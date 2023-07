Küszöbön a tragédia: ilyen életveszélyes házakban él rengeteg magyar

A közhiedelem szerint, szerencsét hoz, ha kéményseprővel találkozunk. Akkor hoznak szerencsét, ha az otthonunkban találkozunk velük, hiszen szakemberek ellenőrzik a házunk kéményét. Ha jó állapotban van a kéményünk, jól működik, biztonságban tudhatjuk otthonunkat és családunkat. Éppen ezért, nem érdemes őszig várni a kéménysepréssel.

Magánszemélyeknek a kéményseprés továbbra is ingyenes, viszont a kéményseprők nem mennek ki automatikusan a családi házakhoz

- kezdte Dóka Imre tű. őrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálat szóvivő-helyettese.

Az ellenőrzéshez időpontot kell velük egyeztetni. Az időpontfoglalás, ellenőrzés és, ha szükséges, a tisztítás is ingyenes. A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők a sormunka keretében és értesítik a lakókat, hogy mikor érkeznek

- tette hozzá.

Sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek a legleterheltebbek és többet kell várni az ellenőrzésre. Tavaly a lakossági ügyfelek 30 százaléka szeptemberben foglalt időpontot. Ne várjunk őszig, egyeztessünk időpontot minél hamarabb! A kéményseprők a fűtési szezonon kívül is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőrzést. Nyáron gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, a nyári szabadságok miatt pedig könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására is. Tavaly a három nyári hónap alatt alig 4500-an foglaltak időpontot az ingyenes kéményellenőrzésre

- hívta fel a figyelmet.

Külön kiemelte, hogy a hivatalos oldalon, a „Ki az ön kéményseprője” felületen irányítószám alapján meg tudjuk nézni, hogy a katasztrófavédelemnél, vagy valamelyik kéményseprőcégnél kell-e időpontot egyeztetnünk az ingyenes kéményellenőrzésre.

Ha a katasztrófavédelem ellátási területén élünk, időpontot ugyanezen a felületen lehet foglalni az online ügyintézés – időpontfoglalás felületen. Ha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, a 1818-as telefonszámot hívja. A telefonos menüben a 9-es, majd 1-es nyomógombot kell megnyomni.

A baj nem vár a fűtési szezonig!

Ha gázzal fűtünk, a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni. A rosszul működő, tisztítatlan kémények lakástüzekhez, szén-monoxid-mérgezésekhez is vezethetnek. Sokan tévesen a fűtési szezonhoz kötik a szén-monoxid-mérgezés veszélyét, holott egész évben fenyegető problémáról van szó. Nemcsak a fűtőeszközök lehetnek forrásai a mérgező gáznak, hanem például a nyílt égésterű vízmelegítők is. Mivel meleg vízre egész évben szükségük van az embereknek, a szén-monoxid-mérgezés veszélye is jelen van egész évben

- hangsúlyozta a szakember.

Szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van és a tűz nem kap elég levegőt. A szén-monoxid problémaköre az elmúlt évtizedben kapott nagyobb figyelmet. Ennek oka, hogy sokan a régi fa ajtókat és ablakokat remekül szigetelő műanyag nyílászárókra cserélték. Amíg a régebbi fa nyílászárók légrésein be tudott áramolni a friss levegő a szobába, addig az új jól szigetelő ajtók és ablakok nem teszik ezt lehetővé. Ha beltérben nyílt láng ég (ez lehet egy kandalló, cserépkályha, gázkazán, fali vízmelegítő, vagy gáztűzhely is) az szoba levegőjét használja el. Ha nincs megfelelő mennyiségű oxigén-utánpótlás, tökéletlen égés alakul ki, aminek a mellékterméke a kis koncentrációban is halálos szén-monoxid.

A szén-monoxid létrejöttét elősegítheti minden olyan épületgépészeti megoldás is, ami megváltoztatja az otthonunkban a levegő áramlását. Ilyen lehet a konyhai páraelszívó, vagy egy mobil klíma is.

A nyári hőségben elsősorban társasházaknál szokott előfordulni, hogy légdugó alakul ki a kéményben. Ilyenkor a kémény belső hőmérséklete hidegebb, mint a külső hőmérséklet, a vízmelegítő működésekor keletkező meleg füstgáz pedig nem tudja maga előtt kilökni a kéménybe beszorult hideg levegőt. Emiatt a füstgáz visszaáramlik a vízmelegítő égésterébe és ugyanúgy tökéletlen égés jön létre, mintha a túl jól szigetelő ablakok miatt nem lenne elég oxigén a szobában, és szén-monoxid jön létre.

A szén-monoxid az emberi érzékszervek számára láthatatlan, de még az állatok sem képesek kiszagolni. A mérgezés tünetei könnyen összetéveszthetőek más betegség tüneteivel: émelygés, fejfájás, szédülés, hányinger.

Ezekre a szabályokra mindenképp figyeljünk:

Teljesen mindegy, hogy milyen évszak, vagy éppen napszak van. A legfontosabb a szén-monoxid kialakulásához vezető tényezők elkerülése:

Az új ablakokba szereltessünk légbevezetőt, nem elegendő, ha néha kiszellőztetünk. Állandó és automatikus szellőzésre van szükség.

A fürdőszobai szellőzőnyílásokat átépítésnél ne szüntessük meg.

Éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével. Ide kattintva lehet az ingyenes kéményellenőrzésre időpontot foglalni.

Évente egyszer szakemberrel ellenőriztessük a fűtő- és vízmelegítő eszközeinket.

Vegyünk egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt. Az alábbi linken érhető el az érzékelők pozitív és negatív listája.

Ha megszólal az érzékelő, azonnal menjünk szabad levegőre és hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

Minden szén-monoxid-érzékelőnek van egy szavatossági ideje, ha ez letelt, már nem nyújt biztonságot a készülék, újat kell vásárolni. Ez gyártóktól függően lehet öt, hét, vagy tíz év is.

