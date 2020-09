Hiába igényelték, rengeteg iskolába nem jutott iskolaőr: ez az oka

55 iskolába nem jutott iskolaőr, számolt be az RTL Klub híradója. Az országban 478 helyen igényelték, de a tanév kezdetén 423 intézményben kezdték meg munkájukat – ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára közölte. Maruzsa Zoltán jelezte: szeptember végére a még üres helyeket is be szeretnék tölteni, jelenleg toborzás, képzés folyik.

Korábban kiderült, összesen 1400-an jelentkeztek iskolaőrnek, de csak 60 százalékuk felelt meg a fizikai, pszichológiai és egészségügyi alkalmassági vizsgán. A 120 órás tanfolyamot 497-en kezdték meg, ők konfliktuskezelést, valamint pedagógiai és rendvédelmi ismereteket tanultak. A kormány azért döntött az iskolaőrség bevezetése mellett, mert szerintük így megfékezhető az iskolai erőszak.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!