Őrületes hír: egy nógrádi nyugdíjas tudósnő is részt vesz az oltóanyag előállításában

A professzor asszony munkája a koronavírus-járvány idején jelentősen felértékelődött. Sziráki laboratóriuma a legjobb műszerekkel van felszerelve, családi vállalkozásban öten dolgoznak a családi házban kialakított részlegben.

A SciCons nevű cégünk elődjét 1999-ben alapították, eredetileg egészen más céllal hozták létre, első bevételeik például fordításból származtak – mesélte a lapnak a 71 éves tudós.

Ma kizárólag dupla szálú RNS-t felismerő fehérje molekulákat, azaz antitesteket, más néven ellenanyagokat gyártunk, amelyeket legfőképpen a víruskutatás terén alkalmaznak

– árulta el Lukács Noémi, akinek családja segít a cégben.

A lányom, Symmons Johanna cégvezető érdeme a bátorítás, hogy ne habozzunk, vegyük meg, ami szükséges a laborhoz, „a pénzt majd megkeressük rá”. A történet végét ismerik: megkereste. Laboratóriumunk kicsi, de jól felszerelt, műszereink modernek, büszkék lehetünk a gépparkunkra – tette hozzá Noémi, akinek még volt férje és az a két lánya, akik nem dolgoznak a cégnél is szükség szerint besegítenek.

Lukács Noémi egyébként azt is elárulta, hogy nagyon bízik az oltásokban, a vakcinálást általánosan is az emberiség egyik legcsodálatosabb vívmányának tartja. Megbízik a kutatókban és a szakemberekben is. Ahogy fogalmazott:

Nem hiszem, hogy ha ismertek káros mellékhatások, akkor a vakcina-előállításon és -engedélyezésen világszerte dolgozó sok kutató közül senki se állna ezzel a nyilvánosság elé. Én is be fogom oltatni magam. Bántana, ha tőlem kapná el valaki a fertőzést.

