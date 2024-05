Idén is megrendezik a pécsi Zsolnay Pikniket: megérkezett a fellépők, programok listája

Számos szabadtéri és ingyenes kulturális és családi program várja az érdeklődőket az idei Zsolnay Pikniken a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben június 1-jén és 2-án - tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t.

A Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) közleménye szerint a pécsi kultnegyed parkjában a látogatók idén is piknikpokrócokon üldögélve élvezhetik a művészeti programokat, közben pedig gasztronómiai csemegéket kóstolhatnak.

Kik lépnek fel?

A rendezvényen fellép Malek Andrea Máté Péter-, Artisjus- és Emerton-díjas énekesnő-színésznő Soulistic formációjával, amely a jazzt és latin stílust ötvözi a magyar népzenével. Az Ex Auro flamenco-világzenei fúziós projekt a tánc, a zongora és az ének közötti interakcióra épül Jorge Quesada (zongora), Keck Mária (ének, tánc) és Böröcz Petra flamenco táncművész előadásában.

Hiphop Boyz dalai a 30-as évek francia swing stílusával keverve csendülnek fel a Creme de la pop koncertjén, míg a Merry Go Round Duo igényes lounge zenét játszik örökzöldekkel és mai slágerekkel. A Marcello and The Flaming Boppers koncertje a rock'n'roll életérzést adja át az 1950-es, '60-as évek legnagyobb slágerein keresztül, a Blue Canarro Group pedig a szerelemről dalol latin, bossanova stílusban.

A gyárlátogatást sem érdemes kihagyni

A koncertek mellett az érdeklődők gyárlátogatáson is részt vehetnek az Amalgam Collection pécsi telephelyén, de lesz véradás és olyan tematikus vezetett sétákra is sor kerül, ahol megismerhető Zsolnay Miklós kalandos életútja, valamint a Zsolnay lányok titkai, míg a hazai slam élet két képviselője, Simon Marci és Kemény Zsófi közös slam poetry előadást tart.

Slágerlista válltöméssel címmel hallható Botos Éva színművész zenés stand up műsora, amely során a 1980-as, '90-es évek retro slágereivel és a hozzájuk kapcsolódó vicces történetekkel idézi fel az X generáció tévedésekkel teli kamaszkorát - írták. A Bóbita Bábszínház több szabadtéri előadással is készül a hétvégén; ezek között lesz a Cini-Cini muzsika, A bűbájos lakat és A hisztis királykisasszony című zenés, interaktív mesedarab.

A gyerekeknek is jut szórakozás

A Nevetnikék Alapítvány programjai mellett Lego-Duplo játszóház és a Varázsóra látványos fizikai bemutatói várják a gyerekeket, míg a Lívi Zeneműhelyébe látogatók a korai kötődést támogató zenés foglalkozáson vehetnek részt, Lovászi Edina és zenekara pedig egy vidám, bábjátékkal kísért koncertet tart Abszurd, Bravúr, Celeb címmel.

A kiemelt, belépődíjas programok között június 1-jén Feleségek és szeretők címmel zenés színházi estet tart Szűcs Gabi énekesnő és Schell Judit színművész, valamint a Szűcs Gabi Quintet. Június 2-án Horgas Eszter, Falusi Mariann és a ClassJazz Band koncertje olyan művészekről szól, akik megváltoztatták a világot, köztük Freddie Mercury, John Lennon és Madonna.

Címlapkép: Getty Images