Konyhai hulladék a kertben? Ezt használd, az eredmény elképesztő lesz

Az újrahasznosítás gyakran természetes dolog a kertészek számára. A fenntartható, környezetbarát kerti megoldások szintén kiemelt helyen szerepelnek a napirendjükben. Saját komposzt készítés során láthatjuk, hogy a növényeink mennyit profitáltak ennek eredményeként – ráadásul minden héten kevesebb szemetet kell kidobnunk! Szóval, ha a konyhai hulladék kertben való felhasználásának módjaival kell kísérletezni, érdemes a következő alapanyagokkal kezdeni.

Az évek során mindenféle terméket használtam a kertemben, amelyeket egyébként kidobnának vagy a szemétbe dobnának az emberek. Viszont így első kézből láttam, hogy ezek a talaj számára milyen előnyökkel járnak. Íme tehát a kilenc legjobb zero waste kertészeti ötletem a konyhai maradékok felhasználásához, hogy segítsenek a hulladékok hasznosabb újrafelhasználásában

- írja Rachel Bull, a Homes and Gardens szerkesztője.

1. Banánhéj

A banán szuperétel. A termés és a héj káliumban, kalciumban és magnéziumban gazdag, mindkettőt a talaj szereti, így a banánhéj csodálatos műtrágya a kültéri és beltéri növények számára. Egy gyors és egyszerű megoldás, ha a héjat közvetlenül a komposztládába helyezzük. Fel is apríthatjuk őket, hogy gyorsabb legyen a bomlásuk.

Ha nincs komposzthalom, akkor is használhatjuk a banánhéjat a növények megsegítésére. Közvetlenül hozzáadhatjuk őket a növények és cserjék körüli talajhoz, ezzel elősegítve a növények általános egészségét, valamint ösztönözve a virág- és gyümölcstermesztést.

Alternatív megoldásként beáztathatjuk a héjat, és káliumban gazdag oldatot készíthetünk folyékony műtrágyaként. Egyszerűen tegyük a héjakat egy üveg vízbe, tartsuk benne két napig, és már használható is.

2. Főzővíz

Túl könnyű a maradék tésztavizet a mosogatóba engedni, vagy gondolkodás nélkül kiborítani a vize. De ez a folyadék valójában tele van tápanyagokkal, amelyek jót tehetnek a növényeknek. Hagyjuk kihűlni, majd használjuk bármilyen beltéri vagy kültéri növény öntözésére. Ez különösen előnyös lenne a konténernövények számára, hogy további tápanyag-löketet kapjanak. A bónusz itt az, hogy a vízhasználatot is megtakaríthatja, így a környezet számára előnyös.

3. Összetört tojáshéjak

A tojáshéjnak számos előnye van udvaraink számára. Nagyszerű kalciumforrás, amely nélkülözhetetlen tápanyag, amely segít a növényeknek erős sejtfalak és membránok kialakításában. Összetörve is meglehetősen könnyen lebomlanak. A tojáshéjat hozzáadhatjuk egy komposzthalomhoz, vagy összetörhetjük és a növények köré szórhatjuk. Ez nemcsak táplálja őket, hanem káros vegyszerek használata nélkül is segít elriasztani a csigákat és csigákat.

4. Papírtörlő a komposzthalomban?

Valószínűleg mindannyian vétkesek vagyunk azért, hogy egy nap alatt rengeteg papírtörlőt használunk, különösen, ha gyerekek vannak a házban. A jó hír az, hogy létfontosságú összetevői az otthoni komposztnak, mivel a kartonnal együtt szenet adnak a keverékhez. Tehát gyűjtsük őket külön, majd tegyük a komposztba a zöldséghéjjal és egyéb ételmaradékokkal együtt. Hozzáadhatunk aprított újságot is a komposzthoz.

5. Kávézacc

Sokat írtunk már arról, hogy a kávézacc jót tesz-e a növényeknek és a talajnak. A használt kávézacc gazdag nitrogénben, valamint káliumban és foszforban, amelyeket mind a beltéri, mind a kültéri növények imádnak. A kávézacc segíthet a talaj savasabbá tételében is, ezért ha savanyú talajt kedvelő növényeket, például azáleát, rózsát, gardéniát és hortenziát nevel, feltétlenül adjunk nekik koffeint. Az áfonyának is jót tenne. Szórhatjuk a használt zaccot közvetlenül a talajba, keverhetjük bele a meglévő házi komposztba, vagy készíthetünk lassan kioldódó műtrágyát is belőle. Egyszerűen keverj össze két csésze főzött kávézaccot öt gallon vízzel egy vödörben, hagyd egy éjszakát ázni és már kész is! Vannak olyan növények, amelyek nem annyira szeretik a kávétrágyát, mint például a paradicsom! Erre figyeljünk oda.

6. Teafilter

A tealevelek kertben való használata számos előnnyel jár, és kiváló összetevő a komposzthoz vagy közvetlenül a talajra adva, hogy fellendítse a növényeket. A kávézacchoz hasonlóan a tealevél is nitrogént, csersavat és egyéb ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek sok zöldség- és virágnövény virágzását segítik elő. A használt leveleket vegyük ki a filterből, mielőtt a komposztomhoz adjuk, hacsak nem tudjuk, hogy maguk a zacskók biztosan komposztálhatók. Vannak olyan növények, amelyeknek esetleg nem tesz jót a tealevél talajba juttatása, ezért, ha valamelyik növényünk lúgosabb talajt szeret, kerüljük ezt el.

7. Hagymahéjból

A hagymahéj egy másik alapvető hulladék olyan sok konyhában, amelyet egyáltalán nem kell kidobni. A hagymahéj egyenesen a komposztba kerülhet, és hatékony otthoni műtrágyává válik. Közvetlenül a talajhoz adva javíthatja a talaj szerkezetét és vízvisszatartását is. Gyors hagymás infúzió elkészítéséhez pár napig áztassuk a héját meleg vízben egy légmentesen záródó üvegben. Győződjünk meg róla, hogy a folyadék szobahőmérsékletű, majd használjuk tápanyagban gazdag italként szobanövényeinkhez vagy konténernövényeinkhez.

Címlapkép: Getty Images