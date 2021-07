Kettészakadt az ország: van ahol ítéletidő van és mandarinméretű jég potyog az égből

Az Időkép friss beszámolója szerint ma délután méretes jég esett Rákoshegyen és Veresegyház is, mandarin méretű jéggel ment át a hidegfront például Dunakeszin.

Ez várható az ország területén szombat éjfélig

Péntek estig a Dunántúl nyugati felében sok napsütés várható, ugyanakkor az északkeleti megyékben is már erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Estétől elsősorban az Alföldön hevesebb zivatartevékenység valószínű, a zivatarokat arrafelé viharos szél és jégeső nagyobb eséllyel kísérheti. A zivatarok rendszerbe szerveződhetnek, amelyek majd északkelet felé haladnak. Szombaton a Dunántúl nagy részén napos, száraz idő valószínű, a Duna-Tisza közén délelőtt, a Tiszántúlon még délután is elszórtan záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szél pénteken az ország nagy részén, szerdán inkább már csak a Dunántúlon élénkül meg, néhol lehetnek erős lökések is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 23 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 27 és 33 fok között alakul, a Dunántúlon lesz a hűvösebb.

Címlapkép: Getty Images