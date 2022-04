Horror áron mérik a hazai boltokban: pedig a kertben is megteremnek ezek az egzotikus gyümölcsök

1. Kínai datolya

A kínai datolya nálunk teljesen télálló, 5-6 méteres fa, amely szép formájának köszönhetően jelentős díszértékkel is bír. Már egy-két éves korban termőre fordul. Mélyen gyökerezik, ennek köszönheti szárazságtűrését. Tövises, de kaphatók tövismentes fajták is. A fagyokra nem érzékeny, mert későn hajt ki. Levelei váltakozó állásúak, hosszúkásak, lándzsásak. Június elején virágzik. Kicsi, édes illatú zöldes virágai a vékony hajtásokon nyílnak, néha az idősebb ágakon is megjelennek. A 1,5-5 cm-es, hosszúkás gyümölcsök kezdetben zöldek, majd vöröses rozsdabarnára színeződnek. A húsba ágyazott kemény csonthéjban helyezkednek el egyesével az almáéra emlékeztető barna magok. Termése október – november hónapokban érik.

A gyümölcs frissen is kitűnő csemege. Íze hasonlít a nyári almára, színe pedig a csokoládéra. Mások szerint íze a gumicukorra emlékeztet. A termés csak pár napig áll el.

Forró nyarakra van szüksége ahhoz, hogy megfelelően teremjen. Gyümölcseit Kínában aszalva vagy kandírozva, csemegeként fogyasztják, vagy alkoholban, míg Vietnámban füstölve tartósítják. Horvátországban remek lekvár készül belőle. A datolyához hasonló ízű aszalt, mézes jujuba nálunk is kapható.

Mutatós fa, akár szoliterként is megállja a helyét. Élősövénynek kiváló. Emellett igénytelen. A legjobb hír, hogy nem igényel gondozást, kivéve, hogy 3 éves koráig öntözni kell.

Talajban nem válogat, köves talajokon is megél. legjobban laza talajon fejlődik. A talaj megkötésére is alkalmas. Napfénykedvelő, ne ültesd félárnyékba. Kiültetése után csak az első két évben kell öntözni. Hő- és szárazságtűrő. Téltűrő. Kártevői, betegségei nem ismertek. Metszeni nem kell! Legsikeresebben oltványról szaporítható. Két-három évesen már virágzik, illetve gyümölcsöt hoz.

Sok önmeddő és részlegesen öntermékenyülő fajtája van, ezért nem árt, ha több fajtát termesztünk együtt! A virágzási idejük is eltérő.

2. Kamcsatkai mézbogyó

A talaj iránt igénytelen, áfonyára emlékeztető kék termése ehető, másfél méter magasra megnövő, fagytűrő növény. Kiültetve a szabadba és edényben is tartható. Áprilisban nyílnak a sárga virágai, a kékes termése májusban érik be. Igaz, a növény öntermékeny, de ajánlott párban, vagyis porzótárssal együtt ültetni, így nagyobb biztonsággal terem.

Ha a bogyók színe sötétkékre színeződött, és puhának érezzük, fogyasztásra alkalmasak. Miután letermett, a növekedés abbamarad, majd a következő tél végén indul újra, tápoldatot nem igényel.

Harcz Endre kertészetének az egész országból a csodájára járnak

Zala megyében, egy kicsiny településen, Becsehelyen él Harcz Endre, akit bár mindig is érdekelt a természet, gyerekkorában nem ezt az életutat tervezte magának. Akkor még nem gondolta, hogy ő lesz az, aki olyan különleges egzotikumokkal ismerteti meg az országot, mint a datolyaszilva vagy az indián banán. Kivit és gránátalmát, valamint fügét is termeszt, de ez utóbbi növények a legtöbb magyar ember számára is ismertek, és néhány évtizede a magyar boltokban is kaphatóak. A datolyaszilva is megjelent a zöldséges standokon az elmúlt években, de még mindig nagyon egzotikusnak mondható a kivihez képest, indián banánt pedig az ország 90, sőt talán 99 százaléka még biztosan nem kóstolt.

Mindig is természetközeli életet éltünk, megvolt a természethez való vonzódás, jártunk gombászni is például. A gyerekkori szomszédom, Varga János volt az, aki egzotikus növénytermesztéssel foglalkozott, és vele beszélgettem erről egy jót 2005-ben, a kivi és a füge termesztéséről. Ma már 73 éves, de Ő ismertette meg velem mindezt, és a kezdő lökést is ő adta meg, az induláshoz szükséges szaktudással együtt. Eleinte csak tájékozódtam, nézelődtem, tanultam, ittam magamba a tudást

- kezdte a történetet Harcz Endre, akinek azóta az ország legnagyobb datolyaszilva-ültetvénye van a testvérével, Harcz Balázzsal a Gerecse-hegyen, Muraföldén.

3. Datolyaszilva

A datolyaszilva a hangavirágúak rendjébe és az ébenfafélék családjába tartozó ősi kultúrnövényfaj, magyar neve megtévesztő, mert növénytani szempontból semmi köze a szilvához, így aki oltással próbálkozna, beletörik a bicskája.

Délkelet-Ázsia, Kína és India ősi kultúrnövénye, Távol-Kelet kertjeitől Amerikáig mindenütt megtalálható a szubtrópusi és a szubmediterrán klímában.

