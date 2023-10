Brutális drogfogás: így hálózta be a magyar vármegyéket a kristály-maffia

Több mint tíz kilogrammnyi új pszichoaktív anyagot, "kristályt" foglalt le a rendőrség Pest, Nógrád és Heves vármegyében - közölték a három vármegyei rendőr-főkapitányság és az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közös sajtótájékoztatóján, kedden Budapesten.

A hatóságok több, kábítószerrel kereskedő bűnbandát számoltak fel, és az ügyekben összesen 17 embert gyanúsítottak meg, ellenük új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt indult eljárás. A kábítószer-terjesztők többnyire családi alapon szerveződtek és így kereskedtek a droggal. A kábítószeren kívül több mint 700 millió forint értékben vagyont, ingóságokat, gépjárműveket, műszaki cikkeket és gáz-riasztófegyvert is lefoglaltak a rendőrök.

Az egyik bűnöző anyja is közreműködött

Bodnár Zsolt, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársa a sajtótájékoztatón elmondta: október 17-én Budapest öt kerületében, hét helyszínen csaptak le drogkereskedőkre. Kilenc gyanúsítottat hallgattak ki, akik közül hat embert a bíróság később letartóztatott. Ponyi Gergő, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársa azt közölte, hogy ők még 2022 végén, fogyasztóktól kapott információk alapján kezdtek nyomozni. Ennek nyomán kiderült, hogy egy Salgótarjánban élő, 22 éves férfi az élettársával együtt kereskedik új pszichoaktív anyaggal, és őket egy gyöngyösi férfi látja el az áruval.

Ezt követően a Heves vármegyei rendőrséggel együttműködve, október 16-án elfogták a gyöngyösi férfit, akiről kiderült, hogy az anyjával közösen működtet egy viszonteladókat kiszolgáló bűnszövetséget. Bertók Albin, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársa arról számolt be, hogy augusztusban kezdtek nyomozni bűnszövetségben elkövetett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt, majd október 17-én Tarnazsadányban több helyszínen csaptak le a bűnözőkre. Kiderült, hogy egy idősebb nő a két unokája bevonásával kereskedett a szerrel. Negyedik társuk, aki ellen körözést adtak ki, kedd reggel jelentkezett a rendőrségen.

Egyre nagyobb problémát jelentenek az új pszichoaktív anyagok

Csákó Ibolya, az ORFK bűnügyi főosztályának munkatársa hangsúlyozta, hogy az új pszichoaktív anyagok nemzeti és nemzetközi szinten is egyre nagyobb problémát jelentenek. Elmondta, a terjesztők ezeket a drogokat, amelyek olcsók, ám rendkívül károsak az egészségre, jellemzően Kínából, az interneten keresztül, online vásárlással szerzik be. Az ENSZ jelentése szerint mintegy 1100 ilyen új pszichoaktív anyag van forgalomban világszerte - fűzte hozzá.

Csákó Ibolya rámutatott arra, hogy ez a jelenség egyre nagyobb együttműködést, kooperációt és kommunikációt igényel a rendőri szervek részéről is. Ennek nem csupán az a célja, hogy a drogot eltüntessék a piacról, hanem az is, hogy felszámolják a kereskedők anyagi hátterét. Ezt szolgálja a rendőri intézkedések során a vagyontárgyak lefoglalása. Azt is közölte, hogy a rendőri munkát egyre inkább segíti a technika; az Európai Unió támogatása nyomán hat olyan berendezést működtetnek, amely alkalmas az új pszichoaktív szerek felismerésére. A sajtótájékoztatón arra a kérdésre, van-e összefüggés az ügyek között, illetve, hogy egy hálózathoz tartoznak-e a gyanúsítottak, a nyomozás érdekeire hivatkozva nem kívántak válaszolni.

Címlapkép: Getty Images

