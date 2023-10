Hiába nagy a kínálat, lassul az ingatlanpiac: ezek most a legkelendőbb lakások

Ahogy lassult az ingatlanpiac és bővült a kínálat, úgy kezdtek el nőni az értékesítési idők. Ami ugyanakkor nem azt jelenti, hogy minden ingatlan esetében ugyanazzal az időintervallummal kellene kalkulálniuk az eladóknak. Az értékesítési időt ugyanis nagymértékben meghatározza az ár és az adottságok.

A piac lassulása az értékesítési időknél is jelentkezik, tehát ha az átlagot tekintjük, akkor egyértelműen tovább tart most eladni az ingatlanokat, mint az előző években – derül ki a Balla Ingatlan közleményéből. Az ügynökség arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy a jól árazott lakásoknál nincs volt probléma az eladással: ezek akár egy hét alatt is értékesíthetőek, miközben akadnak persze olyan lakások is, melyeket már több mint egy éve hirdetnek, még sincs rájuk vevő.

Az árképzésen túl ennek oka egy egyedi, rossz paraméter, elhelyezkedés is lehet, hiszen az tagadhatatlan, hogy vannak olyan típusú és adottságú ingatlanok, melyekre az átlagnál kisebb a kereslet. Ráadásul az eladóknak szembe kell nézniük azzal a ténnyel is, hogy most jóval nagyobb az ingatlanpiaci kínálat, mint egy éve, így a vevőknek van miből válogatniuk. A leggyorsabban most is a kisebb garzon vagy másfél-, kétszobás lakások kelnek el.

A kereslet tehát az ingatlan paramétereitől is függ, nem csak az ártól: egy erkély vagy egy első, második emeleti elhelyezkedés most is keresettnek számít, ahogy az is, ha felújított, újszerű az adott lakás. Mindenesetre jól árazott ingatlanoknál a kisebb lakásokat nagyjából 1-2 hónap alatt lehet eladni, a nagyobb lakásokat 1-3 hónap alatt, míg házakat fél-egy év alatt. A túlárazott ingatlanok viszont egyáltalán nem kelnek el, kivéve, ha megtörténik az árcsökkentés, amire sokszor akár egy évet is kell várni - a vevők most nagyon válogatnak az egyébként felduzzadt kínálatból.

Címlapkép: Getty Images