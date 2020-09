Ezt az időszakot rosszul viselik a kutyák: így kerülhetjük el a bajt

A 2019-2020-as tanév nem éppen a megszokott módon alakult. A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokkal és a digitális oktatással az eddiginél jóval több időt kényszerültek a családok otthon, a négy fal között tölteni. Az új helyzetnek és a meghosszabbított nyári szünidőnek a gyerekek mellett, talán leginkább házi kedvenceink örültek, mivel jóval több lehetőség maradt a közös játékra és a gazdival eltöltött minőségi időre.

Szeptember első hete minden évben nehéz időszak a családoknak, hiszen miután kezdetét veszi az új tanév nem tűnik egyszerű feladatnak a vakáció után visszazökkenni a hétköznapi rutinba. Ezt jelentősen bonyolultabbá tette idén, hogy most talán még jobban elszoktunk a korábbi ütemtervünktől.

Ez az időszak kutyáink számára is rendkívül megterhelő lehet. A pihentető, közös, játékos és lustálkodós nyári napok véget értek és ismét egyre többször üres a ház. Fontos lehet, hogy most négylábú barátainkra is figyeljünk és időben észre vegyük, ha baj van. Segítsünk kutyánknak, hogy minél könnyebben visszaszokjanak a korábbi rutinhoz. A HelloVidék összegyűjtött néhány tippet a Petful tanácsai alapján, amikkel nem lesz negatív élmény az őszi szezon, az iskolai tanév indulása.

1. Fő a nyugalom

A legfontosabb a nyugalom és, hogy minél jobban kerüljük a drámát. A gazdik sokszor puszival, ölelgetéssel, dögönyözéssel halmozzák el a kutyáikat, amikor elmennek otthonról vagy éppen hazatérnek egy hosszú nap után. Ha lehet mégis érdemes kicsit visszafogni a hosszas búcsúzkodást és örvendezést, mivel éppen ezzel nevelhetünk szorongó, állandóan a nyüszítő kutyát.

Bármilyen nehéz is reggel gyorsan és nyugodtan búcsúzkodjunk és amikor hazaérünk se kapkodjunk. Tegyük le a táskát, vegyük le a cipőt, majd utána higgadtan üdvözöljük kisbarátunkat. A gyerekek gyakran nehezebben értik meg miért is fontos ez, ezért érdemes velük külön gyakorolni.

2. Az etetési stratégia

Az étkezés és a testmozgás után kutyánk valószínűleg szundít egyet, ezért érdemes az etetés előtt sétálni egy nagyot és kicsivel az indulásunk előtt megetetni kedvencünket. Amíg alszik, úgy érezheti, hogy kevesebb időt tölt egyedül a házban.

3. Extra mozgás, plusz móka

Ha napközben egyedül hagyjuk a kutyánkat az kevesebb interakciót és jóval kevesebb testmozgást is jelent. Az emberekhez hasonlóan a kutyáknak is szükségük van a fizikai és mentális aktivitásra az egészségük megőrzéséhez. A testmozgással vigyázhatunk fizikai egészségükre, néhány játékkal pedig megakadályozhatjuk, hogy unatkozzanak kedvenceink. Az unalom sok kutya esetében vezet rossz viselkedéshez, rágáshoz, kaparáshoz.

Mivel legtöbben nem tudjuk a kutyát sétáltatni fontos, hogy reggel hagyjunk elegendő időt (legalább 30 percet) a sétára, kocogásra, játékra. Ha hazaért a család délután, akkor érdemes egy újabb játékidőt beütemezni.

Ne feledjük, hogy a megrágott bútorok és a megmagyarázhatatlan balesetek a házban gyakran az unalom jelei. Mielőtt automatikusan hibáztatnánk a kutyát, ellenőrizzük, hogy az extra aktivitás megoldja-e a problémát.

4. Egész napos elfoglaltság

Ahogy már említettük az unalom számos kellemetlenséghez vezethet, ami elkerülhető a fizikai és mentális elfoglaltságokkal.

Használhatunk különböző játékokat, amik leköthetik a magányos órákban kedvencünket. Ilyenek lehetnek például a logikai, ügyességi és intelligencia fejlesztő játékok, amiket bármilyen kisállat üzletben találhatunk. Ezek sokszor órákig lefoglalják a kutyát.

A kutyánk az egész napos nyüzsgés és hangok után, nehezen szokja meg kezdetben a teljes csendet. Kapcsoljunk be valamilyen halk zenét vagy egy rádiós műsort a lakásban. Csak ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl hangos vagy gyors, ami végül inkább szorongást okozhat.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!