Ez minden kutyatulajdonos rémálma: sok kedvencet betegít meg a gazdi otthona

Magyarországon évről évre egyre több ember tart kutyát kertben vagy lakásban. A Kutyaszemmel 2018-as felmérése szerint körülbelül 3 millió kutya él gazdinál hazánkban, vagyis a lakosság 36 százaléka tart legalább egy kutyát. A kutatás válaszaiból az is kiderült, hogy a kutyás háztartások lényegesen gyakoribbak a községekben (49%), mint a városokban (33%) vagy éppen Budapesten (22%). Ennek oka valószínűleg az, hogy még mindig szívesebben tartanak az emberek kertes házban kutyát.

Ennek ellenére népszerűek a benti ebek is, valamint az úgynevezett kinti-benti kutyák, akik ugyan sok időt töltenek velünk a szobában, de szívesebben szaladgálnak a szabadban. Azoknak a kutyatartóknak, akik osztoznak a szobán négylábú barátaikkal talán ismerős lehet az úgynevezett kutyaszag, ami a rengeteg kipróbált trükk ellenére is beivódik a lakás minden szegletébe. Kevés jobb dolog van, mint a kisállatainkkal töltött idő, ám a ruháinkat, bútorainkat is

1. Rendszeresen tisztítsuk kutyánk holmiját!

Kis barátaink ragaszkodnak fekhelyükhöz és bár fontos, hogy az ismerős illataikat érezzék saját területükön ahhoz, hogy biztonságban és otthonosan érezzék magukat. Hetente egyszer viszont kiporszívózhatjuk a fekhelyüket és 2-3 hetente pedig ki is moshatjuk, így tartósan megszabadulhatunk a nem kívánt szagoktól. Kutyánk többi holmiját sem árt kéthetente kimosnunk azonban kedvencünk dolgait jobb, ha nem dobjuk be a gépbe, mivel a kutyaszőr tartósan megragadhat a dobba és minden ruhadarabunkra ráragad. A kutyafelszereléseket szösztelenítsük ragasztószalagos hengerrel vagy kefével és áztassuk be forró vízbe és adjunk hozzá egy kis kímélő mosószert, majd alaposan öblítsük ki.

2. Tartsuk tisztán a padlót!

Fontos, hogy naponta tisztítsuk meg a padlót háziállat-barát tisztítószerekkel és forró vízzel, ezáltal segítve a szennyeződések és a makacs szag leküzdését. A kellemetlen szag a szőnyegben is könnyen megmaradhat, amit heti kettő porszívózással és havonta egy gőztisztítással hatékonyan eltávolíthatunk.

3. A legjobb megoldás a friss levegő

Ha a belső ajtókat nyitva hagyjuk és egy nap többször szellőztetünk a levegő szabadon keringhet és a kellemetlen szagok könnyen eloszlanak.

4. Elő a plédekkel!

A kanapékon, fotelekben, ahol szívesen pihen kutyánk, használjunk takarókat és plédeket, amiket könnyedén tudunk tisztítani, kimosni és a szöveteket hatékonyan védhetjük meg a szagoktól. A díszpárnákra is érdemes mosható huzatot raknunk, amit bármikor bedobhatunk a mosógépbe.

5. Használjunk aromákat!

Egy kis takarítás és szellőztetés után az utolsó simításként használjunk illatos gyertyákat, párologtassunk aroma olajokat, amikkel könnyedén kellemes illatba borulhat otthonunk. Fontos azonban, hogy az égő gyertyát és az illóolajokat távol tartsuk kedvenceinktől.

6. Az utolsó lépés egy kellemes fürdő

Egy alapos fürdés jó megoldás lehet, azonban mielőtt nekiállunk kérjük ki állatorvosunk, kutyakozmetikusunk véleményét, hiszen nem minden kutya szőre és bőre egyforma így a kutya-samponok gazdag választékából néha nehéz feladat választani. Körülbelül 3-4 hetente fürdessük a kutyát, mivel a túl gyakori samponos pancsolás bőrszárazságot okozhat. A megfázások elkerülése érdekében ügyeljünk a víz hőmérsékéetére. A fülek és a szemek védelme érdekében kerüljük a fejet a samponnal és az érzékeny területek tisztítását bízzuk inkább szakemberre.

Sokat segíthet, ha a fürdésen kívül minden séta és kinti játék után áttörölgetjük kedvencünk mancsát és szőrét nedves törölközővel.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!