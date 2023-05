A fél országra kiadták a figyelmeztetést: bekeményít az időjárás, térképen mutatjuk, mire készülj

Az OMSZ előrejelzése szerint szombat délutántól az ország déli, délnyugati felén elégségesek a feltételek helyenként zivatarok kialakulásához. Egy-egy intenzívebb zivatar esetleg a déli tájakon lehetséges. Itt a zivatarokhoz jobb eséllyel társulhat 60 km/h feletti szél, 20 mm-t elérő csapadék, illetve jégeső. Az új hét is változékony, a legtöbb helyen az átlagosnál hidegebb idővel indul.

Az Időkép előrejelzése szerint szombaton általában sok felhő lesz felettünk, de időnként több tájegységünkön is kisüthet rövid időszakokra a nap. A Dunántúlon és délen többfelé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is, egyes zivatarokat akár felhőszakadás és viharos széllökések is kísérhetnek. Máshol csak elszórtan alakulhat ki időnként kisebb eső, zápor. A keleti-délkeleti szél többfelé élénk lehet. Hajnalban 6-12 fokot mutathatnak a hőmérők. Néhol pára, köd is képződhet a reggeli órákra. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakulhat, viszont a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

Figyelem! Szombaton sok felé zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Vasárnap egy újabb mediterrán ciklon hoz esős, záporos időt. A legkevesebb csapadék északkeleten valószínű, oda csak a délutáni, kora esti órákban érkezhet meg az eső, máshol kiadósabb öntözésre van kilátás. Néhol beágyazott zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk, zivatarok környezetében erős lehet a keleti-délkeleti szél. A csúcshőmérséklet 13 és 23 fok között alakulhat, északkeleten, keleten, valamint az Északi-középhegységben lehet a legmelegebb.

Hétfőn többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar, de délután nyugaton egyre nagyobb területen szűnhet meg a csapadék. Helyenként élénk lehet a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 22 fok között alakulhat.

Kedden és szerdán is többfelé számíthatunk még esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is, viszont szerdán már naposabb tájakkal is találkozhatunk. Többfelé élénk, néhol erős széllökésekre is számítani kell. Kedden 17 és 24, szerdán 20 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.

Címlapkép: Getty Images

