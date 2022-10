Nemcsak bornak kiváló, az egészségre is jótékony hatása van: az ősz igazi vitaminbombája lehet

A szőlőfajtákat felhasználásuk alapján két csoportba soroljuk: bor- vagy csemegeszőlő, de sok fajta kettős hasznosítású, vagyis akár friss fogyasztásra, akár borkészítésre is alkalmas, mint például a chasselas (saszla) vagy magyar fajták közül az Irsai Olivér és a Csabagyöngye.

A csemegeszőlők jellemzően szép, nagy szeműek, ropogós húsúak, fürtjeik jól bírják a szállítást és a tárolást. Kifejezetten csemegeszőlő fajta például az Itália, a Hamburgi muskotály, a Red Globe, a hazai fajták közül a Pölöskei muskotály vagy a Pannónia kincse. A csemegeszőlő fajták piaci szempontból színük, bogyóméretük, alakjuk és fürtméretük szerint csoportosíthatók, valamint megkülönböztethetők magos és magnélküli fajták is. Napjainkban tendencia, hogy emelkedik azon vásárlók száma, akik inkább a magnélküli fajtákat keresik. Ez a keresletváltozás pedig generálja, hogy a magnélküli kategóriában mind a fehér, mind a kék típusban új fajtákat állítsanak elő.

Magyarországon 373 hektáron termesztenek kifejezetten csemegeszőlőt, a legnagyobb területen Bács-Kiskun (146 hektár), Heves (62) és Tolna (44) megyében. Ugyanakkor a kettős hasznosítású fajtákból is jelentős mennyiség kerül étkezési célra, így összességében az étkezési célra szolgáló szőlőterület mintegy 900-1000 hektár.

A folyamatos érési sornak köszönhetően a csemegeszőlő júliustól októberig fogyasztható frissen. A korai érésűek közül kedvelt a Csabagyöngye, a Szőlőskertek királynője muskotály, a saszla, középérésűekből a Pölöskei muskotály, az Attila, a Pannónia kincse, a késői érésűek közül a Hamburgi muskotály, az Afuz Ali és a Moldova.

A szőlő 80 százaléka víz, energia- és szénhidráttartalma mégis magas, glikémiás indexe azonban mindössze közepes. Nagy víz- és káliumtartalmának köszönhetően jó vízhajtó, méregtelenítő. Jelentős A-, B-, C-, K-vitamin-, továbbá kálium-, szelén-, vas- és folsavtartalma elősegíti a vérképzést, fokozza a szervezet önvédelmi képességét. Emellett kiváló mangánforrás, ami az anyagcsere folyamatok szempontjából fontos.

Az Európai Friss Csapat program jótanácsa az igazán finom csemegeszőlő vásárláshoz: mindig érett szőlőt vegyünk, mert nem utánérő gyümölcs! Azaz, ha nem teljes érésben szedik le, magas savtartalommal és alacsony cukortartalommal, akkor savas is marad, és nem érik be. Érdemes megvizsgálni továbbá a fürtök épségét és a bogyók feszességét is. A frissességet jelzi, ha a szőlőkocsány élénk zöld színű. Fogyasztás előtt mindig meg kell mosni a fürtöket

– emlékeztet a NAK edukációs programja.

