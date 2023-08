Óriási bulit csapnak a Balatonon: sztárokkal, jó borral és zenével telik meg a part

Jazz, funk, pop és soul szerepelnek a 11. Paloznaki Jazzpiknik menüsorában, Nik West, Rick Astley, Dirty Loops, Thievery Corporation, Incognito, Level 42 és még sokan mások fűszerezik a háromnapos balatoni fesztivál hangulatát. A zenei programok mellett a gasztronómia is előtérbe kerül, ahol válogatott street food kiállítók, pezsgők és balatoni borok várják a gourmet közönséget. A Jazzpiknik házigazdája a Homola Pincészet, de a piknik nem piknik további hozzávalók nélkül! A fesztiválhangulatot ínyenc falatok, piknikkosarak, behűtött borok és zöld megoldások teszik teljessé augusztus 3-5. között.

Egy fesztivál, ahol a szelektív hulladékgyűjtés aránya 70%.... Ahhoz, hogy a butikfesztivál évről-évre visszatérhessen a paloznaki dűlőbe, a szervezők kulcsfontosságúnak tartják a zöld törekvések és a fenntartható fesztiválmegoldások integrálását. A korábbi évek hagyományát folytatva, a szelektív hulladékgyűjtésben idén is a Zöldövezet Társulás a Jazzpiknik partnere. A fesztiválon a teljes hulladékmenedzsment környezettudatos szervezése, újrahasznosítása, a környezetbarát termékek alkalmazása és a szemléletformálás az Egyesülettel közösen valósul meg. Az elmúlt 5 év együttműködése során több mint 170 m3 hulladékot szelektáltak, ez több mint 18 tonna CO2 kibocsátás csökkentést eredményezett a fesztiválnak.

Egy fesztivál, ahol nincs pohár a földön... A Jazzpikniken az évek alatt közös erővel érték el, hogy nincsen eldobható pohár a fesztiválon. A boros- és pezsgőspoharak mellett a repoharak is zárt, betétdíjas rendszerben működnek, visszavételi lehetőséggel a pohárgyűjtő pontokon – tokenek nélkül –, melyek újratölthetők. Az idei év egyik zöldítő újítása a visszaváltható, újratölthető félliteres szódásüveg, ami hiánypótló a fesztiválpiacon.

Az egész területet takarítására magyar gyártmányú, környezetbarát terméket használnak a szervezők. Az idei évben már nem csak a „hattérben” lehet találkozni a Társulás sárga pólós hulladékmentő csapatának tagjaival: edukációs programmal és Zero-Emisszió standdal készülnek, amely a hulladékgazdálkodás kérdéseit, a körforgásos gazdálkodás lehetőségeit interaktív játékokkal mutatja be a fesztiválozóknak.

Az idei Jazzpikniken különleges programokkal várják a szervezők a kisebbeket; a Zöldike Gyerekudvarban a Jane Goodall Intézet Magyarország tart játékos workshopokat, az állatvédelemre és a környezeti nevelésre fókuszálva, de lesz Betonka workshop is, ahol a magyar tervező egyedi betontárgyait festhetik meg a gyerekek.

A zenei és egyéb kísérőprogramok mellett a gasztronómia is előtérbe kerül, ahol válogatott street food kiállítók, pezsgők és balatoni borok várják a gourmet közönséget. A Jazzpiknik menüjében a street foodé a főszerep; az idei kiállítók között szerepel a Smokey Monkies autentikus amerikai BBQ ételekkel, a Dream Steam édes és sós gőzgombócokkal, a The Grilled Piggy grillezett szendvicseivel, mexikói burritóival, a Nemo Fish & Chips & Salad Bar friss tengeri- és édesvízihalas ételeivel, a Che Che spéci burgereivel, a Rétescake gyerekkorunk ízeit idéző réteseivel, a Macesz Bistro pedig ezúttal fesztiválkörnyezetben is kulináris kalandra csábítja vendégeit. A gasztrokiállítók között szerepel még a Las Vegans vegán ételeivel, a Pola Pola pljeskavica és csevap különlegességekkel, a Lili’s Truck 100% gluténmentes finomságaival, a Pizz’Burger, Magyarország első hibrid pizzaburger truckja, illetve a Stelázsit is megtalálja idén a gourmet közönség a fesztiválon. A Faluközpont elengedhetetlen eleme a lángos és a szalagos fánk, a Zabáljcsak! pulled pork szendvicsei és a Meraki autentikus görög gyrosai, hazai pályán pedig a Sáfránkert Vendéglő várja a piknikezőket a faluban. Aki pedig valami édesre vágyna a paloznaki éjszakában, ott lesznek a Waffel Land mennyei bubblegofrijai, a Levendula kézműves fagylaltjai, valamint a Happy Churros hamisíthatatlan spanyol fánkjai.

A házigazda Homola Pincészet egy dedikált tételt ajánl a piknikhangulathoz: a Homola borcsalád hordós erjesztésű, érlelésű borát, a Jazzpiknik Olaszrizlinget. A borászat figyelemre méltó pezsgői, natúrborai és a 100% borcsalád mellett számos italkülönlegesség vonul fel a Jazzpikniken. A Faluközpontban és immár a Nagyszínpadnál is helyet kapó Taittinger Champagne Bar a csúcsminőségű champagne-ok mellé a Pezsgőteraszon a hazai jazz legjavával társul. Akinek a piknikhangulathoz inkább a koktél dukál, az az Aperol Spritz Bar standjánál enyhítheti szomját. A Nobilis gyümölcsbe zárt pillanatokat ígér pálinkáival, aki pedig a kézműves sörök hódolója, az a Legenda Sörfőzdénél talál izgalmas ízeket. Az idei Jazzpiknik egyik újítása, hogy a szervezők 30%-kal megnövelték a gasztroudvar kapacitását, ezzel is komfortosabbá téve az élményláncot a fesztiválon.

Augusztus 3-án Nik West és Rick Astley nyitja a háromnapos pikniket. Augusztus 4-én a Dirty Loops és a Thievery Corporation zenél a MOL Nagyon Balaton Nagyszínpadon, augusztus 5-én pedig az Incognito, majd a legendás Level 42 lép fel. A kisebb színpadokon a jazz és társműfajainak jeles képviselői ringatják a fesztiválozókat. Négy színpadon, több mint 40 koncerttel a festői szépségű balatoni településen, a fűben ülős pikniktől a klubhangulaton át a nagykoncertig, a jó boroktól a fantasztikus zenéig minden együtt lesz a 11. Paloznaki Jazzpikniken!

