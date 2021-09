Ide özönlöttek a magyarok idén nyáron: szálláshelyek árbevétele is jócskán nőtt

A korlátozások fokozatos feloldásával és az igen kedvező időjárás hatására 9,6%-kal nőtt a vendégéjszakák száma júliusban, ezen belül a belföldiek vendégéjszakái 8,1%-kal, a külföldieké 16,2%-kal emelkedett - derül ki a KSH friss jelentéséből.

A szálláshelyek árbevétele így júliusban 25,3%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. Az értékek továbbra is töredékét teszik ki a járvány előtti szintekhez képest, 2019. júliusához képest a vendégéjszakák száma 36,1%-kal esett vissza, ami azonban már érdemi javulás az előző hónapokhoz képest. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák még 11,1%-os, a külföldieké 70%-os elmaradást mutat. Az első hét hónapban a vendégéjszkák száma 29,1%-kal, a szálláshelyek árbevétele 27,9%-kal csökkent, mivel a tavalyi első két hónapot még nem érintette a járvány, ami magasabb bázist eredményez.

A májusi fokozatos nyitással már érdemben élénkült a szálláshelyek forgalma, júniusban még csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők foglalhattak szállást, azonban az 5,5 millió beoltott hatására július 3-ától már nem szükséges a védettségi igazolvány a szállás foglaláshoz, ami további élénküléshez vezetett, így egyes beszámolók szerint a nyári hónapokban történelmi csúcsot ért el a belföldi turizmus, valamint a külföldi vendégforgalom is határozott élénkülést mutat tavalyhoz képest.

Kétoldalú kormányközi megállapodásokkal egyre több országból lehet fogadni vendégeket, azonban a külföldi vendégforgalom az európai vakcinaigazolvány bevezetésével élénkülhet jelentősebben, kedvező, hogy az Európai Bizottság már megkezdte a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal az oltási igazolások kölcsönös elfogadását, ugyanakkor még nem látható, hogy az Európán kívüli, transzkontinentális forgalom mikor indulhat el. A delta variáns terjedése azonban továbbra is körülményessé teszi az utazásokat, az elmúlt hetekben több tagállam is szigorított a beutazásokon. Egyes sportrendezvények (foci EB, Forma1) már jelentősebb számú külföldi vendéget vonzottak, csakúgy, mint az őszre tervezett Eucharisztikus Világkongresszus és vadászati világkiállítás, valamint további vásárok, kiállítások, konferenciák. Az elmaradó tömegfesztiválok azonban továbbra is jelentős kiesést okoznak.

- közölte Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

Az elemző szerint kérdés, hogy a korlátozások megszűnése után milyen gyorsan indulhat újra a turizmus az esetleges óvatosabb magatartás miatt, azonban feltehetően gyorsan élénkülhet, mivel óriási kielégítetlen igény halmozódott fel az elmúlt másfél év során, így rengetegen pótolhatják elmaradt utazásaikat, nyaralásukat. Kérdés az is, hogy az üzleti turizmus milyen gyorsan áll talpra, megtartják-e az elmaradt konferenciákat, kiállításokart, vásárokat, de erre is kifejezett igény lesz.

Címlapkép: Getty Images