Alig használjuk őket, de mégis több ezer van még belőle: ezért állnak még a telefonfülkék az utcákon

Ezrével működnek még mindig idehaza a nyilvános telefonfülkék, ugyanakkor használatuk a mobiltelefonok terjedésének köszönhetően jelentősen visszaesett már. A nyilvános telefonok használata az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején volt a csúcson, az ezredforduló óta Magyarországon is fokozatosan csökkentek a telefonfülkék, a 2000-es évek elején még csaknem 30 ezer fülke 2021-re már kevesebb, mint ötezerre apadt, és ezek fenntartása is évente többszázmillió forintos ráfizetéssel történik. A NMHH, Kommunikációs Igazgatósága a HelloVidéknek elmondta, hogy a szolgáltatók kötelesek nyilvános telefonállomásokat működtetni, ugyanakkor itthon is folyamatban van a nyilvános telefonok fenntartásának kérdése is.

Szinte nincs olyan nagyobb vidéki város, vagy település, ahol ne találkoznánk még mindig nyilvános telefonfülkével. A pénzbedobós készülékek forint- és euróérmével egyaránt használhatók. Azt, hogy egy adott településen mennyi nyilvános telefonállomást kell fenntartani, az elektronikus hírközlésről szóló törvény rögzíti. A jogszabály szerint településenként egy nyilvános telefonállomás működtetését szükséges biztosítaniuk a szolgáltatóknak. A NMHH, Kommunikációs Igazgatósága ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta: kötelező minden megkezdett háromezer lakosonként legalább egy darab, háromezer főnél kisebb lélekszámú település esetében településenként legalább egy darab nyilvános telefonállomás működtetése;

a kötelezően létesített nyilvános telefonállomások legalább 3 százalékának hallás- és mozgáskorlátozottak által is használhatónak kell lennie. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló NMHH rendeletben foglaltak szerint vizsgálja, hogy indokolt-e a nyilvános telefonállomásokat üzemeltetni egyetemes szolgáltatáselemként. Az európai uniós rendelkezések értelmében a tagállamoknak felül kell vizsgálniuk, hogy indokolt-e a nyilvános állomások fenntartása, illetve kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a segélyhívással kapcsolatos szempontokra is. Az NMHH rendeletében foglalt, a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges adatszolgáltatás a 2020. évre vonatkozóan lezajlott, a 2021-2023. évekre vonatkozóan azonban még folyamatban van, nem zárult le - hívta fel a figyelmet lapunknak a NMHH, Kommunikációs Igazgatósága. A NMHH, Kommunikációs Igazgatóság közlése szerint az egyetemes szolgáltatók a jogszabályban, illetve kijelölési határozatokban rögzített küszöbértékből adódó számnál kb. 16 százalékkal több nyilvános állomást üzemeltetnek. Az, hogy jelenleg mennyi nyilvános telefonfülke található az országban nehéz megmondani, ugyanakkor a Magyar Telekom a 2023-as első negyedévi adatai szerint összesen 4389 nyilvános távbeszélő készüléket üzemeltetett. A nyilvános állomások használata – alapvetően a nyilvános állomások elhelyezkedésétől függően – eltérő, emiatt az egyes használati jellemzőknél szolgáltatónként, településtípusonként akár nagyobb eltérések is azonosíthatók. Az eddigi adatok alapján a nagyobb településeken (így például Budapest pesti belső kerületeiben, illetve a megyei jogú városok döntő többségében) a nyilvános állomások használata intenzívebb - emelte ki a HelloVidéknek a NMHH, Kommunikációs Igazgatósága. Mint írták, a szolgáltatáselem fenntartásával kapcsolatban fontos szempont, hogy a nyilvános állomásokról segélyhívásokat lehet indítani, ezek száma továbbra is jelentős. Fontos hangsúlyozni, hogy nyilvános állomások a segélyhívásban betöltött, még mindig nem elhanyagolható szerepe miatt a telefonfülkék megszüntetésének kérdése fokozatos óvatosságot követel meg. A telefonfülkék üzemeltetési költségeivel, pontos számával, karbantartásával kapcsolatban nem tudtak pontos összegeket mondani. A Magyar Telekom szolgáltatási területén jelenleg is folyik az üzemelő nyilvános állomások mennyiségének áttekintése, melynek keretén belül várhatóan több telefonkészülék és telefonfülke leszerelésére, illetve típuscseréjére kerül majd sor. A Kisalföld tavaly rákérdezett a Magyar Telekomnál, hogy jelenleg mennyi nyilvános telefonfülke van még szerte az országban. A vállalat a lapnak elmondta, hogy Budapesten 2022-ben 400, vidéken 50 fülkét szereltek le, a meglévők fenntartása pedig évente 350 millió forintjába kerül a cégnek. A Magyar Telekom folyamatosan ellenőrzi a kihelyezett eszközöket. A legjobban a fővárosban és a nagyvárosokban használódnak el a telefonfülkék leginkább a vandálok miatt. Címlapkép: Getty Images