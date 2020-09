Ezt rontja el rengeteg kerttulajdonos: erről tudnod kell, ha jövőre is gyönyörű gyepet akarsz

Különösen hangozhat, de az ősz kifejezetten alkalmas arra, hogy pázsitot telepítsünk: ilyenkor általában bőséges a csapadék, a nagy nedvességtartalom pedig jól jön a magok csírázásához erősödéséhez. Sokak szerint nyáron szükséges elkezdeni a gyep locsolását, de az már keveseknek jut eszébe, hogy ősszel sem szabad abbahagyni.

Pedig a szakértelemmel végzett fűnyírás, gyeptrágyázás és a lehullott, száraz falevelek eltávolítása mellett a locsolás az egyik legfőbb tevékenység, amivel rendben tarthatjuk a pázsitot.

Korábbi cikkünkben, amiben a szeptemberi kerti munkák listájáról írtunk, már volt szó arról, hogy ha nem volt probléma eddig a pázsitunkkal, akkor is érdemes néhány dologra odafigyelni az őszi időszakban. Fontos, hogy a fűnyíró késeit magasabbra állítsuk, mivel lassabban nő a fű ősszel. Jó lehet felfrissíteni kicsit a gyepet: ehhez egy villa kell, amivel megszurkálhatjuk a föld felszínét. Emellett, ha van rá lehetőségünk, tápláljuk olyan műtrágyával ősszel a gyepet, amely káliumban gazdag és alacsony nitrogéntartalmú.

De mi a helyzet az öntözéssel? A Magyarországon használt gyepkeverékek átlagos heti vízigénye 20-70 mm, de ezen belül a gyep vízigénye évszakonként változik, természetesen nyáron a legmagasabb. A pázsitok vízigényét alapvetően az adott terület vízmegtartó képessége, mikroklímája, a gyep fajtaösszetétele határozza meg, de legfontosabb tényezője az aktuális évszak, ezen belül különösen a hőmérséklet. Hogyan csináljuk ősszel? Erre hoztunk néhány tippet a The Spruce cikke alapján.

Mikor hagyjuk abba ősszel az öntözést?

Míg nem fagy, nem kell teljesen felhagyni a gyep locsolásával ősszel sem. Miután jönnek a talajfagyok, értelmetlenné válik, hiszen a fagyott talaj olyan, mint valamiféle barikád: megakadályozza, hogy a víz beszivárogjon a gyökerekhez. Függetlenül attól, hogy mennyi hó fedi a talajt, a víz így mindenképp hozzáférhetetlenné válik a növények számára, legalábbis ami a gyökereiket illeti. Ekkor egyébként alvásszerű állapotba is kerülnek, ebben a fázisban nincs is szükségük vízre.

Miért fontos, hogy ősszel is öntözzünk?

A fű javarészt ősszel is növekszik, akkor is, ha ennek nincsenek feltűnő jelei. A növekedés a talaj alatt, a gyökérrendszerekben is megvalósulhat, ahol természetesen nem láthatjuk. Ez az aktivitás nagyon fontos a fű hosszútávú egészsége szempontjából.

Törekedjünk az egyensúly fenntartására

Amennyire fontos, hogy a talajfagyokig öntözzük a gyepet, legalább annyira oda kell figyelnünk arra is, hogy ne öntözzük túl. Ha olyan régióban élünk, ahol bőséges mennyiségű csapadék hull, elég csak akkor öntöznünk, ha vannak túlvetett területek, illetve ha frissen kezdett el növekedni a fű. A túlöntözés rossz hatással lehet a gyökérrendszerre, ráadásul elősegíti a gyep gombásodását – ezek a fajta megbetegedések ugyanis a kifejezetten nedves részeken alakulnak ki. A fű egyébként is jobban ki van téve a gombás fertőzések veszélyeinek, mint a többi növény. Szeptemberben éppen emiatt érdemes többször tüzetesebben megvizsgálni a gyepet, hogy nem látszanak-e gombabetegségek nyomai – ha igen, kezdjük el a kezelést, amint lehet, hiszen ez nem az a fajta probléma, ami magától megoldódik, tavasszal mindenképp jelentkezni fog.

Ha viszonylag meleg, száraz az ősz, úgy öntözzünk, mintha nyár lenne. Mindemellett

az is lényeges, hogy a nap melyik szakában tesszük: kora reggel a legjobb, ugyanis így a pázsitnak egész nap lesz ideje száradni, még mielőtt beesteledne.

Ebből kiindulva este nem túl jó ötlet öntözni – ilyen szempontból az őszi öntözés nem igazán tér el a nyári időszakban megszokottól. Egy automatikus, időzíthető öntözőrendszer kész áldás ilyenkor: legalább nem kell korán kelnünk, ha tökéletesen akarjuk gondját viselni a gyepnek. (Nem mellesleg a frissen ültetett füvet hetente kell öntözni, tehát már a fűvetés kezdetén is érdemes erre áldozni.)

Arra azonban mindenképp figyeljünk, hogy a díszgyepeket nem szabad vizesen nyírni!

Mindig várjuk meg, míg a csapadék, harmat felszárad, amit sepréssel akár siettetni is lehet. Emellett ne feledkezzünk el az öntözőrendszer víztelenítéséről sem, ha már beköszönt a hideg idő és közelednek a fagyok.

Címlapkép: Getty Images