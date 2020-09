Ezeket edd, ha erős immunrendszert szeretnél: íme a legjobb hazai szuperélelmiszerek

Ha tíz éve elhangzik az a kifejezés, hogy superfood, biztosan sokan nem tudták volna, mit jelent ez a kifejezés. Azóta igazi őrület alakult ki az ilyen gyümölcsök, gabonák, magok és zöldségek körül, hiszen egytől egyig tápanyagban gazdagok, és kiemelkedően jótékony hatással vannak az egészségre. Azt azonban kevesen tudják, hogy hazánkban is sokféle megtalálható közülük. A sárvári Spirit Hotel orvosa, Dr. Tatár Ákos most bemutat néhányat közülük.

A közösségi média tele van különféle ételtrendekkel, ezek közül is az egyik legismertebb az úgynevezett superfood őrület. Ezek többsége valóban nagyon egészséges, ráadásul sok közülük könnyen elérhető Magyarországon is, így megvásárlásukkal még a hazai termelőket is támogathatjuk.

Hajdina – a köretek királynője

A hajdina gyakorlatilag azonos rosttartalommal bír, mint mondjuk a quinoa, viszont sokkal olcsóbb annál. Nagy mennyiségben található meg benne E-, C- és többféle B-vitamin is, továbbá tartalmaz mangánt, rezet, magnéziumot és cinket is. Fogyasztása jó a májnak, és jótékonyan hat a koleszterinszintre, sőt cukorbetegek is bátran ehetik. Teheted fasírtba, de köretnek és levesbetétnek is kitűnő.

Mandula – a kemény külső értékes belsőt rejt

A mandula a makadámdióhoz hasonlít, sőt számos értékében jobban is szerepel annál. Riboflavint és L-karnitint tartalmaz, amelyek serkentik az agyműködést. A benne rejlő nagy mennyiségű E-vitamin semlegesíti a szabad gyököket a szervezetedben, emellett csökkenti az oxidatív stressz mértékét, így segít védekezni a daganatok ellen. Rendszeresen fogyasztva csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét. Eheted magában, de finom hozzávalója lehet süteményeknek vagy akár salátáknak is.

Napraforgómag – egy magnyi egészség a nap erejével

A jó öreg napraforgómagnak ugyan nem olyan jó a marketingje, mint például a fenyőmagnak, ám belbecs és ár szempontjából is felveszi vele a versenyt. Segíti a vérképződést és az emésztést. Jótékonyan hat a csontokra, az izmokra és a szívre. Az idegrendszer és az anyagcsere jó barátja. Fehérjék, sok-sok vitamin, ásványi anyag, nyomelem és foszfor is található a kis szemekben. Esszenciális zsírsavakban, antioxidánsokban, magnéziumban és szelénben gazdag mag. Kiemelkedő folsavtartalma igencsak értékessé teszi a nők számára.

Lenmag – az aprócska csodaszer

Igaz, hogy a chia magot nehéz lecserélni, de adj esélyt helyette olykor a lenmagnak is! Magasabb az Omega-3 zsírsav tartalma, mint a ma olyan divatos azték zsályáé – ez a chia mag másik neve. A lenmagban megtalálhatóak egyebek mellett B-vitaminok, antioxidánsok, mangán, cink, lignán és szelén. Lassítja az érelmeszesedés folyamatát, Nagyon ízletes adaléka lehet turmixoknak, granoláknak vagy zsömléknek és kenyereknek.

Repceolaj – Észak olívaolaja

A kókuszolaj igencsak megosztja a szakembereket, egyszer károsnak kiáltják ki, aztán mégis jótékonynak találják. Szerencsére kéznél van egy remek alternatíva: a repceolaj, amiben biztosan nem lehet csalódni! A repce nemcsak sárga virágával örvendeztet meg, hanem a belőle sajtolt olaj is sok jó tulajdonsággal rendelkezik. Észak olívaolajának is nevezik, nem véletlenül: bővelkedik Omega-3 és Omega-6 zsírsavakban, továbbá E- és K-vitaminban. Egyensúlyban tarja a vércukor- és koleszterinszintet. Nem hőérzékeny, így nyugodtan használhatod sütésre és főzésre is, de salátadresszing alapanyagként is igazán jó választás.

Csipkebogyó – a kiapadhatatlan C-vitaminforrás

Az egyik legnépszerűbb superfood kétségtelenül a goji bogyó, azonban ennek a népszerű gyümölcsnek szinte az orrunk előtt van a legjobb helyettesítője: a csipkebogyó. Ez a kis piros termés huszonkétszer több C-vitamint tartalmaz, mint felkapott társa. Elképesztő, nem igaz? Szerves savakat, ásványi sókat és pektint is magában rejt. Serkenti a vese- és epeműködést, támogatja az immunrendszert. Kedvező élettani hatása már régóta ismert, mégis egy ideje mellőzik. Húsából leggyakrabban tea, illetve szörp készül, de lekvár formájában is érdemes kipróbálnod!

Címlapkép: Getty Images

