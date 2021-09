5+1 felújítási hiba, amit sok lakástulaj elkövet: óvatosan, rengeteg pénz múlhat rajta!

A következő egy évben a magyar háztartások csaknem 17 százaléka tervez nagyobb összeget költeni lakásfelújításra, és ha ez megvalósul, akkor egy éven belül mintegy 700 ezer lakáson végezhetnek el kisebb-nagyobb munkálatokat, derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Masterplast közös júliusi, reprezentatív felméréséből - írta meg a HelloVidék. Bár a családoknak most ingyenmilliók járnak a lakásfelújításra, nagyon nem mindegy, mire és hogyan költjük el ezt a pénzt.

Apropó, bővült a támogatások köre! Tudjátok, hogy tovább bővült azoknak a felújítási munkálatoknak a köre, amelyek itthon elszámolhatók a legfeljebb 3 millió forintos lakásfelújítási támogatás igénybevételéhez? A Magyar Közlönyben megjelent, szeptember 29-én életbe lépő módosítások bővebben itt olvashatsz…

Mielőtt belevágunk a lakásfelújításba, mindenképpen érdemes egy lakberendező tanácsát is kikérni, nehogy olyan bakikat kövessünk el, amiket később könnyen megbánunk. A Familyhandyman cikke alapján 5+1 szarvashibát hozunk fel, amire az ingatlanügynökök is nagyon kényesek:

1. Faltól falig szőnyeg

A padlószőnyeggel mindig csínján bánjunk! Egy idő után ugyanis nincs az a szupererős porszívó, ami rendesen kitisztítaná, kirázni sem lehet, és ha történetesen van a családban egy porallergiás, muszáj lesz elkerülni. A faltól-falig szőnyegeken egy idő után nyomot hagynak a bútorok is, később, ha átrendeznénk a szobát, a kanapé lenyomata miatt vagy kicserélhetjük az egész szőnyeget, vagy az idők végezetéig ugyanoda állíthatjuk csak a bútorokat.

Épp ezért is, a lakberendezők különös figyelmet fordítanak a szőnyeg kiválasztására, hiszen egy szobához teljes mértékben passzoló szőnyeg otthonossá és kiegyensúlyozottá teszi a helyiséget. Az egyik legnagyobb lakberendezési baki, ha a szőnyeg mérete és színe nem illik a környezetbe.

A túl kicsi szőnyeg nem kelt otthonosság érzést, de a túl nagy szőnyeg pedig sok kellemetlenséget okozhat.

A szakemberek szerint a szőnyeg mérete akkor ideális, ha lefedi a helyiség közepét úgy, hogy a széle még a bútorok alá is elér.

2. Lebegő lépcsők

Ezek a korlát nélküli, semmibe „úszó” lépcsők rendkívül modernek tűnhetnek, de kisgyermekes családoknak, időseknek és mozgásszervi problémákkal küzdőknek, vagy csak azoknak, akik félnek a magasságtól – nagyon nem ajánlottak. Hiszen nincs mibe kapaszkodni, elég egy rossz mozdulat, és kitörhetjük a nyakunkat... Másrészt ezeken a "lebegő" lépcsőkön a háziállatok sem érzik magukat biztonságban.

3. Süllyesztett nappali

Az hatvanas- hetvenes években óriási divat volt az úgynevezett süllyesztett nappali, és mostanában újfent egyre kedveltebb építészeti megoldás. Remek térelválasztó lehet, ugyanis így falak felhúzása nélkül különíthetjük el a különböző funkciójú tereket egymástól. A süllyesztett tér ráadásul intimebb hangulatot sugároz. Hátrányból is akad bőven, nagyon fontos, hogy elegendő tér kell hozzá, mert egyébként nem „adja ki” magát. Magát a süllyesztett részt is megfelelő méretűre kell hagyni, amihez kell egy megfelelően nagy alapterület. Másrészt, ami miatt érdemes megfontolni az építését, hogy drága és nehéz kialakítani, harmadrészt pedig az egy-két beépített lépcső roppant balesetveszélyes. Kisgyerekes családoknak nagyon nem ajánlják, de felnőtteknél is lehet problémás. Egy rossz lépés, és oda a bokánk...

4. Műanyag redőnyök

A műanyag redőnyök könnyen porosodnak, hamar elkoszolódnak, ha eltörik egy léc, nagyon nehéz javítani. Hátrányai közé sorolható még, hogy egy bizonyos idő után (kb. 8-12 év), a meleg hatására elkezdhetnek elszíneződni, töredezhetnek, és akadozhatnak a lécek. A fából készült redőnyök léceit jóval könnyebb tisztítani, újra és újra lefesthetjük őket, és ha eltörik egy léce, simán cserélhetőek.

5. Levakarhatatlan, rikitó fal

Ha falakat szeretnénk kifestetni, ezerféle szín közül választhatunk, a legtöbb szakáruházban pedig tetszőleges színt is kikevernek nekünk. Azonban legyünk nagyon óvatosak azzal, milyen helyiségbe milyen színt választunk! Ugyanaz a szín ugyanis sokféleképpen mutathat napszaktól, a környezet egyéb színeitől, a mesterséges világítástól függően. Mindig kérjünk mintákat és alaposan vizsgáljuk meg az adott színárnyalat viselkedését abban a környezetben, ahol alkalmazni fogjuk.

Mielőtt nekiállnánk a festésbnek, azonban érdemes szakemberrel megvizsgáltatni a falakat, hiszen lehet, hogy kiderül nem csak festeni kell, de egy-egy részt újra kell vakolni vagy épp szigetelni. Ez nem csak esztétikai kérdés, de a fűtés miatt is fontos lehet! Erről és egyéb - házvásárlás során felmerülő buktatókról - korábban ebben a cikkben írt a Hellovidék!

5+1 Pontatlanul dolgozó szakember

Legyünk körültekintőek abban is, milyen szakembert bízunk meg a felújítási munkálatokkal.

Ne a munkadíj alapján döntsünk, és ha tehetjük, kérjünk referenciákat és érdeklődjünk, nézzünk utána az áraknak is!

Mindegy, hogy az otthonfelújítási támogatás miatt, vagy értékesítési cél miatt újítjuk fel ingatlanunkat, viszont érdemes azzal is számolni, hogy a szakemberek be vannak táblázva. A Mapei Kft. országos felméréséből kiderül, hogy nagyjából négy és fél hónap telik el egy szakemberrel való kapcsolatfelvétel és a munka tényleges megkezdése között egy lakásfelújításnál. Ez két héttel több, mint 2020 júliusában volt.

