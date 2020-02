Felkészülhetünk a bajra: ezzel az eszközzel mindenről elsőként értesülünk

Az emberek többsége kedvenc internetes portáljairól, televízión keresztül vagy a rádió hírei alapján tájékozódnak a világ dolgairól, illetve arról is, ha esetleg valami katasztrófa, nagyobb baleset, ipari szerencsétlenség történik a környéken. Felmerülhet a kérdés, hogy ha éppen nem nézzük a tévét, nem rádiózunk és még az internetes oldalakat sem böngésszük éppen, akkor honnan értesülünk arról, hogy veszély fenyegethet minket.

Erre is létezik már megoldás, hiszen a katasztrófavédelem megújította az okostelefonokra ingyenesen letölthető alkalmazását a VÉSZt. A VÉSZ, vagyis a Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatást bárki letöltheti és a 23 megabájt méretű alkalmazást kedve szerint állíthatja be. Több kategóriából is választhatunk, hogy milyen típusú üzenetekre vagyunk kíváncsiak:

Közlekedési baleset (közúti, vasúti, légi)

Tűzesetek (a lakás-, autó-, vagy akár erdőtűz)

Meteorológiai riasztás

Rendkívüli események (árvíz, terrorcselekmény, nukleáris baleset, járvány)

Egyéb esemény (minden, ami az első kettőbe nem illik bele)

Az alkalmazás segítségével információhoz juthatunk a lakóhelyünkről, az úti célunk aktuális helyzetéről, tűzesetekről, balesetekről, áramkimaradásról vagy a meteorológia által kiadott riasztási jelzésekről és egyéb rendkívüli helyzetekről is.

Kiválaszthatjuk akár az összeset is, vagy csak azt a kategóriát, amire éppen kíváncsiak vagyunk, valamint beállíthatjuk, hogy az egész ország területén bekövetkezett eseményekről kapjunk információt, vagy csak egy konkrét megye történéseiről. Újításként választható, hogy a tartózkodási helyünkhöz közeli eseményekről kapjunk-e információt.

Az információkat súlyosság szerint is kategorizálja a rendszer. A kisebb eseményekről tájékoztatás kék színnel érkezik, a komolyabb balesetekről, vagy frekventált helyen bekövetkezett balesetekről szóló információk citromsárga figyelmeztetésként jelennek meg. A legsúlyosabb esetekről pedig piros színű riasztást ad ki a rendszer. Ez alapján is választhatunk, hogy milyen eseményekről szeretnénk tudni: mindről, vagy akár csak a legsúlyosabbakról.

További újítás a felolvasó funkció is, ami segíti a gyengénlátók tájékoztatását, illetve az alkalmazás vezetés közbeni használatát. Az alkalmazás újított változata március 2-ától letölthető Android, és iOS operációs rendszerű eszközökre egyaránt.

