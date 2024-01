Betelt a pohár a Volán buszsofőreinél: megbénulhat akár az egész ország

Nem született megállapodás a MÁV-Volán vállalatcsoportnál tartott Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács ülésén kedden. A bértárgyaláson Pafféri Zoltán a MÁV Zrt. vezérigazgató megismételte a múlt heti ajánlatot, eszerint három év alatt átlagosan bruttó 25 százalékkal növekedne a dolgozók alapbére. A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elutasította az ajánlatot, és eredménytelennek minősítette a bértárgyalást, ezért indokoltnak tartja a januárra tervezett, újabb sztrájk megtartását. Dobi István, a szakszervezet vezetője a HelloVidéknek elmondta, hogy a bruttó 90 ezer forintos alapbéremelésből már nem voltak hajlandóak tovább engedni, ám a munkáltató ezt is soknak tartotta, és nem fogadta el. Ezért a most vasárnapra és a következő hétfőre korábban már meghirdetett sztrájkot a decemberihez hasonló módon megtartják.

Nem közeledtek az álláspontok

A keddi tárgyalások keretein belül öt vasutas, kettő HÉV-es és kettő VOLÁNBUSZ-os szakszervezet, valamint a minisztérium és a munkáltató képviselői jelenlétével folytatódott a Csoportszintű bértárgyalás. A Volánbusz-munkavállalók egy részét képviselő Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elutasította a munkáltatói ajánlatot, és eredménytelennek minősítette a bértárgyalást.

A keddre összehívott Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács ülésen a munkáltató, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) három évre szóló bérfejlesztési ajánlatát erősítette meg. Az ülésen a Volán vezérigazgatója, Pafféri Zoltán kijelentette, hogy erre az időszakra szóló 25 százalékos keresetfejlesztés, amin belül, 2024. évre 70 000 Ft/hó/fő bérfejlesztés valósítható meg a leányvállalatoknál, ezt azonban csak egy csomagban lehet kezelni.

Tehát, az ajánlatot a munkáltató csak akkor tarja fent, ha a szakszervezetek hároméves bérmegállapodás mellett kötelezik el magukat. A kilenc tárgyaló szakszervezetből hét kijelentette, hogy megfelelő garanciális elemek beépítésével és egy 30-33 százalék körüli béremeléssel, aláírnának egy hároméves bérmegállapodást, ettől eltérően a Volánbusz munkavállalóit képviselő szakszervezetek, a KKSZ és a SZAKSZ, csak a 2024. évre lennének hajlandóak a munkáltatóval megállapodni és bérmegállapodást kötni. Dobi István a HelloVidéknek ezzel kapcsolatban azt mondta:

Alapvetően a hároméves bérmegállapodással nem értünk egyet, a szakszervezeteknek a vezető testületei pedig csak egy éves bérmegállapodás megkötésére adott a képviselőiknek mandátumot

- hívta fel a figyelmet.

A szakszervezet vezetője lapunknak elmondta, hogy a SZAKSZ a korábbi 25 százalékos, vagy 112500 Ft/hó/fő keresetfejlesztési igényét 90 ezer Ft/hó/fő összegre módosította volna, a bértárgyalás során azonban végül nem tudta a munkáltatóval elfogadtatni, így a hónap végére kilátásba helyezett kétnapos munkabeszüntetés megtartásra kerül.

A január 28-29. napjára meghirdetett munkabeszüntetésünk ideje alatt, ugyanaz a sztrájkmenetrend lép életbe, mind ami a múlt évi december 10-11 napján lett kiadva, annyival nagyobb lehet a sztrájk ereje, amennyivel több autóbuszvezető nem veszi fel a munkát

- mondta a HelloVidék megkeresésére Dobi István.

Megbénulhat az ország

A SZAKSZ vezetője szerint a hétfői napon akár 19180 járat is kimaradhat, tehát a mostani sztrájk mindent összevetve sokkal „ütősebb” lehet, mint a tavaly decemberi, ha a sztrájkot aláírásával támogató 5 978 sofőr, a volán buszvezetők 58 százaléka betartja azt, amit vállalt, vagyis az elégséges szolgáltatáson túl nem veszi fel a munkát.

Dobi István felháborítónak tartja, hogy miközben a KSH adatai szerint 2023 novemberében 621 ezer forintra nőtt a bruttó átlagkereset, addig a MÁV tájékoztatása alapján a Volánbusznál dolgozók alapbére nem éri el a 338 ezer forintot sem.

A MÁV szerint a Volánbusznál foglalkoztatottak alapbére a nemzetgazdasági átlag alig felét éri el

- fakadt ki Dobi István.

A szakszervezet vezetője szerint a Volánbusz ajánlata alapján, ha 70 ezer forinttal nőne a munkavállalók alapbére, akkor ez az autóbuszvezetők esetében, 20,5 százalékos béremelést jelentene. Ebből levezetve, a Volánbusz számítása szerint, az elkövetkező két évben csupán csak 4,5 százalékkal lehetne az autóbuszvezetők bérét emelni.

Arra a kérdésre, hogy nem tartanak-e attól, hogy egyes munkavállalóikkal szemben retorziókat helyezhetnek kilátásba majd a sztrájk után Dobi István a HelloVidéknek azt mondta, hogy bár az utóbbi időben innen-onnan voltak erre utaló jelek, ám a kialakult helyzetre való tekintettel nem tart attól, hogy bárkit is sérelem érjen utólag.

A mozdonyvezetők optimisták

Korábban a Mozdonyvezetők Szakszervezete vezetője, Barsi Balázs is kilátásba helyezte a munkabeszüntetést. Most viszont azt mondta, lát reményt arra, hogy jelentősen jobb megállapodás születhet annál, amit a közlekedési miniszter a múlt heti egyeztetésen felvázolt.

Azt az ajánlatot akkor nem fogadta el Barsi Balázs, és kijelentette: nem köteleződtek el a hároméves bérajánlat irányába, és a fix, egyösszegű alapbéremelést is elutasítják, mert ahhoz, hogy világos munkaköri hierarchiákat, az előrelépése lehetőségét a jövőben fenn tudják tartani, nem lehet szó azonos összegű emelésről. Ám ahogy akkor, most is azt mondta: amíg tárgyalás útján van lehetőség rendezni a követelést, addig ezen az úton járnak. A MÁV-Volán csoport tájékoztatása szerint a bértárgyalások még januárban folytatódnak.

Címlapkép: Getty Images