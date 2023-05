Brutális szezonra készülhetünk a Balatonnál: hiába a rossz idő, a magyarok imádják

A napokban ismét attól hangos a magyar média egy része, hogy milyen drága lett a Balaton. Több cikk is arról írt, hogy egekbe szöktek egyes büfék árai. Természetesen sok utazót érint ez a pénztárcába vágó kérdés. Ugyanakkor a turizmusnak vannak olyan szegmensei, amelyekben nem az a legfontosabb, hogy mennyibe kerül a lángos, vagy hogy hány százalékkal ment fel a hekk ára. Ilyen terület a sportturizmus - írta közleményében a Balatoni Turizmus Szövetség.

Az aktív életmódot folytató utazók számára sokkal fontosabb, hogy minőségi, a pihenést és a rekreációt szolgáló szállások és az egészségesebb táplálkozást előnyben részesítő éttermek, büfék, kisboltok is legyenek a régióban - közölte a a Balatoni Turizmus Szövetség. A Balaton környékén már több ilyen is található, többek között ez is hozzájárul ahhoz, hogy ide már az év első négy és fél hónapjában a vártnál több turista érkezett.

A nagy tömegeket megmozgató, sportos programoknak és minőségi infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően, a régióban akár egy nap alatt is összejöhet több ezer vendéjszaka, akár a főszezon előtt is - állítják a turisztikai szakértők. Jó példa erre Balatonfüred, ahol ezen a hétvégén, idén is az 1935 óta szokott méltó módon vitorlabontó ünnepséggel és a Balaton megkoszorúzásával ünneplik meg a szezon kezdetét. Ezután délben a balatonfüredi móló elöl rajtol majd az a ca, kétszáz hajó, amely elindul az Évadnyitó nagyhajós túraverseny a Balatonfüred – Alsóörs – Tihany – Balatonfüred távján. Az eseményen közel ezer sportoló vesz részt, de több ezren kísérik figyelemmel a partról is a látványos versenyt. Ilyenkor megtelnek a balatoni panorámával rendelkező kávézók, éttermek kerthelységei is, ahonnan igazán látványos figyelemmel kísérni a megmérettetést. A verseny több ezer vendégéjszakát jelent a városban egy hétvége alatt, amelynek nagysága leginkább a főszezoni, júliusi hétvégék számadataihoz hasonlatos magasságokba emelkedik

- nyilatkozta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség munkatársa.

Nem csak a vitorlázók, de a kerékpáros turisták is több ezeres nagyságrendű vendégéjszakát generálnak már a főszezonon kívül is.

Mindezt számadatokkal bizonyította a a május 1-jén megrendezett BalatonFondo. Az új kerékpáros verseny turisztikai hatásairól Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke korábban azt nyilatkozta, hogy az 1300 versenyző mellett, több száz szurkoló is érkezett a régióba. Az összes résztvevő 80 százaléka a 19-49 éves korosztályokból került ki. A legfiatalabb versenyző 14 éves volt, a legidősebb pedig 74 éves! Mindez azt bizonyítja, hogy a sportos eseményekre több korosztályt is el lehet csábítani. Kilenc országból – Ausztriából, Szlovéniából, Szlovákiából, Olaszországból, Csehországból, Romániából, Angliából, Hollandiából, Franciaországból – összesen 52 külföldi versenyző érkezett, a legtöbben Romániából. A vendégek több mind 3000 vendégéjszakát töltöttek a Balatonfüred és környékén.

- közölték.

A vitorlázók, kerékpárosok mellet, eddig a futók voltak a legaktívabbak a régióban. Az elmúlt hétvégén rendezték meg az év egyik legnagyobb közösségi futóversenyét, az Ultrabalatont, ahová idén 22 ezer nevezés érkezett. Éskovács Péter szerint: az esemény kiváló bizonyítéka annak az európai trendnek, amelyeket az UNWTO (Turisztikai Világszervezet) április végén megszervezett, horvátországi kongresszusán is megfogalmaztak. A jövőben a sportturizmus kulcsszerepet játszik a gazdasági növekedés és a társadalmi fejlődés előmozdításában. Munkahelyeket teremt, támogatja a vállalkozásokat a városokban és a vidéki közösségekben egyaránt. A benne rejlő lehetőségek maximalizálása érdekében a köz- és a magánszektor a szereplőknek együtt kell működniük.

- tette hozzá Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség munkatársa.

Címlapkép: Getty Images

