Ezekért a filmekért őrülnek meg nyáron a vidéki magyarok: tömegek mennek a mozikba

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2022-es évre vonatkozó statisztikái szerint a 2022-es adatok azt mutatják, hogy a mozik száma, a nyitva lévő mozitermek, a vetítések száma elérte a 2020-as évet megelőző időszak átlagát, azonban a nézőszám egyelőre kevesebb. 2019 előtt a mozikban évek óta növekvő tendencia volt megfigyelhető, viszont 2020-ban a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedések hatására a mozielőadások száma 257 ezerre, az egy évvel azelőttinek közel a felére csökkent. A multiplex és art mozik a magyar piacon 2019. évinél 72%-kal kevesebb, 4,3 millió látogatót fogadtak tavaly. De a nyár köztudottan a szórakozás időszaka, így kíváncsiak voltunk, hogyan alakult idén a mozizási kedv az országban, és mely filmek azok, amelyek bevonzzák a közönséget a hűvös mozitermekbe a forróság idején. Buda Andrea, a CinemaCity mozihálózat marketing és PR igazgatója válaszolt a kérdéseinkre.

HelloVidék: Mennyire járnak az emberek nyáron moziba, mi a tapasztalat?

Buda Andrea: A teljes éves látogatottságot tekintve a legnagyobb csúcsszezon nyáron van és karácsonykor, ezekben az időszakokban vetítik a legnagyobb kasszasiker várományos filmeket a mozik, elég a Harry Potter filmekre, a Jégkorszakra vagy a Shrekre gondolni.

Nyáron mindig nagyon erős időszaka van a moziknak, a húzócímek szabályosan behúzzák, bevonzzák a közönséget a mozikba nemcsak Budapesten, de vidéken is. Az új Indiana Jones film, a Mission: Impossible, az Oppenheimer, de a Barbie is mind kasszasikernek ígérkeznek, már az elővételekből is erre lehetett, lehet következtetni.

Persze, ha valaki éppen nyaral, nem a premieri héten fog elmenni megnézni a filmet, de mivel jó esetben több hétig vetítik azokat, így akit érdekel, az el fog menni rá.

HV: Melyek most a legnépszerűbb filmek, miből válogathatunk idén nyáron? Akad kihívója az Avatar, a víz útjának?

Buda Andrea: Az Avatar - A víz útja különleges, kiugró cím volt, világszinten a legnagyobb bevételt produkálta, itthon 2,3 milliárd forintos rekordbevételt hozott, és egymilliós nézettséget csinált a mozikban, ez óriási szám, ha azt nézzük, hogy egy film itthon már akkor sikernek tekinthető, ha hozza a 100ezres nézőszámot. Nézőszámban a Star Wars előzte meg egyedül, de bevétel alapján abszolút az Avatar volt a befutó.

Ha az adott film nézőszámait csak 2022-es eredményére leszűkítve nézzük, akkor a tavalyi évben a Top Gun Maverick csinált majdnem hasonlót, mint az Avatar, csak előbbi több hónap, míg utóbbi december utolsó két hetében érte el ezt a rekord eredményt: 500.000 feletti nézőszámról beszélünk mindkét cím esetében. De most ilyen kiugró eredményt várnak van az Oppenheimer, a Barbie vagy éppen a Mission Impossible legújabb részétől is.

HV: Mi jellemző a mozik látogatottságára idén általában, sikerült-e elérni a járványhelyzet előtti állapotot?

Buda Andrea: A 2019-es év volt nagyon kiugró mindenhol, ott még nem tartunk, de megyünk afelé, és annak az újbóli elérése a cél. Több mint egy évig nem voltak nyitva a koronavrus-járvány idején a mozik, de a nagy filmek most bebizonyították, hogy van igényük az embereknek a mozira, arra, hogy kimozduljanak otthonról.

HV: Veszélyezteti-e bármilyen módon az egyre terjedő streaming a mozibajárást?

