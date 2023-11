12 millió forintot lopott el egy idős asszonytól: így surrant be a házba észrevétlenül

Az otthona előtti utcafronton gyomlált egy 83 éves lajosmizsei asszony 2023. május 8-án délután, amikor felfigyelt egy gyanús alakra. Az idegen a ház körül ólálkodott: fel-alá sétált az utcában és beleskelődött az udvarokra. Ez meglehetősen zavarta az idős nőt, ezért megkérte a férfit, hogy távozzon. Úgy tűnt, hogy az idegen nem okoz több bosszúságot, ugyanis elment. Az asszony ezután nyugodtan merült bele ismét a munkába, majd nemsokára ismét meglátta a férfit, csakhogy most sietősen távozott. Ez gyanút ébresztett benne, ezért besietett a házba, hogy ellenőrizze az értékeit. A megérzése sajnos nem csalt, ugyanis eltűnt a pénzkazettája, amiben az évek alatt 12 millió forintot gyűjtögetett össze.

A Rendőrség ma reggel közölte (Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság), hogy a sértett egyből értesítette a kecskeméti rendőröket, akiknek azt is elmesélte, hogy a kaput és a bejárati ajtót becsukta ugyan, de nem zárta be, így a tolvaj könnyedén bejuthatott. A pénzkazettát bezárta, de benne hagyta a kulcsát, és nem is rögzítette a fémdobozt.

Biztonsági kamera felvétele segített azonosítani a besurranót

A nyomozók tanúk után kutattak és adatot gyűjtöttek, aminek eredményeként találtak egy kamerát, amit a közeli ingatlanra szereltek, és rögzítette az elkövetőt. A felvétel segítségével azonosították a tolvajt, akit július 18-án elfogtak és őrizetbe vettek. A 37 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki a jelentős értékre elkövetett lopás miatt. A nyomozást a napokban fejezték be, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.

Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy az ajtókat minden esetben zárják be, még ha csak egy percre is távozik a lakásból! Senki ne tartson otthon jelentős összegű pénzt, vagy azt – a nagyobb értékű ékszerekkel elzárva – széfben helyezze el!

Címlapkép: Getty Images

