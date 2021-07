Kétméteres kígyószörny ijesztett halálra egy kisgyerekes családot vidéken: honnan jött a bestia?

A mindszenti Tóth Tamásné ereiben valósággal meghűlt a vér, amikor a kertjükben meglátott egy körülbelül 2 méteres kígyót, amely többek szerint csak egy sikló volt. Mindeközben Mindszenten valaki éppen akkor kereste a kockás pitonját - számol be meghökkentő esetről a Délmagyar.

Kint voltam az udvaron a gyerekekkel. A férjem dolgozni volt. A kisbabánk 3 hónapos, őt a teraszon ringattam a babakocsiban. A 6 éves nagyfiunk pedig a kismedencében pancsolt. Egyik kezemben a babakocsi, a másikban a kávéscsésze. A szemem sarkából láttam meg a kígyót, ahogy elsiklott előttünk, és a következő pillanatban már a kapunál volt. Jó nagy volt, legalább másfél-két méteres és olyan vastag, mint egy női csukló. Iszonyatosan megijedtem, azt hiszem, erre mondják, hogy meghűlt bennem a vér

– mesélte a lapnak a mindszenti édesanya.

A döbbenet után azonnal bevitte a kisbabát a házba, utána szaladt a medencéhez, és bemenekítette a másik gyermekét is. A hölgy elmondása szerint a kigyó lecövekelt a kapunál, félig kint az utcán, félig bent. Amennyire csak lehetett, aztán már próbálták nagy ívben elkerülni. Aztán az jutott eszébe a hölgynek, hogy leönti vízzel a csúszómászót, így zavarja el a kertjéből. Előtte azonban még lefényképezte.

Nem mozdult szegény állat, gondolom azért, mert a kapuban viszonylag hűvös volt vagy legalábbis árnyék. Amikor ráöntöttem a vödör vizet, akkor viszont kicsusszant a kapu alatt és eltűnt, azóta sem láttam

- folytatta a történetet.

Az édesanya még aznap kitette a képet a közösségi felületre, hogy megtudja, milyen fajta lehetett. Többek szerint nem kígyó volt, hanem sikló. A sztori azonban itt nem ért véget. Nem sokkal a nemkívánatos kaland után ugyanis megjelent egy hölgy, aki úgy hallotta, hogy a riadt anyuka befogta a kockás pitonját. Sajnálattal vette tudomásul, hogy mégsem sikerült elcsípni a szökevényt.

Azóta se tudni, mi lett a kockás pitonnal, végül megtalálta-e a hölgy elszökött hüllőjét.

Belegondolni is rossz, mi történhetett volna

Mindenesetre ha kockás piton volt, nagy szerencséje a családnak, hogy időben észrevették. Ugyanis ez a hüllő őzekkel, szarvasokkal is táplálkozik, de olykor az ember is áldozatául esik. Mint a pitonok általában, a kockás piton is lesből támad, addig várakozik, amíg zsákmánya elérhető távolságba kerül, majd a zsákmányra tekeredve megfojtja azt.

