb munkabeszüntetés megtartása. A SZAKSZ csak abban az esetben ad ki egy következő sztrájkfelhívást és kezdi meg annak megszervezését, ha a jelenlegi autóbuszvezetői állomány többsége egyetért a 25 százalékos bérköveteléssel.

Dobi István a Hello Vidék megkeresésére elmondta, hogy az autóbuszvezetők körében jelenleg 20-40 százalék között áll a további munkabeszüntetés támogatottsága.

Ha munkáltató január 16. napján, a következő bértárgyalási napon egy elfogadhatatlan mértékű bérfejlesztésre terjeszt elő, akkor bekövetkezhet egy január végére tervezett sztrájk megszervezése, egy újabb kétnapos sztrájk jöhet, január 28-29 napján. Viszont ez csak akkor kezdjük meg szervezni, ha az autóbuszvezetők 60 százaléka annak megtartásával egyetért és abban részt is kíván venni

- mondta lapunknak Dobi István.

A SZAKSZ sztrájk támogatottságát felmérő akciója, továbbra is gyűjti az aláírásokat a munkahelyeken, ami 2024. január 10. napjáig fog tartani.

Nem közelednek az álláspontok

A szakszervezeti vezető rendkívül borúlátó, és semmi esélyt nem lát az egyességre, hiszen a munkáltató válasza a decemberi munkabeszüntetésünkre az volt, hogy a bértárgyalásokat felfüggesztették és egy hónappal későbbre tették át. Addig míg a munkáltató nem közli a 2024. évre szóló bérfejlesztési javaslatát, addig semmi értelme nincs annak, hogy a SZAKSZ 25 százalékos bérkövetelését újra gondolják.

Mint arról korábban beszámoltunk, december 11-12-én két napos figyelmeztető sztrájkot tartott a szakszervezet. Az akkori munkabeszüntetésben a SZAKSZ szerint a várakozásnak megfelelő számú dolgozó vett részt, a Volán szerint azonban a vártnál kevesebben támogatták a bérharcot. A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet később a pontos adatokat is közzétették. E szerint Csongrád-Csanád vármegyében 30 százalék volt a részvételi arány. Somogy vármegyében ez a szám pedig elérte a 95 százalékot is. A SZAKSZ korábbi tájékoztatása szerint a Volánbusz-sztrájk résztvevőinek számát nem lehet az összlétszámhoz viszonyítani, mivel nem is vehetett benne részt mindenki.

Az elégséges szolgáltatás szabályai alapján 5 ezren szüntethették be a munkát a tiltakozás idejére, ebből 2500-an ezt meg is tették, így a támogatottság 50 százalékos volt.

Dobi István a HelloVidéknek azt mondta, hogy a munkáltató részéről nem tapasztaltak semmilyen retorziót esetleges hátrányos megkülönböztetést a sztrájkban résztvevő munkavállalókkal szemben.

A szakszervezeti vezető szerint a többi szakszervezet a tárgyalásokban és annak eredményében bízik. Ebből pedig arra a következtetésre juthatunk, hogy sztrájkfelhívást sem fognak kiadni és munkabeszüntetést sem fognak szervezni a munkavállalók körében. Bár a kétnapos figyelmeztető sztrájk okozott némi kelletlenséget az utasok összességében jól fogadták a sztrájkot. Mint ahogy Dobi István a Hello Vidéknek fogalmazott: az utazóközönség jelentős többsége szolidaritást vállalt a Volánbusz dolgozóival.

Az elmúlt évtizedben, amióta a Sztrájk törvény és a Személyszállítási törvény jelentősen korlátozta a közösségi közlekedésben a szakszervezetek nyomásgyakorló képességét, a legjelentősebb eredménynek azt tartom, hogy annak ellenére is sikerült már két alakalommal – múlt évben egy két órás, decemberben pedig egy két napos - sztrájkot tartanunk, hogy mindig azt hallottuk, hogy nem lehet sztrájkot a közlekedésben tartani

- hívta fel a figyelmet Dobi István.

Mint mondta, azt megelőzően, tehát a rendszerváltozás után több alaklommal csak a nyomásgyakorlás eszközeinek alkalmazásával tudtak jobb bérmegállapodásokat kötni pl. Kapos Volán, DDKK Zrt.

Abban az esetben, ha más ágazatok bérharcát is megvizsgáljuk, akkor egyértelmű, hogy pl. az autógyártásban is a sztrájk fenyegetésével és megtartásával sikerült kimagasló bérmegállapodást kötni a munkáltatóval

- zárta lapunknak.

A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szintén elfogadhatatlannak tekinti, hogy a Volánbusz dolgozói még mindig nem tudják, mekkora fizetésemelést várhatnak 2024-ben. Palkovics Imre szerint minden munkavállalónak joga van időben megismerni, mire számíthat, a munkáltatónak pedig tájékoztatnia kell az alkalmazottait a vállalat helyzetéről.

A közszolgáltató állami cégek piaci alapon működnek, de ha veszteségük keletkezik, azt az államnak pótolnia kell

- mondta korábban Palkovics Imre.

Címlapkép: Getty Images