Buda Andrea: A streaminggel a mozizás nem összehasonlítható, hisz ez a szórakozásnak egy otthonon kívüli formája, és mostanra minden stúdiónak van saját streaming oldala. Időközben ők is rájöttek, hogy mióta vége a covidnak előbb mindenképp érdemes a moziba beadni a nagy filmeket, hiszen az mindig nagyobb bevételt generál, mint a streaming, így a kettő együtt a leghatásosabb. Vannak bizonyos tartalmak, amelyek csak a streaming felületeken elérhetőek, egyes sorozatok, filmek, és a mozikban vetített filmek az egyes szolgáltatóknál érhető csak el, van, ami a Hbo Max-on, más a Disney+-on és így tovább. De az a tapasztalat, hogy a két szolgáltatási forma jól meg tud élni egymás mellett.

Régebben 120 nappal a moziban való vetítés után vehették át egyéb csatornák az adott filmet, most 90, 75, 60 nap után után, változó, de az pozitívum, hogy visszaállt egy idősáv, amíg csak moziban látható a film.

Nem tartjuk versenytársnak a streaminget, a koncertek, a gyerekjátszóházak, a sportesemények, a színház a konkurencia, azok a szórakozási formák, amelyek az otthonon kívül történnek, amihez ki kell mozdulni otthonról. A mozi ezek közül még mindig a legolcsóbb szórakozási forma, és hogy az emberek mennyiszer járnak el és hová, elsősorban attól függ, az adott háztartásnak mennyi pénze van havonta szórakozásra.

Olyan a mozi és a streaming viszonya, ha már összehasonlítjuk, mintha elmennél étterembe, vagy inkább otthon főzöl. Az éttermi élmény mindig más, társasággal mész, eseményszámba megy, felkészülsz rá.

Mennyiben van előnye egy Cinema City mozinak egy "egyszerű" vagy egy art mozihoz képest, van-e egyáltalán?

Lehet kokurencia a normál mozi minden további nélkül, hiszen ma már ugyanolyan digitális technológiával dolgoznak, mint mi, sőt, sokszor előnyt jelenthet nekik a központi fekvésük. Hisz a Cinema City mozik sokszor nem a belvárosban vannak, Pécsett például a központban két mozi is működik, a többtermes Cinema City mozi pedig a külvárosban található. Előnyünk lehet, hogy multiplex lévén több termünk van, így a filmkínálat szélesebb spektrumon mozog, nagyobb egy adott napon a választék. De az az előnyünk már nincs meg, mint még évekkel ezelőtt, hogy a premier vetítések hozzánk futnak be először. Ők is vetítik ugyanúgy az új filmeket, már nincsenek másodkópiás filmek. Szerintem elsődlegesen a kényelmi szempontok döntenek, egy kisvárosban például az, hogy melyik mozi van közelebb a nézőhöz, Budapesten pedig inkább az, hogy egy konkrét filmet, egy vetítést keres-e valaki. Az art mozikban ráadásul vannak olyan művészfilmek, olyan kategóriuák, amilyenek nálunk nincsenek.

HV: A mozik fenntartási költségei emelkedtek, hogyan hatott ez a jegyárakra? Lesz évközben változás még?

Buda Andrea: Évente egyszer emelünk jegyárat, mi ezt tavaly decemberben már megtettük, amikor hirtelen bejött a nagy rezsiemelés. A büféáraknál szignifikánsabban látszik az inflációs hatás. Ha egy pár elmegy moziba, a a normál 2D-s jegyekkel és a büfében vett snackkel, üdítővel együtt is kijönnek 10ezer forintból, vidéken kicsit olcsóbban, mint Budapesten, de nincs jelentős különbség. Egy 2D-s filmre a mozijegy Budapesten 2500 Ft most a Cinema City mozikban, vidéken pedig 2200 forint körül mozog, városonként változó.

