Veszélyes növények a kertben: csak óvatosan, ezek mind súlyos bőrirritációt okozhatnak

Mivel beköszöntött az allergiaszezon, így folyamatosan adunk hírt arról, mikor és milyen növények borulnak virágba, ezzel gyötrelmessé téve a pollenérzékenyek napjait. A Nemzeti Népegészségügyi Központ friss jelentése szerint a hétvégén a pázsitfűfélék pollenkoncentrációját országosan a közepes-magas tartományban mérték.

A nyári gyomok közül a csalánfélék, az útifű és a lórom pollenje alacsony koncentrációban lehet jelen a következő napokban a levegőben. A tavaszi fák pollenszórása lecsengőben van, a tölgy, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenkoncentrációja esetenként még elérheti a közepes szintet. A kevésbé jelentős allergének közül a fenyőfélék virágpora közepes-magas, az eperfaféléké, illetve a bükké alacsony, helyenként közepes koncentrációban lehet jelen. A kültéri allergén gombák spóraszáma többfelé elérheti a közepes, illetve a magas szintet is.

A virágba borult kerteket könnyen megutálhatják az allergiában szenvedők. Nem csoda, hiszen már néhány virág is előidézheti a szénanátha kellemetlen tüneteit, megnehezítve ezzel a beteg hétköznapjait. Ugyan a közterületeken elhelyezett növényeken nem tudunk változtatni, ahogy a rokonok kertjén sem, de saját otthonunk udvarát könnyen tehetjük biztonságos tereppé. Ahogy korábban írtunk róla, elég egy kis odafigyelés és néhány szupernövény és máris kimerészkedhetünk a kertünkbe. Ugyan nem vonhatunk valamilyen láthatatlan védőburkot a telekhatárok körül, ha a megfelelő növényeket ültetjük el a kertünkbe, lényegesen csökkenteni tudjuk allergiás tüneteinket. Hogy melyek a megfelelő kerti virágok egy allergiás számára? Arról itt írtunk korábban.

Amikor rendezgetjük a kertünket, mindig inspirálódunk mások kertje alapján, esetleg a neten nézünk fotókat virágos kertekről. Ez persze önmagában még nem jelent veszélyt, sokkal inkább az, ha nem nézünk utána az elültetni, elvetni kívánt növény tulajdonságainak. Sokan megragadnak ott, hogy csak azt ellenőrzik, mennyi fényre vagy vízre van szüksége a virágnak, pedig az, hogy mennyire mérgező egy növény, ugyan olyan fontos. Legfőképp akkor, ha háziállatot tartunk vagy vannak gyerekek a családban.

Jó, ha tudjuk, sok közönséges kerti növény irritáló hatású lehet az arra érzékeny emberek számára. Egyes növények viszkető kiütéseket okozhatnak, mások akár súlyosabb tüneteket is produkálnak, ha megérintjük őket. Vannak olyan növények, melyek levele, termése, nedve, gyökere vagy virága okozhat irritációt, de a rendkívül érzékeny embereknél a növény bármely része irritációt okozhat.

A növényeknek három módon okozhatnak bőrirritációt:

Minél felkészültebb vagy a növényekből, annál könnyebben kerülheted el a veszélyeket. Éppen ezért, a legtöbb kertész nem győzi hangsúlyozni, csupán azért ne vásároljunk meg egy növényt vagy magot mert szép virág fejlődik ki belőle. Minél alaposabban utána kell járni, hogy mi tudunk-e vele bánni, valamint azt is fel kell térképeznünk, nem lesz-e káros hatással ránk. Ha már megvan a növény az udvarunkon, de nem szeretnénk kiirtani, akkor gondoskodnunk kell megfelelő védőfelszerelésről, hiszen a gondozás érzékenység esetén csak így lehetséges. Ha gyerek vagy kutya rendszeresen tartózkodik a kertben, érdemes ezeket a növényeket kerítéssel elkeríteni, hogy ők se tudjanak vele érintkezni.

Fontos, ha bármilyen növényirritációt tapasztalunk, ne kezdjük el otthon orvosolni, mindenképp forduljunk azonnal szakemberhez!

(Forrás: thespruce.com)

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)