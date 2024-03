Ők már biztosan ott lesznek: sztárfellépőkkel várja közönségét tavasszal a baranyai település

Sztárfellépőkkel várja közönségét tavaszi programjaira a Filharmónia Magyarország, amely az idei Orgonák éjszakáját a világ csaknem 30 országában rendezi meg.

Szamosi Szabolcs ügyvezető igazgató, orgonaművész a baranyai vármegyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón kiemelte: mások mellett Paavo Järvi Grammy-díjas karmesterrel, Dés Lászlóval, Baráth Emőkével és a Budapesti Fesztiválzenekarral is találkozhat a pécsi közönség a Filharmónia Magyarország tavaszi programjain.

A nagyobb rendezvények között kiemelte: április 15-én Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész, a pécsi dóm orgonistája a Gyüdi Sándor által vezetett Szegedi Szimfonikus Zenekarral közösen ad koncertet a székesegyházban Britten, Liszt, Bach, Messiaen és Poulenc műveiből.

Budapesti Fesztiválzenekar muzsikusai Paavo Järvi, a Grammy-díjas észt-amerikai karmester vezényletével a pécsi Kodály Központban kínálnak különleges programot Tüür Aditus című művének, valamint Schumann és Sibelius egy-egy szimfóniájának bemutatásával.

Szamosi Szabolcs közölte: az Orgonák éjszakája című, 2019 óta országszerte minden évben megrendezett eseményt idén nemzetközi szinten is megtartja a Filharmónia, méghozzá - pünkösdi hétvége miatt - nem augusztusban, hanem május 18-án, a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál nyitóeseményeként.

Az orgonák idén négy kontinens csaknem harminc országában csendülnek fel mintegy száz, zömében magyar orgonista tolmácsolásában - mondta, hozzáfűzve: többnyire klasszikus helyszíneken, templomokban, koncerttermekben lesznek a programok, de a jazzorgona is szerephez jut majd.

További különlegesség, hogy egyszerre lesz mindenütt így ősbemutatója egy zeneműnek: Balázs Ádám, az Oscar-díjas Mindenki című film zeneszerzője a Filharmónia Magyarország felkérésére erre az alkalomra írta a fanfárját, a Fanfare Ungarico-t, amit minden programon előadnak majd a világban aznap.

Magyarországon a kiemelkedő hazai orgonaművészek közül szinte mindenki játszik aznap valahol. Pálúr János, Szabó Balázs, Kovács Róbert és kollégáik mellett külföldi világsztárok is érkeznek, úgymint Cameron Carpenter vagy Francesco Finotti, de közreműködőként találkozhat a közönség olyan sztárokkal is mint Miklósa Erika, Csuja Imre, Rost Andrea vagy Palya Bea.

Pécsett egy könnyedebb, jazzes hangulatú koncert érkezik a zsinagógába A képzelet hangjai címmel. Dés László és Dés András apa-fia páros mellett Kaltenecker Zsolt lép színpadra ezen a különleges triókoncerten. Dés László a szaxofon mestere, András az ütőhangszereken játszik, Kaltenecker Zsolt pedig az ikonikus Hammond-orgonát szólaltatja majd meg. A bazilikában Ifjú orgonaművészek hangversenye címmel a PTE Művészeti Karának és a Liszt Ferenc Zeneiskola orgonista növendékei lépnek fel. Az est folyamán orgona négykezesek és zongora-orgona kamaraprodukciók egyaránt megszólalnak majd.

Szamosi Szabolcs kitért arra is, hogy a Filharmónia országszerte a Petőfi Kulturális Program keretében 45, ötezer fő alatti településen szervez aznap koncerteket az általa szervezett csaknek 30 egyedi program mellett. Idén is sokan csatlakoztak már az eseménysorhoz, az Orgonák éjszakájára pedig továbbra is várják a programregisztrációkat.