HV: Ha már a büfé szóba került, mekkora népszerűségnek örvend a VIP mozivetítés, és van-e tervben vidéken is az ilyen jellegű szolgáltatásbővítés?

Úgy tapasztaljuk, hogy szeretik az emberek a VIP vetítéseket, sokszor ezt a helyszínt választják valaminek a megünneplésére, egy születésnap vagy egy randevú esetén. A jegy ára tartalmaz egy teljes büfévacsorát előételtől kezdve a desszertig változatosan, üdítőkkel, pezsgővel és a filmezéshez elengedhetetlen popcornt vagy bármilyen egyéb snacket, italokat. Ha ezt nézzük, a 8350 forintos mozijegyár egy 2D-s film esetében egyáltalán nem drága, mert egy exkluzív vacsorát biztosít a vendégeknek bőrfotelből, és korlátlan mozi-snack, popcorn/nachos/üdítő kínálatot is. Ha eseményhez foglalja le valaki a termet, választhat filmet is a kedvére. Ha eseményhez foglalja le valaki a termet, választhat filmet is a kedvére.

Kelet-Európában az Aréna pláza VIP mozija működik a legjobban, ez bonyolítja a legnagyobb forgalmat, erre büszkék is vagyunk. Azt tudni kell, hogy ez az adott üzletközponttal, az üzemeltetővel kölcsönös együttműködés keretében valósulhat meg. A VIP mozihoz ugyanis speciális kialakítást kell csinálnunk, hiszen kell hozzá egy működő konyha, ahol készítik az ételeket, kiszolgálóhelyiség, ezt mind az adott bevásárlóközponttal együtt működve tudjuk megoldani. Nehezebb utólag átalakítani egy ilyen formátumot, ennek megfelelően, ha netán megüresedik egy bérlői hely melletünk, ahol van elég hely a melegkonyha kiépítésére, akkor van rá lehetőség.

Azt látjuk, hogy igény lenne rá, Debrecenben és Győrött mindenképp indokolt lehetne a létrehozásuk, ahogy ott vannak 4DX mozitermeink is Budapest mellett, és a vidéki mozijaink közül ott a legnagyobb a forgalom.

De egyelőre fizikailag kivitelezhetetlen a dolog a fent említett tényezők miatt. Amikor új mozit nyitunk, ahogy a Mammutnál történt, és egy másik üzemeltető távozása után újra hozzánk került a mozi, és adott lett a hely, raktárakból, irodákból ki tudtuk alakítani a VIP mozirészt, teljesen átalakítva. Ez Debrecenben és Győrött jelenleg nem adott, de még változhat a helyzet.

Milyen változások elé néznek a Cinema Cityk idén vagy a jövőben, milyen tervek várnak megvalósulásra?

Először is szeretnénk visszaállni így a Covid után a Covid előtti, normál kerékvágásba minden tekintetben, a nézőszámot visszahozni az akkori, ideális állapotra. Korábban voltak tervben átfogó mozifelújításaink országszerte, de a járvány idején leálltunk. Azért tavaly például Nyíregyházán és Zalaegerszegen, valamint Szolnokon is befejeztük az ottani mozik teljes felújítását. Vannak persze terveink, de ezek egyelőre még nem publikusak, ahogy azok lesznek, nyilvánosságra hozzuk őket.

Jelenleg az Indiana Jones és a sors tárcsája vonzza a legtöbb nézőt a hazai mozikba, a második helyen az Insidious: A vörös ajtó, a harmadik helyen pedig a Mission: Impossible - Leszámolás áll.

2022-ben ez a három film vezette a toplistát A Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint 2022 moziban legtöbbet megtekintett filmje az Avatar - A víz útja lett, több mint félmillióan nézték meg abban az évben, pedig a bemutató december 15-én volt. A második helyet a Top Gun: Maverick szerezte meg, a harmadikat pedig a Minyonok: Gru színre lép.

Címlapkép: Getty Images