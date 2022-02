Tömegével bújnak elő: előbb kezdődik a hóvirágünnep a vidék egyik legszebb arborétumában

A csodálatos látványt keltő, két és fél hektáron elterülő hófehér virágmező fogadja a látogatókat, amely egyedülálló az országban. A mediterrán hóvirágoknak hét hóvirágfaj huszonnégy fajtájában nyújtanak látványosságot. Az enyhe időjárásnak köszönhetően a hóvirágok idén már hamarabb előbújtak, így már Valentin-napon, február 14-étől a 2,5 hektáros hófehér virágmezőjében. Az arborétum 10:00 – 17:00 óráig látogatható.

A virágzás várhatóan 4-5 hétig tart

Hóvirágok az Alcsúti Arborétumban

Az első hóvirágokat Alcsútra az 1800-as évek elején telepített a fák védelmébe az akkori nádori birtok kertészei, majd folyamatosan új és újabb fajtákkal gyarapították a kertet. Ma itt találhatjuk hazánk legnagyobb hóvirággyűjteményét: a mediterrán hóvirágmező több mint 2 és fél hektáron terül el.

Hét hóvirágfaj 24 fajtája tekinthető meg a hóolvadás után, bár az avatatlan szem az apró különbségeket nem is látja a kis virágokban, csak a fehéren pompázó virágmezőt. A legkorábban a nálunk honos hóvirág nyílik, amely 2005 óta védett, eszmei értéke 10.000 Ft.

Emellett a páratlan szépségű, nagy termetű pompás hóvirággal is találkozhatunk, rácsodálkozhatunk a kikeleti hóvirágra, amelynek több száz kertészeti változata alakult ki az évek során. Van itt krími, bizánci, levantei és redőslevelű hóvirág a lelkes botanikusok nagy örömére. Olykor beletéved egy-egy csoport téltemető, tőzike, felfedezhetünk bókoló hunyorokat is. És persze érdemes a fejünk fölé is tekinteni, ahol méltóságteljes fák ágai inganak a szélben, rügyeikben a tavasz lombígéretével.

Jegyárak:

Teljes árú belépőjegy: 1.700 Ft/fő

Kedvezményes belépőjegy: 1.200 Ft/fő

Csoportos* teljes árú belépőjegy: 1.400 Ft/fő

Csoportos* kedvezményes belépőjegy: 1.000 Ft/fő

Regisztrációs jegy: 100 Ft/fő

* A csoportos jegyárak legalább 10 fős csoport esetén értendőek, illetve a csoportos kedvezményes belépőjegy a nyugdíjas és a diákcsoportokra vonatkoznak.



Címlapkép: Getty Images