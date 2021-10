Fillérekért vehetsz házat ezen a gyönyörű magyar vidéken: 3 millióért is van ajánlat

Ha valaki vidékre költözne, vagy a már meglévő házát újítaná fel teljes körűen, mindenképpen tízmilliós nagyságrendű költségekkel számolhat. A teljes bekerülési összeg természetesen függ a ház állapotától, a felújító igényszintjétől, a beépített anyagok, szerkezetek, gépészet, eszközök, stb. minőségétől, mennyiségétől, az átalakítás, modernizáció mértékétől. Ahogy mondani szokták, határ a csillagos ég.

Ormánsági parasztház Tésenfán

Nyolc- tízmillióért felújított, kiváló minőségű házat vehetünk

Az sem mindegy, hogy valaki hol vásárol ingatlant. Minél közelebb van a település egy nagyobb városhoz, frekventált területhez, értelemszerűen annál drágábbak a házak. Ilyen szempontból nagyon kedvező a helyzet az Ormánságban, hiszen ott nagyon sok szép, helyi védettség alatt lévő, régi parasztház található, külön előnyük, hogy rendkívül olcsón, néhány millió forintért már hozzá is lehet jutni a legtöbbjükhöz. 3-5 millióért már lehet lakható, hatvanas évekbeli fürdőszobával felszerelt, viszonylag jó állapotú házat találni, de, 8-10 millióért már kívülről, hungarocellel szigeteltet, modern fűtéssel, teljesen felújított belsővel és külsővel rendelkező házakat is könnyen kifoghat itt az ember.

Tehát a felújítási költségekkel együtt is jobban jön ki valaki, ha olcsó házat, házakat vásárol. Ráadásul ezeknek a védett házaknak az értékőrző felújításra országszerte komoly összegekre lehet pályázni a Népi Építészeti Programban. De bármilyen házra kérhető Otthonfelújítási támogatás, visszaigényelhető maximum 3 millió forint erejéig

- mondta el Bozsits József a kérdésünkre, akinek már csak azért is szíve csücske ez a vidék, mert itt nőtt fel, visszatalált ide, és a párjával, Kovács Orsolyával jelenleg is itt laknak.

Jó ideje trendi a rusztikus stílus, a régi anyagok használata, ez a legtöbb vidéki házhoz illik is, ráadásul rengeteget lehet spórolni bontott építőanyagok, tégla, épületfa használatával, akár építésre, akár csak dekorációs elemként használjuk ezeket. Arról nem is beszélve, hogy a környezetünket is kíméljük ezzel a megoldással. Ha figyelembe vesszük a jelenlegi nagyon magas építőanyag árakat, érdemes ezt az utat járni, bár igazán olcsón bontásból lehet hozzájutni az említett anyagokhoz, lerakatokból kevésbé. Az igaz, hogy bontott nagyméretű vagy kisméretű tégla használata esetén sokkal több falazó habarcsra van szükség, és több időt, energiát kell befektetnie, mintha valaki különböző új falazó elemeket vásárolna, de a megtakarítás így is jelentős lehet.

Ráadásul vannak olyan épületek, mint például a már említett védett házak, amelyekbe kifejezetten ajánlatos bontott, régi anyagokat beépíteni a felújítás, rekonstrukció során.

Az Ormánság természeti értékeit és hagyományait megismertető Ős-Dráva Látogatóközpont interaktív kiállítással, őshonos háziállat bemutatóval, tanösvényekkel, változatos aktív programokkal, környezeti nevelési foglalkozásokkal várja a közönséget. Célja az Ormánság, a Kelet-Dráva Tájegység természeti értékeinek, valamint hagyományainak komplex, élményközpontú bemutatása. Ennek szerves részeként újul meg a Szaporcai Cifraház.

Mi is a fent említettek szerint járunk el alapítványunk, a Vidéken Jó! Alapítvány kezelésében lévő Szaporcai Cifraház, közösségi tér, tájház felújításánál, vagyis figyelembe vesszük a ház adottságait, igyekszünk régi, bontott anyagokat beépíteni. A Népi Építészeti Program támogatásával valósul meg a projektünk. Ez egy részben vályogtéglából, részben az 1920-as években elérhető anyagokból épült, de nagyrészt hagyományos módszerekkel, anyagokkal, tehát figyelnünk kell az ebből adódó építési-építkezési sajátosságokra is

- mondta el Bozsits József, az alapítvány elnöke.

Szaporca A Dráva közelében (3 km-re), a Fekete-víz mellett fekszik, közel Cúnhoz és Tésenfához. A település közúton Kémesről közelíthető meg. A falu határában húzódik az EuroVelo nemzetközi kerékpárút-hálózat 13. számú, „Vasfüggöny” útvonalának horvát-magyar határ menti szakasza, amelynek itt ér véget a Drávasztáráról induló 4. számú etapja, és itt kezdődik a Harkányig tartó 5. etap.

Az általuk bonyolított projektek több célt szolgálnak: egyszerre szólnak közösségépítésről, arról az értékfelmutatásról ami itt még megtalálható, valamint az említett épített örökség megmentéséről.

Szaporcai Cifraház - jelenlegi állapotában

Ez utóbbihoz kapcsolódóan vásárolták meg a tésenfai és a szaporcai ingatlanokat. Mindkettőnél az egykori állapot és külalak visszaállítása volt a cél. A tésenfai ház helyreállítása, felújítása már megtörtént, erről korábban mi is beszámoltunk itt. Arra a kérdésre, hogy miért foglalkoznak ezeknek a házaknak a felkarolásával az alapítványnál, így válaszolt:

Ezzel egyrészt egy mindenki számára kézzel fogható dolgot tudunk megmutatni. Akár mások számára is vonzóvá tenni a még megmenthető és védettség alatt álló épületek megvételét és felújítását. Nagy örömünkre a tájházként és közösségi térként funkcionáló szaporcai Cifraház idén kiemelt támogatást kapott a Népi Építészeti Programban. Így októbertől indul meg teljes körű, értékőrző felújítása. Tájszoba, kiállító terek, szövőműhely és több az egykor itt élő népi életmódra jellemző eszközök kerülnek majd kialakításra, illetve beépítésre. A tésenfai háznál pedig egy önfenntartású és biogazdálkodást bemutató portát szeretnénk megvalósítani. Ennek az ingatlannak a felújítását egyébként a kiírók beválogatták a legjobban sikerültek közé.

Szaporcai Cifraház - most ilyen

Hamarosan ilyen lesz a Szaporcai Cifraház

A felújítás során szakmai fortélyokat leshetünk el

A teljes körű felújítás nemrég kezdődött, és egy évig tart. Ha valaki szeretne megismerkedni egy ilyen folyamattal, bepillantást nyerni, kipróbálni, esetleg megtanulni bizonyos szakmai fogásokat, fortélyokat, szeretettel várjuk a kivitelezés időszakában. Ez a mai szakemberhiányos időszakban jó tapasztalatszerzési, tanulási lehetőség lehet minden régi házat felújítónak. Lesz falazás, vakolás mészhabarccsal, épületszobrászat. Bepillantást lehet nyerni a díszmű-bádogos munkákba vagy az ereszcsatorna kivitelezésébe, de fontos a régi épületekhez illő aljzatok, azok rétegrendjének kialakítása, a téglajárda építés is.

Természetesen fogunk foglalkozni a faszerkezetekkel, nyílászárókkal és még számtalan dologgal, ami egy ilyen felújításnál, rekonstrukciónál, restaurálásnál szóba jöhet

- összegzett József.

Címlapkép, fotók: Bozsits József, Ruprech Judit