Talajtípusra közömbös, teljes napfény, és kifejezetten tápanyagigényes, vízigénye közepesnek mondható, de meghálálja az öntözést, −20 °C-ig télálló, de fiatal korban a tövet takarni kell. Mivel november első dekádjában érik és utóérés nélkül fanyar, sem a madarak, sem a rovarok nem károsítják. A vad datolyaszilva nagyon ellenálló a gombabetegségekkel szemben is, a nemes datolyaszilva virágzás előtt, alatt és közvetlenül utána bizonyos védelmet, permetezést igényel. A szárazságot viszonylag jól bírja, de igazán csak 600 mm évi csapadék mellett terem bőven. Megél sovány talajon is, de a viszonylag jól trágyázott szellős talajokat szereti. A csapadéktól és a talajtól függően 1000 m²-en 10 mázsától 30 mázsáig terjedő terméshozamot ad.

Az első 170 oltványt még 2014-ben ültettük el, majd az évek során bővítettük az ültetvényt, ami ma már 1000 fát számlál 1,7 hektáron. A testvérem, Balázs és én vagyunk a tulajdonosai, de a párom is nagyon sokat segített abban, hogy mindez megvalósulhasson, és a mai napig mindenben támogat és segít a kertészetemben, nagyon sokat köszönhetek neki, 2017-ben ugyanis létrehoztam a saját kertészetemet. 15 éves gyümölcstermesztési tapasztalattal a hátam mögött úgy gondolom, hogy a pontos, használható szaktanács ugyanolyan fontos, mint a jó szaporítóanyag. Igyekszem mindenkinek azt a tudást átadni, amit én megszereztem

- osztotta meg a HelloVidékkel Harcz Endre.

800 forintért adták tavaly a Szedd magad akcióban a gyümölcs kilóját, a boltokban van szórás az árakban, egy 20-25 dkg-os darabért 150-350 forintot is elkérhetnek, van, ahol ennél jóval többet. A gyümölcs nagy előnye, hogy jól szállítható, elraktározható, mivel utóérő, megérve puha, édes és lédús.

A Harcz testvérek jelmondata: a jó szaporítóanyag fontos, de a közérthető szaktanács ugyanolyan fontos. Hisz ezek nélkül nem lesz sikeres a gyümölcsfa telepítése.

4. Kivi

Mivel a kivi nem szigorúan mediterrán gyümölcs, az itthoni éghajlatunk megfelelő a számára. Az általunk termelt gyümölcs zamatosabb, édesebb, mint az üzletekben kapható, mert azt még érés előtt szedik le. Egyetlen porzós növény elegendő akár 6-8 termő egyed beporzásához, de van öntermékeny fajta is. Az egyes töveket nagyjából 2,5 méterre ültessük egymástól, hogy legyen elég helyük a fejlődéshez. A félárnyék kedvező a számára, különleges talajigénye nincs, de a szerves trágyát meghálálja.

5. Gránátalma

Könnyen szaporítható, gyökeres tősarjait ősszel lehet leválasztani az anyatőről, és napos, védett helyre ültetni. A fiatal növény érzékeny a hidegre, ezért falombbal takarjuk. Nálunk ritkán hoz termést, de ha napsütötte, fagyvédett helyet kap, nagy az esély, hogy lesz rajta gránátalma. Érdemes vele próbálkozni, már csak a szépsége miatt is, a korallpiros virágai júniustól szeptemberig folyamatosan nyílnak. Törpe fajtája is létezik, melyet erkélyre, teraszra is tehetjük, dézsába ültetve. A dézsás növényt teleltessük, mert a csere télen elfagy. Ez a fajta nem nő meg 1-1,5 méternél magasabbra, télen levelei lehullanak. Öntözni márciustól kezdjük el, és havonta egyszer tápoldatozzuk.

6. Indián banán

A Harcz Kertészetben nő néhány példány indián banánfa, és oltványokat, magoncokat értékesítenek belőle, ültetvényt nem terveznek ebből a trópusi ízvilágot idéző gyümölcsből egyelőre.

A magyar gyümölcstermők között hiányzik ez a trópusi ízvilág, korábban nem létezett ilyen a szabadban nálunk, nem őshonos, de szerencsére pont emiatt kártevője sincs, és ha megfogan, utána három év múlva szép gyümölcsöt terem a fa. Észak-Amerikában szelektálódott ki ez a fajta, az íze a mangó, ananász, banán egyvelegére emlékeztet, nagyon finom, krémes állagú.

Az indián banán gyümölcse A pawpaw vagy magyarul indián banán a legnagyobb ehető őshonos amerikai gyümölcs.A különleges megjelenésű gyümölcs súlya 140-450 gr és hossza 7,5-15 cm közötti. A termés hosszúkás, kissé szabálytalan alakú és enyhén ívelt, kívülről sárgás-zöld héj fedi, a gyümölcshús sárgás színű. A gyümölcsben általában 10-14 mag van 2 sorban. A nagy barnás-feketés magok bab alakúak és 13-38 mm hosszúak. Gyakran előfordul, hogy a gyümölcsök fürtben (egy csomóban) vannak, mely akár 9 db-ból is állhat. Az érett gyümölcs puha és vékony héjú.

