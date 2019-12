Ismét lecsaptak a csalók: több Vas megyei városban zaklat a bűnbanda

Korábban egy szombathelyi áruházban, majd Körmenden és Sárváron is próbálkoztak a csalók, akik siketnémának adták ki magukat és a Vas megyei városok utcáin, illetve áruházaiban gyűjtöttek adományokat. December 8-án Celldömölkön jártak végig több boltot és továbbra is próbálkoztak az utcai gyűjtéssel is.

Hadászi Zsolt, a Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke szerint elsősorban az idősekre és a nőkre csapnak le a hamis adománygyűjtők, akiknél úgy gondolják, több esélyük van a sikerre. A csaló banda két női tagját a kéregetésen felül, lopáson is kapták az egyik helyi üzletben. Az oldal információi alapján az elkövetők román állampolgárok és nem egyértelmű, hogy tudnak magyarul, hiszen a csalás része volt a némaság eljátszása.

Felmerült a lehetősége annak, hogy egy nagyobb csapat garázdálkodik a megyében, mivel egy Lenti környékén megállított bolgár rendszámú Skoda Octaviában utazó öt román állampolgárnál szintén hasonló több nyelven megírt adománygyűjtő papírt találtak.

Egyikük korábban egy áruház parkolójában több emberhez ment oda adománygyűjtésre hivatkozva, pénzt kérni fogyatékos gyerekeknek. A két nőt és a három férfit őrizetbe vették, mivel felmerült a gyanúja, hogy az öt fős társaság külföldön és Magyarországon is követett el hasonló bűncselekményeket. Annak ellenére, hogy a celldömölki eset idején az említett bűnbanda őrizetben volt, így egyértelművé vált, hogy ez egy másik csapat, nem zárható ki, hogy a két csapatnak köze lehet egymáshoz.

Címlapkép: Getty Images