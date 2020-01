Már nyilvános: ennyivel lesz drágább a liszt és a kenyér

A cikk szerint január végén körülbelül 3-5 forinttal növelik a liszt kilogrammonkénti árát. Az emelésnek több oka is van, de a legfontosabb talán az alapanyag ára. A tavalyi jó átlagos termés minőségét jelentősen befolyásolta, hogy ismét felütötte fejét a fuzárium nevű gombafertőzés, így már különösen válogatni, keresgélni kell a piacon a fuzárium szempontjából is egészségesnek számító termést.

Emiatt magasabb áron juthatnak hozzá a búzához: az elmúlt év körülbelül tonnánként 50 ezer forintos étkezési búza ára megindult felfelé. A jelenlegi ár 6-8 százalékkal magasabb, 53-54 ezer forint. Lakatos Zoltán elmondta, hogy a nem egészséges szemeket eltávolítják a búzából őrlés előtt, ami a munka és a mennyiségcsökkenése miatt legalább 1 százalékkal rontja a hatékonyságot.

Az éves szükséglet nagyobb részét ugyanakkor betárolták a malmok, tehát nem kell aggódni, hogy nem lesz elég őrölnivaló

- fűzte hozzá Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Kiderült, hogy az afrikai sertéspestis (ASP) is befolyásolja a malmok helyzetét, ezáltal az alapanyag árat is. Mivel sok sertést vágtak le, csökkent a korpaigény, ezért a malmok akár olcsóbban is igyekeznek túladni a felhalmozódott készletükön, ami egy kilogramm búzára vetítve 1,5-2 forinttal csökkenti az eredményességüket.

