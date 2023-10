Ezt nem hiszed el: különleges csodaszarvast kaptak lencsevégre a Bodrogközben!

Egészen elképesztő videó látott napvilágott arról a jávorszarvasról, aki senkitől se zavartatva sétált nemrég Bodrogközben. A felvétel állítólag a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin település közelében készült, ám eddig még nem erősítették meg a hitelességét.

Állítólag Bodrogközben készült az a videó, amin egy jávorszarvas sétál nyugodtan a mezőn. A dolog már csak azért is figyelemreméltő, mivel ez a legnagyobb szarvasféle, a bika 700-800 kilót is nyomhat, és tényleg nem kizárt, hogy eljusson hazánkba - számolt be róla a 24.hu.

A lap a Bodrogköz.infora hivatkozva mutatott be egy videót, amin jól látható, amin egy jávorszarvas sétál komótosan a mezőn, a felvétel állítólag a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin település közelében készült. Az állat valóban remekül felismerhető, ám azt semmi nem támasztja alá, hogy valóban hazánk területén kapták lencsevégre. A Sokszínű Vidék az üggyel kapcsolatban megkereste a területen illetékes Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságot, amely közölte: „a feltételezett észlelésről nincs hiteles információnk”.

Ettől függetlenül nincs kizárva, hogy valóban jávorszarvasról van szó, mert ha ritkán is, de a faj egyedei megjelenhetnek Magyarországon. A jávorszarvasok a legnagyobb szarvasfélék, a nagyobb bikák marmagassága meghaladhatja a 200 centimétert, súlyuk a 700 kilogrammot, de a tehenek is nyomhatnak akár fél tonnát.

Az összehasonlítás kedvéért az európai erdők királyának is nevezett gímszarvas bika olyan 150 centi magas, és körülbelül 200 kilót nyom.

A faj az északi területek lakója, Európában Skandináviában és Lengyelország északi területein találhatók nagyobb állományok, dél-délnyugati elterjedésének a határa az osztrák-cseh-német határ találkozásának környékére tehető. Nagytestű állatként óriási területeket képesek bejárni, leginkább a fiatalokra jellemző, hogy akár sok száz kilométert is kóboroljanak, bár ennek motivációját nem ismerjük.

Címlapkép: Getty Images