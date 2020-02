Halászok találták meg a Tiszában a különleges leletet: Európában is ritkaság

A Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjteményben nyílt meg a Földrejtette kincsek – Bronzkori leletegyüttesek a Tisza-vidéken című kiállítás, amiben több érdekes lelet is helyet kap. Többek között az a Martfűn talált kard is, amit még az '50-es évek végén halászok emeltek ki a Tiszából, írja a Szoljon.hu. A tárlat anyaga négy település: Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda múzeumi kincseiből tevődik össze. Apropója az volt, hogy az utóbbi években több késő bronzkori kincs is előkerült Jász-Nagykun-Szolnok megyében, illetve hogy ez a korszak korábban nem mutatkozott be a helyi múzeumban.

Közel 20 éve nem adott helyet ilyen típusú régészeti anyagoknak Martfű.

A különleges késő bronzkori kardot Martfűn március végéig láthatják az érdeklődők. A Damjanich János Múzeumnak három ép késő bronzkori kardja van, az egyiket

1959-ben halászok találtak meg Martfű és Vezseny között a Tiszában,

onnan került a gyűjteménybe. Egész Európában csak 99 ilyen típusú kardot tartanak számon. A számadatok alapján az eddig talált, ebbe a típusba tartozó fegyverek egyharmada vizes közegből, folyók, tavak, mocsarak mélyéről, medréből került elő, ami arra utal, hogy

áldozati vagy fogadalmi ajándékok lehettek, így kerülhettek a vízbe.

A tárlat ezen kívül a fémművességet, a mestereket, a mezőgazdaság és kézművesség tárgyait is bemutatja. Vannak támadó és védőfegyverek, és egy lakoma nevet viselő egység, amiben a bronztárgyak mellett egy Tiszapüspökiben előkerült edénydepó is megtekinthető. A bronzkori leletekből összegyűjtött kiállítás március 27-ig látogatható.

